Знаете ли вы, как английские стадионы получили свои имена? Тест

Болельщики наконец-то вернулись на английские стадионы, и это прекрасно. Песни, классная атмосфера, горячая поддержка на протяжении всего матча – синонимы британского футбола.

Но почему каждый из стадионов Англии носит своё имя? Многие из арен появились аж в позапрошлом веке, и далеко не у каждая банально носит название спонсора клуба. Мы подготовили десять вопросов, посвящённых происхождению названий английских арен. Скажем сразу: некоторые вопросы достаточно сложные. Вперёд!