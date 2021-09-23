Бензема — просто машина! Больше него сейчас в топ-лигах не забивает никто

Минувшей ночью в 6-м туре Ла Лиги мадридский «Реал» разгромил «Мальорку» со счётом 6:1, а главным героем встречи наряду с Марко Асенсио стал Карим Бензема. Он забил два гола и отдал две передачи, при этом установив впечатляющий рекорд. Французский нападающий при Карло Анчелотти набрал великолепную форму, а команда удерживает лидерство в чемпионате Испании.
Бензема против «Мальорки»
Карим открыл счёт уже на третьей минуте, записав себе в актив перехват. Француз воспользовался ошибкой упавшего соперника, удрал к воротам гостей и нанёс точный удар в дальний угол.
На исходе получаса игры (к тому моменту хозяева выигрывали со счётом 2:1) Бензема здорово покатил мяч на Асенсио, а тот легко переиграл вратаря.
После перерыва француз продолжил феерить на поле. Сначала он отдал передачу на Асенсио, и Марко оформил хет-трик. А спустя ещё 20 минут Бензема забил свой 200-й гол в Ла Лиге после удара с серией рикошетов.
Юбилейный гол и рекорд XXI века
33-летний француз демонстрирует впечатляющую результативность на старте сезона. Он принял участие в шести матчах чемпионата Испании, но уже наколотил восемь голов и отдал семь результативных передач. При этом Бензема отмечается результативными действиями в каждой игре. Просто машина!
2-й тур. «Леванте» (3:3) – два ассиста.
3-й тур. «Бетис» (1:0) – ассист.
4-й тур. «Сельта» (5:2) – хет-трик и ассист.
5-й тур. «Валенсия» (2:1) – гол и ассист.
6-й тур. «Мальорка» (6:1) – дубль и два ассиста.
Второй гол француза в игре с «Мальоркой» стал для него юбилейным в Ла Лиге. У Карима уже 200 результативных ударов и 10-я строчка по этому показателю за всю историю турнира. Если нападающий сохранит форму и избежит травм, то наверняка поднимется ещё на пару мест в таблице.
В настоящий момент Бензема возглавляет список бомбардиров и ассистентов Ла Лиги, а его нынешний результат по системе «гол+пас» является рекордным. Никто из футболистов пяти топовых лиг Европы в XXI веке не набирал 15 очков по итогам первых шести туров. Помимо этого, Карим лидирует в нынешнем сезоне по голам среди футболистов топ-лиг.
«Реал» демонстрирует завидную результативность, в том числе благодаря голам Бензема. Мадридцы забили 21 гол в шести матчах, и это их лучший результат с сезона-1987/1988. Столичная команда возглавляет таблицу чемпионата и, судя по всему, готова к серьёзной борьбе за титул.
- 23 сентября 2021
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