«После стольких лет? Всегда». Крутой перформанс болельщиков с отсылкой к «Гарри Поттеру»

Болельщики «Санкт-Галлена» на матче с «Базелем» устроили крутой перформанс, на создание которого их вдохновил момент из «Гарри Поттера». На баннере изображён Северус Снейп с букетом лилий, а за ним фраза: «После стольких лет? Всегда».

Она была произнесена им в заключительной части в разговоре с Дамблдором: когда Снейп умирал, он позволил Гарри заглянуть в его Омут Памяти и послушать их диалог.



«Дамблдор открыл глаза. Снейп смотрел на него с ужасом:

— Так вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент?

— Вас это шокирует, Северус? Сколько людей, мужчин и женщин погибло на ваших глазах?

— В последнее время — только те, кого я не мог спасти. — Снейп поднялся.

— Вы меня использовали.

— То есть?

— Я шпионил ради вас, лгал ради вас, подвергал себя смертельной опасности ради вас. И думал, что делаю всё это для того, чтобы сохранить жизнь сыну Лили. А теперь вы говорите мне, что растили его как свинью для убоя…

— Это прямо-таки трогательно, Северус, — серьёзно сказал Дамблдор. — Уж не привязались ли вы, в конце концов, к мальчику?

— К мальчику? — выкрикнул Снейп. — Экспекто патронум!

Из кончика его палочки вырвалась серебряная лань, спрыгнула на пол, одним прыжком пересекла кабинет и вылетела в раскрытое окно. Дамблдор смотрел ей вслед. Когда серебряное свечение погасло, он обернулся к Снейпу, и глаза его были полны слёз.

— После стольких лет?

— Всегда, — ответил Снейп».

Цитата из книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Северус всегда любил маму Гарри Поттера – Лили Эванс – именно про неё и идёт речь во фразе, ставшей культовой. Она стала для Снейпа самым ярким и счастливым воспоминанием, поэтому его патронус изменился на лань – такой же был и у неё. Так Дамблдор понял, что Северус всё ещё любит маму Гарри.

Вероятно, фанаты «Санкт-Галлена» провели аналогию со своими чувствами к клубу и любовью Снейпа к Лили, которая была сильной и негаснущей, несмотря ни на испытания, ни на годы.



Болельщики швейцарского клуба не в первый раз организовывают перформансы с отсылками к фильмам. В прошлом году на фанатке был Бэтмен…

…а в 2015 – Йода.

Фото: ultras-tifo.net

Крутые ребята.