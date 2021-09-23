Кажется, в РПЛ появился волшебник. Трюки Клаудиньо – уникальные для нашей лиги

После матча 8-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» в «твиттерах» петербургского клуба и РПЛ появилось видео дня с участием Клаудиньо. Бразильский новичок сине-бело-голубых на фоне усталости на 85-й минуте показал в атаке потрясающее владение мячом. Атакующий полузащитник получил передачу на левом фланге, сначала подкинул мяч над защитником Георгием Зотовым, а после этого за счёт техники и резкости ушёл от того же Зотова и поспешившего ему на помощь Андерса Дрейра и создал голевой момент для Вендела. Возможно, состоялся бы гол сезона в РПЛ, если бы не сейв голкипера Юрия Дюпина, вытащившего мяч из дальнего угла.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Премьер-Лиги.

Клаудиньо сыграл уже пять матчей за «Зенит» – можно делать первые выводы. Кажется, в чемпионате России появился настоящий волшебник. Олимпийский чемпион не просто техничен и умеет обыгрывать один в один. Его трюки – уникальные для нашей лиги. Мы привыкли, например, к потрясающему дриблингу Хвичи Кварацхелии, который способен тащить мяч к чужой штрафной, обыгрывая по пути по три-четыре-пять соперников и зачастую не замечая ни чужих, ни своих. Грузинский вингер тоже играет зрелищно – болельщики любят блестящих дриблёров, ходят специально на них. Но в таком стиле, как бразильский новичок сине-бело-голубых, не играет в РПЛ никто. Он совмещает в себе рациональность и внешний эффект. В казанском матче Клаудиньо затмил собой Хвичу. И, кстати, забил свой первый гол за «Зенит», правда, достаточно обычный – просто занял правильную позицию в штрафной и пробил в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Во всех матчах после перехода в «Зенит» Клаудиньо выкидывает какие-то трюки. В дебютном матче с «Уфой» запомнилось, как бразилец обыграл на бровке Азера Алиева. Полузащитник получал передачу с висевшим на плечах защитником. Но первым касанием Клаудиньо подработал мяч правой ногой, а вторым – пробросил его левой пяткой между ног Алиеву. Оставив за долю секунды защитника за спиной, бразилец нашёл свободное пространство, помчался к воротам «Уфы» и заработал опасный штрафной. Кстати, потом похожий трюк с пробрасыванием мяча между ног находящемуся сзади сопернику он исполнил и во встрече с «Ахматом», но только на своей половине поля.

В матче с ЦСКА, который как раз меньше всего удался Клаудиньо (возможно, из-за пика адаптации), он также придумал ловкий фокус. Полузащитник принимал мяч в центре поля рядом с двумя армейцами, рискуя оказаться в «бутерброде». Однако благодаря быстроте мышления и резкости ног бразилец очень быстро развернулся с мячом и свободно продолжил движение к штрафной соперника. Никола Влашич и Максим Мухин разочарованно провожали взглядом бразильца – они выбыли из эпизода. К счастью для пары хавбеков, ЦСКА в том моменте не пропустил.

Во встрече с «Рубином» запомнился ещё один чудесный эпизод с участием Клаудиньо. Команда выходила из обороны, а бразилец принимал мяч, находясь спиной к чужим воротам и бежавшему вперёд Венделу. Если бы новичок «Зенита» потратил время на остановку летевшего к нему мяча, попал бы под прессинг Хван Ин Бёма. Но так бы и поступил на его месте любой другой игрок РПЛ. А вот Клаудиньо принял лучшее решение в этой ситуации – в прыжке сделал передачу пяткой «задней» ноги на ход Венделу: «Зенит» улетел в контратаку на пространстве.

Клаудиньо – волшебник как минимум в РПЛ, потому что умение делать на футбольном поле то, чего никто не ждёт – настоящее волшебство. Его трудно «прочитать». Нельзя сказать, что таких трюков в исполнении бразильца много в каждом матче. Всё-таки любой риск должен быть оправдан: это игра на результат, а не шоу от Harlem Globetrotters. Но Клаудиньо, несомненно, из тех игроков, которые никогда не забывают: футбол – для болельщиков. Он играет на зрителя.

Впрочем, в матче с «Челси» в первом туре Лиги чемпионов попытки Клаудиньо сыграть нестандартно на своей половине поля пару раз приводили к потенциально опасным «обрезам». За потери бразильца критиковали, хотя в целом он, дебютируя в ЛЧ, выдал очень качественный матч. Но это издержки яркого стиля. Они проявились пока только на фоне соперника топ-уровня и под мощным прессингом. Сергей Семак в тренировочном процессе подкорректирует такие моменты.

В Бразилии экс-полузащитник «Ред Булл Брагантино» играл так же. По признание одного из коллег, он смотрел матчи этой команды исключительно из-за Клаудиньо. Любовью к красивому футболу уроженец штата Сан-Паулу напоминал ему Роналдиньо, разумеется, с поправкой на разницу в классе футболистов. Поэтому не удивляет, когда говорят, что Клаудиньо приехал к нам из 90-х – так уже мало кто играет, особенно в России. В этом сравнении нет ничего обидного.

«Радость от игры – часть моего стиля. Я предпочитаю не думать слишком много об ответственности, ведь это мешает. В игре предпочитаю импровизировать. В первые 5-10 минут стараюсь изучить противника, чтобы понять, где я могу лучше воспользоваться его слабыми сторонами», – признавался Клаудиньо, выступая на родине.

Были опасения, в том числе и у тренерского штаба «Зенита», по поводу того, как быстро новичок, выступавший до этого только в Бразилии, сможет адаптироваться к европейскому футболу, отличающему от южноамериканского. Тем более креативные игроки не очень любят и умеют отрабатывать в обороне. Однако Клаудиньо вписался в игру чемпионов России как влитой.

По статистике InStat, Клаудиньо в «Зените» совершает даже больше, чем Малком, технико-тактических действий, и с большей эффективностью. У новичка 92 ТТД с 78% успеха в среднем за 90 минут игры, у Малкома – 83 ТТД с 77% успеха. Цифры по работе без мяча и обороне тоже приличные – 53% выигранных единоборств, 4,5 подбора, 3,1 перехвата и 1,9 отбора. Потерь мяча не слишком много – 8,0 (у Малкома – 9,0).

Но главное – с Клаудиньо «Зенит» стал лучше двигать мяч. Бразилец постоянно предлагает себя между линиями, в полуфланге или на фланге, завязывает комбинации, одной передачей легко меняет направление атаки. Когда Семака критиковали раньше за простую игру «бей на Дзюбу», тренер объяснял, что подбор футболистов не позволяет команде играть в другой футбол. Теперь с трио Клаудиньо – Малком – Вендел такая возможность появилась – и «Зенит» меняется на глазах. Поразительно, что петербургский клуб купил Клаудиньо за ту же сумму, что и «Спартак» Педро Рошу в 2017 году (за € 12 млн): кажется, это игроки с разных планет.