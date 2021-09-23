«Интер» в порядке даже без Лукаку и Конте, хотя летом почти не тратил. И вот почему

Прошедшим летом у болельщиков «Интера» было мало поводов для радости. Практически сразу после долгожданной победы в чемпионате стало известно, что клуб покинет Антонио Конте. Причина – в неопределённости проекта и отсутствии гарантий по сохранению состава. Боссы клуба не скрывали, что с кем-то из основных игроков придётся расстаться, чтобы закрыть долги. И довольно быстро отпустили Хакими в «ПСЖ» за 60 млн. А в конце лета случился ещё один удар: уход Ромелу Лукаку. За него «Интер» выручил огромные деньги, но дело уже было не в деньгах. Первой продажи было достаточно. На трансфере настоял сам Лукаку, и на фоне ухода Конте потеря лидера выглядело очень тревожно. Настолько, что фанаты даже устроили протесты.

Ещё тревожнее стало, когда «Интер» принял решение не тратить деньги, вырученные за Лукаку на поиск другого звёздного нападающего. Миланцы быстро подписали Джеко (бесплатно), а за пару дней до закрытия трансферного окна взяли в аренду Корреа из «Лацио». Да, аренда с обязательством выкупа (за 30 млн), но сам подход свидетельствовал о том, что для клуба на первом месте экономность. Корреа и Джеко – не замена Лукаку даже не столько по количеству голов, сколько по лидерским качествам.



Укомплектовавшись по принципу «дёшево и сердито» (другие подписания: Чалханоглу бесплатно и Дюмфрис за 12,5 млн), «Интер» интриговал, но выглядел явно более слабой командой, чем был в мае. Сейчас, после пяти туров чемпионата и старта Лиги чемпионов, можно делать первые выводы.



Логично начать с тренера. У Симоне Индзаги была сверхтрудная задача: сравниться с харизмой Конте невозможно, а игроки ещё не успели устать от требовательности тренера. Нужно было очень гибкое поведение. И пока кажется, что Индзаги нашёл нужную интонацию. В СМИ он всегда подчёркивает, как доволен составом, и как ему нравится работать с высококлассными футболистами.

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После догматичности Конте некоторые послабления работают в плюс. Например, говоря о трудной победе над «Фиорентиной» он выделил Перишича: «Иван не играл в атаке больше года, но сейчас провёл на этой позиции 10 минут и забил гол. Иногда нужно просто следовать своим инстинктам». Невозможно представить, чтобы Конте сказал что-то подобное. А после разгрома в матче с «Болоньей» он признался, что Дюмфрис адаптируется в команде быстрее, чем сам Индзаги от него ждал. Опять же, сам факт, что он выпускает тактически неготового игрока в основе – уже мощный контраст с Конте.

В тактическом плане Индзаги не стал устраивать революцию, но в рамках прежней схемы делает команду более своей. «Интер» стал ещё больше забивать при стандартах: уже пять голов с начала сезона (за весь прошлый было 11), сохранил акцент на контратаках и по-прежнему испытывает трудности в позиционных атаках. Розыгрыш стал ещё вертикальнее, а владение мячом ещё сократилось, хотя ни разу в пяти турах «Интер» не играл с топ-соперником.



Вообще, желание в любой непонятной ситуации отдать мяч сопернику – это как раз черта, присущая Индзаги даже в большей степени, чем Конте. Показательный пример: даже в игре с «Сампдорией», в которой «Интер» потерял очки и весь второй тайм должен был провести на чужих воротах, даже в том матче «Сампдория» владела мячом чуть больше. Ненамного, но в такой ситуации более логичным был бы радикальный перевес «Интера».



Зато это идёт на пользу Джеко. Он вовлечён в розыгрыш меньше, чем Лукаку, может периодами выключаться, зато своевременно взрывается в штрафной. Его результативность на старте сезона – четыре гола и голевой пас в шести матчах – выше ожиданий.

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Ещё пара мелких нововведений. Новые роли Брозовича и центральных защитников – одно из самых заметных изменений. В начале владения Брозович садится в защиту и иногда фактически образует с де Вреем связку, а Шкриньяр и Бастони получают свободу при подключениях в атаку. Это разрушает оборонительные связи соперников и помогает создавать пространство для атак.



Чего заметно не хватает – это возможности преодолеть прессинг за счёт вертикальных пасов. Это следствие потери Лукаку, которое Индзаги пока никак не компенсировал. Оно приводит к серьёзным проблемам с соперниками, которые высоко прессингуют. Например, в матче с «Фиорентиной», когда чемпионов полчаса возили, а отодвинуть игру от ворот Хандановича не получалось. Раньше проблема решалась тем, что Лукаку принимал мяч (можно было отдать даже низом), укрывал корпусом и либо ждал, пока подтянутся партнёры по команде, либо разворачивался и в режиме танка несся на ворота сам. То есть «Интер» получал если не момент, то хотя бы передышку, а сама опция сдерживала прессинг соперников, требуя от них осторожности. Сейчас команду можно легко прижать.



Индзаги пытается решить проблему с помощью верховых забросов на Джеко, и это уже приносит плоды (например, первый гол «Фиорентине» забит после выноса Хандановича и выигранной борьбы в воздухе), но сама модель выхода из обороны пока не отработана до автоматизма.



Ещё один недостаток (серьёзность которого пока трудно прогнозировать) – команде не хватает функциональной готовности на целый матч. Это стоило, например, матча с «Реалом» в Лиге чемпионов. «Интер» удивил мадридцев розыгрышем (как раз смещениями Брозовича и Шкриньяра), персонально прессинговал, создал несколько моментов, но не реализовал, а во втором тайме сам не вытянул такой свой темп, попал под встречный прессинг и проиграл.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

При Конте прошлой осенью тоже была такая проблема. Игроков хватало на один тайм, а потом начинались проблемы. Но при Конте это было частью плана и к весне «Интер» набрал лучшую форму за сезон. Является ли это частью плана сейчас? Спорно, во-первых, тренер по физподготовке тоже поменялся, а во-вторых, у «Лацио» Индзаги была характерная черта: мощный старт сезона и слабая концовка. Это, пожалуй, главное опасение: что эта осенняя версия «Интера» останется самой сильной за целый год.

Но эта версия впечатляет. Это отнюдь не неуязвимая команда без слабых мест, но пережить потери лета вообще без последствий было невозможно. Зато виден потенциал для роста: за счёт адаптации Дюмфриса, лучшего выхода из обороны, да и просто возвращения травмированных. Речь не только об Эриксене, чьё будущее неизвестно. Видаль, Сенси, Санчес и Корреа уже пропустили часть матчей из-за травм. Три из четырёх травматичны, но вряд ли они будут постоянно недоступны все вместе. Хотя, кстати, это тоже повод для опасений: глубина состава невелика, и те же Джеко и Лаутаро играют постоянно, потому что их некем заменить, пока не вернётся Корреа.



На фоне проблем «Ювентуса», слишком неожиданно оставшегося без Роналду, такая версия «Интера» выглядит пусть и не фаворитом чемпионата, но по крайней мере, претендентом на скудетто. Неплохо для клуба, который летом продал игроков на 200 млн, а купил на 35.