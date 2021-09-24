Сёмин проваливает сезон. Случалось ли с ним такое раньше?

У «Ростова» и Юрия Сёмина большие проблемы. Южане начали сезон с двух поражений в РПЛ от более сильных соперников. Казалось, они были способны выправить положение, когда Валерий Карпин ушёл тренировать сборную России и передал команду в надёжные руки легенды «Локомотива». На деле же — одна победа в восьми турах, шесть очков и закономерное место внизу таблицы, рядом с тульским «Арсеналом», «Уралом» и «Химками».

Сёмин — величина в нашем чемпионате, но и в его карьере ранее бывали тяжёлые времена. Вспомнили самые неудачные сезоны легенды.

Важно: учитываются только полноценные сезоны, поэтому провальных отрезков с «Анжи» и «Динамо» здесь не будет.

Сезон-1993. Пощёчина от «Спартака» и 21 очко до чемпиона

Начнём с 90-х годов. То время многие помнят по доминированию «Спартака», но настоящим грандом был и «Локомотив». Железнодорожники, хоть и не добирались до чемпионства, регулярно становились призёрами.

В 1992 году Сёмин вернулся в «Локомотив» после экзотического опыта в олимпийской сборной Новой Зеландии. Поначалу всё складывалось неплохо, но вот 1993-й получился не таким удачным. Плохие результаты в матчах с конкурентами (особенно выделяется пощёчина от «Спартака» — 0:3) и большое количество ничьих привели к итоговому шестому месту в таблице. Справедливости ради, команды расположились плотно и от второй строчки «Локомотив» отделили всего шесть очков. Но 21-очковое отставание от финишировавшего первым «Спартака» всё равно удручает.

Сезон-1996. Чудовищный старт и неудача на финише

Спустя три года история повторилась. Если до этого «Локомотив» дважды подряд стал призёром, то в 1996-м что-то вновь пошло не так. Ни одной победы в семи турах на старте чемпионата — это уже о многом говорит. После этого железнодорожники взяли себя в руки и стали побеждать. А вот лето в очередной раз получилось провальным — там были и ничьи с середняками, и поражения от «Спартака» и «Динамо». Лишь к концу августа «Локомотив» улучшил результаты и даже выдал великолепную серию. За два месяца команда Сёмина лишь однажды потеряла очки (ничья с «Аланией») и одержала семь побед, пропустив всего четыре мяча.

Закончилось всё грустно. Потери в концовке (проигрыши «Уралмашу» и ЦСКА) и шестое место. Причём на этот раз свалить всё на невезение было нельзя. От пятой строчки, где финишировал ЦСКА, «Локомотив» отстал на целых 11 очков, а от первой — и вовсе на 22.

Фото: Adam Davy/EMPICS via Getty Images

Сезон-1997. Провал в матчах с конкурентами

Следующий сезон сложился для «Локомотива» и Сёмина похожим образом. Единственное отличие — у железнодорожников не было ни победной, ни проигрышной серии. Команду просто болтало по дистанции. Постоянные потери очков, в том числе в матчах с конкурентами, не могли привести ни к чему хорошему. Так и вышло — пятое место в таблице, 14 очков до третьей строчки, 19 — до первой.

Вперёд «Локомотив» пропустил «Спартак», «Ротор», «Динамо» и «Шинник». В матчах с этими командами железнодорожники набрали всего четыре очка. По два поражения от «Спартака» и «Ротора», победа и проигрыш в противостоянии с «Динамо», ничья и поражение — с «Шинником». От повторения результата предыдущего сезона команду Сёмина отделило одно очко. На столько отстал от «Локо» «Черноморец», который финишировал строчкой ниже.

Сезон-2003. Холодный душ после чемпионства

В 2002 году «Локомотив» Сёмина добился того, к чему так долго шёл — стал чемпионом России. Но уже в следующем сезоне москвичи попали под холодный душ. Схема неудач оказалась такой же, как и в остальных случаях. Вновь провальный старт, и вновь плохая статистика в матчах с конкурентами.

К середине мая у «Локомотива» было две победы в восьми турах. Трудно защитить титул, когда так начинаешь. Железнодорожники по итогу заняли лишь четвёртое место в РПЛ и даже не попали в зону еврокубков. Выше финишировали ЦСКА, «Зенит» и «Рубин». В шести матчах с этими командами «Локомотив» набрал два очка. Катастрофа. Справедливости ради, Сёмин и его футболисты извлекли урок из неудачной кампании и уже в следующем сезоне вернули себе титул.

Сезон-2010. Адский август и отставка

В мае 2009-го Сёмин покинул киевское «Динамо» ради родного «Локомотива». В команду он вернулся в разгар сезона и завершил его достойно — железнодорожники не вышли в Лигу чемпионов только из-за дополнительных показателей.

Фото: РИА Новости

Все ждали, что следующий сезон сложится удачнее, но нет. «Локомотив» слишком часто терял очки и проигрывал прямым конкурентам. Апофеозом стал чудовищный август: проигрыш «Ростову», ничья с «Крыльями Советов» и серия из трёх поражений — от «Спартака», «Динамо» и «Зенита». Причём два последних матча завершились со счётом 0:3. Заодно «Локомотив» не вышел в Лигу Европы, слив в квалификации «Лозанне».

После этого Сёмин встряхнул команду и выдал победную серию, но в конце железнодорожники всё равно потеряли очки в играх с аутсайдерами и закончили сезон лишь на пятом месте, отстав от чемпионского «Зенита» на 20 очков. Кубок России ситуацию не исправил — оттуда «Локомотив» вылетел ещё летом. Всё завершилось расставанием. Об отставке Сёмина было объявлено на следующий день после заключительного матча сезона.

Сезон-2016/2017. Самое низкое место в таблице

Летом 2016-го Сёмин в четвёртый раз возглавил «Локомотив». Команда к тому моменту уже стартовала в РПЛ, но сыграла всего четыре матча, поэтому засчитаем этот сезон. Железнодорожники никак не могли выиграть (четыре ничьих). Возвращение легенды вдохновило «Локомотив» на победу над «Краснодаром», а вот дальше начались проблемы в виде трёх поражений подряд. И если проиграть будущему чемпиону («Спартаку») было не стыдно, то провал во встречах с «Уфой» и «Ростовом» объяснить сложнее.

Фото: Алёна Сахарова," Чемпионат"

Второй победы «Локомотиву» пришлось ждать до конца октября. Зато был обыгран не абы кто, а ЦСКА. В дальнейшем железнодорожники выровняли положение и стали больше выигрывать, но на решающем отрезке сезона вновь посыпались. Лишь две победы над аутсайдерами в последних семи турах, ничьи с «Амкаром» и «Анжи», разгром от ЦСКА и домашний проигрыш «Зениту». Всё это привело к удручающему восьмому месту в таблице.

Впрочем, совсем без позитива не обошлось: «Локомотив» выиграл Кубок России и запрыгнул в Лигу Европы. Но неудачного сезона в РПЛ это не отменяет. Кстати, уже в следующем чемпионате железнодорожники с Сёминым взяли золото. Другое дело.