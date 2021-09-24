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Как английские стадионы получили названия, «Манчестер Юнайтед», «Челси», английская Премьер-лига – тест

Знаете ли вы, как английские стадионы получили свои имена? Тест
Виталий Пасичный
Как английские стадионы получили названия
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10 непростых вопросов на знание АПЛ и смекалку.

Болельщики наконец-то вернулись на английские стадионы, и это прекрасно. Песни, классная атмосфера, горячая поддержка на протяжении всего матча – синонимы британского футбола.

Но почему каждый из стадионов Англии носит своё имя? Многие из арен появились аж в позапрошлом веке, и далеко не у каждая банально носит название спонсора клуба. Мы подготовили десять вопросов, посвящённых происхождению названий английских арен. Скажем сразу: некоторые вопросы достаточно сложные. Вперёд!

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