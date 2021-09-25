Ван Дейк был близок к трансферу в РПЛ. А какие ещё звёзды не доехали до России?

Звёзды футбола, которые могли приехать в Россию, но оказались в других чемпионатах, — это уже мем. И тем не менее подобные истории продолжают всплывать. На этот раз всплыл несостоявшийся переход Вирджила ван Дейка. Один из лучших центральных защитников Европы последних лет сейчас зажигает в «Ливерпуле», а мог оказаться в «Краснодаре». Об этом рассказал президент клуба Сергей Галицкий. «Мы с ван Дейком договорились, когда он в «Селтик» переходил. Но он выбрал Шотландию.

Ван Дейк выбирал между нами и «Селтиком». Выбрал вторых, а оттуда уехал в Англию. Почему он должен был нас выбрать? Вы правда думаете, что все они с детства за «Краснодар» болеют?» — сказал Галицкий в «Коммент.Шоу». Ван Дейк — далеко не первый, кто не доехал до РПЛ. А воспоминания Галицкого — отличный повод вспомнить других звёзд, которые могли попасть в один из наших клубов.

Мохамед Салах, Садио Мане и Джон Терри — в «Спартак»

В прошлом году бывший скаут «Спартака» Александр Аверьянов рассказал о несостоявшихся трансферах красно-белых. Оказывается, в Москву могли приехать нынешние звёзды «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане, а также вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез и другие игроки. «Юссуфа Поульсена могли взять из Дании. Даже Салаха из «Базеля». У нас в кабинете был уголок, так называемая «стена плача», там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось, — причём именно наш клуб недоработал. Там, кроме вышеназванных, ещё Мане, Марез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, Корреа. Кстати, думаю, они там до сих пор висят. После увольнения всего нашего отдела кабинет закрыли, а новых хозяев так и не нашли», — сказал Аверьянов в интервью «Матч ТВ».

Кстати, минувшим летом телеграм-канал Black Mirror опубликовал документацию селекционного отдела «Спартака». Помимо Салаха, там числится его бывший партнёр по «Ливерпулю» Жоржиньо Вейналдум, ныне выступающий за «ПСЖ». Плюс один в коллекцию. Хорошо известен и относительно свеж в памяти и случай с Джоном Терри. Легенда «Челси», перед тем как завершить карьеру осенью 2018-го, был близок к переходу в «Спартак». Причём, в отличие от Салаха и Мане, сделка действительно сорвалась в последний момент — после успешного медосмотра и получения визы.

По словам агента Тимура Гурцкая, англичанин не перешёл в стан красно-белых из-за дочки, устроившей истерику в школе. Девочка боялась за отца, который собирался улететь в далёкую холодную страну. Джон впоследствии прилетел в Москву и лично извинился перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Джентльмен!

Фото: Getty Images

Криштиану Роналду и Серхио Агуэро — в «Динамо»

В середине нулевых «Динамо» владел предприниматель Алексей Федорычев. На волне подъёма португальского футбола в клуб привезли целую банду игроков из этой страны. Среди этих футболистов могли оказаться и суперзвёзды. Ещё в 2005-м Федорычев вовсю заявлял о потенциальном переходе Криштиану Роналду. «Ничего невозможного нет. Говорю вам совершенно серьёзно!

Разговор на эту тему с ним был, и, могу сказать, Криштиану готов играть в «Динамо». Но как о свершившемся факте говорить об этом пока нельзя. У парня сейчас известные проблемы в Англии (Роналду тогда обвиняли в изнасиловании. — Прим. «Чемпионата»), поэтому пока до конкретных разговоров далеко», — говорил Федорычев.

Спустя 10 лет бывший босс «Динамо» поделился подробностями саги с Роналду и рассказал о других несостоявшихся сделках. Например, оказалось, что к бело-голубым мог присоединиться Серхио Агуэро. «Почти взяли из «Спортинга» Нани — в последний момент сорвался. Как и Агуэро, которого Борис Игнатьев поехал смотреть за «Индепендьенте». Но «Атлетико» нас опередил.

Правда ли, что говорили с Роналду? Да. В тот момент у него было непростое положение в Манчестере из-за одного инцидента. Настроение у парня было скверное, он хотел оттуда уехать. Вот и возникла такая идея, которую я закинул Жорже Мендешу (агенту Криштиану. — Прим. «Чемпионата»). В большей степени общение шло через него, но тема быстро сошла на нет», — сказал Федорычев в интервью «Спорт-экспрессу».

Фото: Getty Images

Кака и Карлос Тевес — в ЦСКА

В этом списке не могло не быть ЦСКА. В 2008-м президент клуба Евгений Гинер дал большое интервью «Спорт-экспрессу», где откровенно рассказал о несостоявшихся сделках. Выяснилось, что за армейцев могли выступать обладатель «Золотого мяча» Кака и поигравший за оба «Манчестера» Карлос Тевес. «Я вам могу перечислить кучу футболистов, которых приглашал в ЦСКА. Но все они выбрали Англию, Испанию, Италию. Например, Нани и Андерсон, которые сейчас в «МЮ». Тевеса звал, когда он ещё играл за «Коринтианс».

