Сёмина опять неожиданно убрали. Он тренировал «Ростов» 52 дня

В августе Юрий Сёмин подписал контракт с «Ростовом» до 2023-го, но планируемые два года работы превратились в полтора месяца – 25 сентября клуб объявил, что главный тренер подал в отставку. Решение было принято совместно с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

«Благодарен «Ростову» и лично Арташесу за время, которое мы были вместе, – прокомментировал «Чемпионату» Сёмин свою отставку. – В Ростове-на-Дону очень молодая команда: у юных игроков, которые появились при мне, хорошее будущее. Надеюсь, эти ребята будут достойно защищать честь клуба в дальнейшем».

Сёмин и «Ростов». Хронология

4 августа. Знакомство с командой. Арутюнянц говорит, что на пост главного тренера после ухода Валерия Карпина никого, кроме Сёмина, и не рассматривали – утвердили его кандидатуру сразу. Переговоры с Юрием Палычем длились не более пяти минут – сторонам удалось быстро найти взаимопонимание.

5 августа. Сёмин обращается к болельщикам – просит о поддержке в виде полных трибун: «Я рад возглавить ваш любимый клуб. Всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Я понимаю определённую ответственность перед вами».



Клуб выпускает ролик, в котором Палыч говорит: «Думали, конечная? Нет, всё только начинается!»

8 августа. Дебютный матч с «Химками»: ничья и жёлтая карточка за реакцию на решение судьи.

– Сёмин остаётся доволен возвращением в тренерскую жизнь: «Чувствовал себя так, будто никуда не уходил».

– Жалуется на странный пенальти: «Кто кого задел в этой куче, разобраться было сложно».

– И шутит про покупку Месси: «Мне бы хотелось Лео, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем (смеётся)».

13 августа. Сёмин комментирует результат жеребьёвки группового раунда Кубка России – «Ростову» достались «Торпедо» и «Чайка» – и говорит, что его команда будет бороться за трофей: «Есть плюс – далеко летать не надо. В остальном бессмысленно определять, какая группа лучше. В Кубке все равны. Для нас турнир очень важен».



14 августа. «Ростов» проигрывает ЦСКА 1:3.

22 августа. Сёмин первый раз побеждает – в матче с «Нижним Новгородом». Говорит, что игрокам сложно психологически, потому что у команды мало очков.



27 августа. Ничья с «Уралом». Сёмин жалуется на судейство (не поставили пенальти) и называет проблему своей команды: «Не играем на ноль».



13 сентября. Ничья с «Краснодаром». Сёмин признаёт ошибки: «Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли».



18 сентября. «Ростов» проигрывает «Крыльям» со счётом 2:4. Юрий Палыч говорит, что в поражении виновата «не столько схема, сколько элементарные ошибки».



22 сентября. Сёмин проигрывает «Чайке» в Кубке и вылетает из турнира. Говорит, что недооценили соперника, а команда в целом не оправдывает ожиданий ни болельщиков, ни руководства. Называет поражение «очень тяжёлым», психологическое состояние игроков «не лучшим». Добавляет: «Я не хочу искать какие-то причины. Всё нормально. Нормально. Кроме того, что, на мой взгляд, мы плохо сработали в этот период. И тренеры, и игроки. Основная вина, конечно, на нас».

25 сентября. Отставка. Таким образом, Сёмин проработал в «Ростове» всего 52 дня. Его опять неожиданно убрали, поскольку в мае 2020 года специалист покинул «Локомотив», руководство которого не предложило ему новый контракт.

Итог: 1 победа в 7 матчах.

Будущее

Юрий Палыч попросил передать болельщикам, что завершать тренерскую карьеру он не планирует.

Кто теперь будет тренировать «Ростов»

Пока известно, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Заур Тедеев. Он работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне его назначили старшим тренером молодёжной команды «Ростова».