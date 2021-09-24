Провинция против системы. Как относиться к словам Галицкого?

Владелец «Краснодара» дал интервью каналу «Коммент.Шоу» (тут главные цитаты). Давайте сразу обозначим: для нашего футбола это событие. Возможно, даже более значимое, чем очередной матч РПЛ.

Сергей Галицкий говорит резко и открыто. Возможно, он даже не умет общаться иначе. Именно поэтому и казалось странным, что он столько лет публично не говорил о футболе развёрнуто. Мы даже успели подзабыть, как он воспламеняется от каждого второго вопроса.

Многие заходы Галицкий воспринимает как провокацию. И даже от комплементарных высказываний его передёргивает. Похвала в связи с инфраструктурой – заезженная тема, но очень сложно пройти мимо неё. Тем более когда Галицкий объявляет о своей болезни. Обозначает её крайне лаконично, хоть в заголовке на канале слово «болезнь» и выделено заглавными буквами.

Нежелание Галицкого распространяться на этот счёт мы обязаны уважать. Пускай даже нам хочется знать состояние человека, от которого клуб сильно зависит. Показательно, как владелец команды проговаривает этот момент: «На одном человеке история клуба не должна заканчиваться – я работаю над структурой, в которой бюджет 50-60-70 миллионов был без меня». Ну и, пожалуй, самая мощная фраза в этом интервью тоже касается наследия: «В гробу карманов нет».

Галицкий продолжает называть «Краснодар» провинциальным клубом. Хотя как раз команду тяжело назвать таковой – статус топ-клуба уже давно сформировался. Да, заманивать футболистов в Краснодар точно сложнее, чем в Москву. Тут не поспоришь, но в этом как раз и фишка Галицкого. Он строит стадион, академию, дороги, парк и аквапарк (простите, Сергей Николаевич, что упомянули – больше не будем).

Вся страна движется в сторону урбанизации, всё тянется в столицу, а Галицкий разворачивает этот процесс на примере одного города. Возможно, при такой тенденции однажды не нужно будет доплачивать за футболистов, которые выбирают между Краснодаром и Москвой. Едва ли не во всех интервью Галицкого сквозит тема того, что регионы недополучают. Он это изящно подчеркнул на примере судей, которым сложнее поставить пенальти в ворота клубов из Москвы и Питера.

«Помню сезон, когда «Ростов» убивали через тур. И что? Ничего. А случись такое с «Зенитом» или «Спартаком», Земля бы сошла со своей оси. В еврокубках вот всё чисто, там нет такого. Мы вышли в евровесну четыре раза за последние семь лет, все московские клубы – пять. Это показатель», – сказал Галицкий.

Галицкий настолько уверен в себе и столько сделал, что с ним тяжело не соглашаться. Хотя в каких-то вопросах его тяжело понять. Например, он винит журналистов за чрезмерную критику Кайо и только сейчас объясняет, что защитнику пришлось выйти с температурой. Не знаю, как журналисты могли узнать о таком нюансе, если Кайо и клуб не делятся подобной информацией.

Репортёры, блогеры и болельщики всегда будут давать оценки игрокам. Это просто неизбежно. И тут уже вопрос как раз к той самой открытости клуба. И не все странные решения бразильца можно объяснить высокой линией обороны.

Даже в фильме, который снял «Краснодар», мы видим, как тренер разносит Кайо. Натурально орёт на него в раздевалке. При этом Галицкий признаёт, что клуб, возможно, недостаточно часто выходит к болельщикам. А вот с тем, что «Краснодару» особо нечего рассказывать, согласиться сложно. Даже обидно, что владелец клуба так думает. Хотя главное впечатление от интервью с Галицким – другое.

Мы снова увидели человека, который готов спорить. Человека небезупречного, но явно со своим мнением. И уж точно не похожего на болеющего (разве что за клуб и свой город). Показательно, что Галицкий отметил в какой-то момент Карпина. А точнее, его уверенность в себе: «Он – фигура, персонаж. Я с огромным уважением отношусь к людям в нашем футболе, которые говорят: «А что мне этот Зидан?»

И Галицкий – именно про это! Нашему футболу не хватает людей, которые высказываются так же дерзко.