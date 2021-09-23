«По тормозам — и в отбойник». Как чудил Артём Милевский

Легенды уходят. Теперь о завершении карьеры в возрасте 36 лет объявил Артём Милевский. Украинский нападающий ярко стартовал, имел все шансы стать звездой, но по итогу запомнился нефутбольными историями. Вспоминаем самые яркие моменты с участием теперь уже бывшего игрока.

Паненка на ЧМ-2006

Первая история всё же про футбол. Милевский бодро начал карьеру и проявлял себя в киевском «Динамо». Особенно насыщенным получился 2006 год. Артём съездил на молодёжный чемпионат Европы, где стал серебряным призёром, после чего поехал уже с главной сборной Украины на чемпионат мира.

Фото: instagram.com/timi1010

Для украинцев тот турнир стал особенным — команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала. Но всего этого могло не быть. В 1/8 финала Украине попалась Швейцария. Дело дошло до серии пенальти, где стал тащить вратарь Александр Шовковский. При таком перформансе голкипера украинцам оставалось только реализовывать свои удары. Как ни странно, не забил только Андрей Шевченко. Но звездой серии стал Милевский. Он отправился бить вторым и сразу получил наставление от старших. Они попросили юного форварда не исполнять удар паненкой, поскольку совсем недавно он выдал такой трюк на молодёжном Евро. Что сделал Артём? Конечно же, пробил паненкой. К счастью для Украины, вратарь не раскусил Милевского и всё закончилось победой.

Спустя годы участники той серии вспоминали удар Милевского. Нападающий Андрей Воронин рассказал, что в раздевалке обратился к партнёру с такой фразой: «Если бы не забил, а мы проиграли, ты бы живым отсюда не вышел». Видимо, тот гол спас Артёму жизнь.

Загул перед финалом и гнев Суркиса

После крутой игры в начале карьеры Милевский быстро понял, что самое весёлое занятие — отдых в компании друзей. Его постоянным спутником в загулах стал одноклубник и друг Александр Алиев. Эта пара быстро стала звездой ночных клубов Киева.



В 2008-м «Динамо» вышло в финал Кубка Украины на «Шахтёр». За несколько дней до матча Милевский вместе с Алиевым решили отдохнуть. По словам Артёма, в полночь на дороге их остановили полицейские. Футболисты отделались взяткой, но на этом приключения не закончились.



Утром президент «Динамо» Игорь Суркис позвонил Милевскому и натурально разнёс его. Среди прочего функционер пригрозил вывезти обоих провинившихся в лес. На финальный матч Алиев попал в старт, а во втором тайме его заменил Артём. «Динамо» это не помогло, «Шахтёр» выиграл — 2:0. По словам Милевского, в раздевалке их оштрафовал Суркис, а Юрий Сёмин, который тогда тренировал киевскую команду, выразил уверенность, что два друга закончили с футболом и больше не будут играть.

Халат на презентации нового тренера

Ещё одна показательная история. 2012 год, Блохин занимает пост главного тренера «Динамо». Легенду клуба представляют футболистам, но среди них кое-кто выделяется. Разумеется, речь о Милевском. На презентации наставника Артём, в отличие от партнёров, появился в халате и создал мем. Позднее он говорил, что пришёл в таком виде, потому что боялся опоздать. По словам Милевского, в тот момент под халатом на нём ничего не было.



История получила продолжение спустя три года. Милевский решил блеснуть чувством юмора и оригинально поздравить Блохина с Новым годом. Получилось и правда забавно: Артём опубликовал фото в практически таком же халате.

Разбитая «Феррари» в Турции

В 2013-м Милевский покинул киевское «Динамо» после 11 лет в клубе. Новой командой форварда стал турецкий «Газиантепспор». Но и тут Артём отметился за пределами поля. Его команда провела матч в Стамбуле, после которого игрокам предоставили два выходных. Милевский с партнёрами традиционно отдохнули, закончили глубокой ночью, а утром на самолёте вернулись в Газиантеп. В аэропорту Артёма ждала его «Феррари», привезённая с Украины. Но поездка вышла неудачная.