С Кака вообще уже обо всём договорились. Правда, он сразу предупредил, что у него ещё есть вариант с «Миланом». Сошлись на том, что если итальянцы в течение трёх дней всё-таки решатся купить Кака, то с нашей стороны препятствий не возникнет. Жаль, конечно, но не пустить игрока в «Милан» было бы просто хамством. Зато теперь в Бразилии все знают: в ЦСКА можно ехать смело — здесь к игрокам относятся по-человечески», — рассказывал Гинер.

Неймар, Лука Модрич, Михаэль Баллак, Роберто Фирмино — в «Локомотив»

Иначе могла сложиться и судьба Неймара. Один из лучших футболистов последнего десятилетия в далёком 2008-м попал в сферу интересова «Локомотива». Экс-президент железнодорожников Николай Наумов спустя 10 лет рассказал, что дело ограничилось просмотром. По его словам, форвард не особо выделялся на фоне остальных игроков: «Тот же Алан Гатагов у нас смотрелся не хуже».

А вот бывший тренер молодёжки «Локомотива» Ринат Билялетдинов в 2020-м поделился подробностями в интервью «Чемпионату»: «К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!» А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15 миллионов. И пошло-поехало».

Луку Модрича мы знаем как живую легенду мадридского «Реала» и обладателя «Золотого мяча». Но и он в своё время мог приехать в «Локомотив». Изначально об этом в 2018-м рассказал экс-наставник железнодорожников Анатолий Бышовец, а спустя два года информацию подтвердил бывший спортивный директор клуба Виктор Тищенко. «Модрича мы просматривали. И в играх за загребское «Динамо», и вместе с Сёминым. Он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия.

Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал. «Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за 8 миллионов купили. И то перебор был. Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», — рассказал Тищенко «Чемпионату».

В 2020-м всплыли ещё несколько несостоявшихся сделок. По словам бывшего начальника управления селекции «Локомотива» Кирилла Котова, в клуб по разным причинам не перешли Михаэль Баллак, Роберто Фирмино, Лукаш Подольски и Дрис Мертенс.

«Где-то семейные обстоятельства вмешались, как в истории с Баллаком. Где-то деньги — как в случае с Фирмино. А с Подольски я сам встречался. И он был готов перейти к нам из «Кёльна». Но потом Арсен Венгер захотел его в «Арсенал». Самый обидный несостоявшийся трансфер — Мертенс. С ним уже был подписан личный договор. Но потом бельгиец всё-таки передумал и ушёл в «Наполи», — сказал Котов «Чемпионату».

Фото: Getty Images

Радамель Фалькао и Жоау Моутинью — в «Зенит»

2015 год. Андре Виллаш-Боаш только что привёл «Зенит» к чемпионству и собирается усилить состав, чтобы выстрелить в Лиге чемпионов. Тогда к сине-бело-голубым должны были присоединиться Радамель Фалькао и его партнёр по «Монако», будущий чемпион Европы Жоау Моутинью. Но трансферы сорвались, причём по дикой причине: в России за две недели до старта сезона ужесточили лимит на легионеров. Виллаш-Боаш, не получив в распоряжение звёзд, нещадно критиковал новые правила и спустя год покинул Санкт-Петербург.

Переводчик португальского тренера Валерий Рудковский в книге Геннадия Орлова поделился воспоминаниями о том драматичном моменте: «Виллаш-Боаш позвонил мне, когда не мог дозвониться до руководства по поводу трансферов. Это было в июле, за две недели до начала чемпионата. Уже должны были приезжать Моутинью и Фалькао. Вместе с Халком и с Гараем это была бы суперкоманда. И он мне говорит: «Звоню, все телефоны отключены. Что делать?»

Я говорю: «Звони в Москву, руководству, с кем подписывал контракт». Он: «Объясни мне такую вещь: меня пригласили, мне платят достаточно большие деньги, обещают всё — и вдруг сами от всего отказываются». Я ему: «Ты прессу вообще читаешь, хотя бы португальскую, про Россию? Ты слышал, что у нас сейчас тренд, чтобы меньше финансов вкладывалось в легионеров? Соответственно, «Газпром» не может идти против государственного тренда, что же ты хочешь?»

Луиш Фигу и Анхель Ди Мария — в «Москву»

Закончим на «Москве». Этот клуб просуществовал всего 13 лет, но всё равно успел отметиться попытками пригласить звёздных футболистов. Например, в столицу России могли приехать один из лидеров нынешнего «ПСЖ» Анхель Ди Мария и обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу.

Вот что экс-президент «Москвы» Юрий Белоус рассказал в прошлом году «Матч ТВ»: «Мы как-то выбирали между Ди Марией и Макси Моралесом. Как можно было не выбрать Анхеля? Мы его и выбрали. Я приехал в Торонто на чемпионат мира U19, но Ди Мария в последний момент отказался. Поехал в «Бенфику». Почему? Во-первых, мы давали за него 6 млн, а португальцы — 8. Ну и одно дело в такую Москву приехать, морозную, а другое — в Португалию солнечную.

Что касается Фигу, да, это не шутка, так и было. Я вёл эти переговоры, все цифры ему были конкретно сформулированы. Это, по-моему, был 2005 год. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. Я сделал ему такое предложение… € 8 млн в год! Он очень долго думал. Думаю, у него было много бессонных ночей, потому что потом он уехал на € 2 млн в «Интер». Сказать нам «нет» он лично прилетел в Москву».