«У меня в бардачке лежал iPod, через который музыку в салоне включать. Там впереди был крутой поворот, а я про него забыл. Потянулся в бардачок, поднимаю голову — войду не войду, можно было просто дальше проехать и развернуться. Вписываюсь всё-таки вправо, но у меня зад начинает кидать туда-сюда, я по тормозам — и в отбойник. Штырь прямо перед лицом пролетел, дверь пришлось выбивать ногами. Тут полиция, что-то на своём турецком начинают. Я звоню переводчику в клуб, он приезжает, начинает тоже: «Что ты учудил?!» — «Что учудил? Машину разбил». Дали один день прийти в себя, я поехал домой, взял вискаря и сидел один», — вспоминал Милевский в интервью «КраСаве».

Фото: instagram.com/timi1010

Изгнание из хорватского клуба за пьяную езду

После года в Турции Милевский перешёл в «Хайдук». В Хорватии ему, видимо, понравилось, поэтому в 2015-м Артём перебрался в «Сплит». Но там не задержался из-за нового скандала. В один из вечеров нападающего поймали за рулём в нетрезвом виде и без документов. В клубе такую выходку терпеть не стали — контракт был расторгнут всего спустя месяц после подписания.

Сам Милевский впоследствии выступил с заявлением. По его словам, до этого момента он долгое время не пил алкоголь, а перед поездкой позволил себе всего пару бокалов вина. При этом Артём утверждал, что не нарушал правил дорожного движения. Скандал предопределил дальнейшую карьеру Милевского — в Хорватии он больше не играл.

Фото: instagram.com/timi1010

Секс с Канделаки

В уже упомянутом интервью «КраСаве» Милевский подтвердил, что у него был секс с бывшей телеведущей и генпродюсером «Матч ТВ», а ныне заместителем гендиректора «Газпром-медиа» Тиной Канделаки.



«По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно, после чемпионата мира ещё. Канделаки приезжала снимать «Самый умный» в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: «Привет, это Тина Канделаки». Я отвечаю: «Ну и что?» В общем, разговор не пошёл. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю», — рассказал Артём.

Канделаки мимо реплики Милевского не прошла.

«Среди мужчин всегда считалось неджентльменским рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что был секс с кем-то. В моей истории это первый случай. Ну что же я могу сказать: на здоровье. Я надеюсь, что это не единственное достоинство Артёма, он был неплохим футболистом. Но с его стороны заявлять, что у него был секс со мной, — немного печально, если честно. Получается, что каких-то других счастливых моментов в его жизни не было», — сказала Канделаки в интервью Дмитрию Гордону.

Фото: instagram.com/timi1010

Конфликт с Алиевым, чуть не дошедший до поножовщины

Про Милевского и Алиева принято думать, что они не разлей вода. Но даже в их отношениях нашлось место жёсткому конфликту, и без алкоголя дело, конечно же, не обошлось. Инцидент случился ещё во времена игры друзей за киевское «Динамо», а рассказал о нём Артём только в прошлом году.



«Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Царство небесное, Валентин Белькевич тогда ещё был в «Динамо» и Макс Шацких. И вот играем мы пару на пару. Понятно, открыли «Сан Мигель»… И они нас утюжат жёстко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаём — тыщ-тыщ, друг друга по бороде. Эти нас разнимают: «Кенты, вы что творите?» Мы такие — так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвём. Так ни разу и не выиграли.



Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Всё дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьёзный конфликт, и, слава богу, что не было никакой поножовщины», — рассказал Милевский.

Милевский — пример футболиста, который вместо реализации своего таланта и большой карьеры выбрал сиюминутные удовольствия и развлечения. Для молодых игроков его история должна стать уроком, но в колорите Артёму всё равно не отказать. Сто процентов — болельщики запомнят его надолго.