Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова», подробности

Сёмина опять неожиданно убрали. Он тренировал «Ростов» 52 дня
Полина Куимова
Семина опять неожиданно убрали. Уже из «Ростова»
Комментарии
Под его руководством команда одержала всего одну победу.

В августе Юрий Сёмин подписал контракт с «Ростовом» до 2023-го, но планируемые два года работы превратились в полтора месяца – 25 сентября клуб объявил, что главный тренер подал в отставку. Решение было принято совместно с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

«Благодарен «Ростову» и лично Арташесу за время, которое мы были вместе, – прокомментировал «Чемпионату» Сёмин свою отставку. – В Ростове-на-Дону очень молодая команда: у юных игроков, которые появились при мне, хорошее будущее. Надеюсь, эти ребята будут достойно защищать честь клуба в дальнейшем».

Сёмин и «Ростов». Хронология

4 августа. Знакомство с командой. Арутюнянц говорит, что на пост главного тренера после ухода Валерия Карпина никого, кроме Сёмина, и не рассматривали – утвердили его кандидатуру сразу. Переговоры с Юрием Палычем длились не более пяти минут – сторонам удалось быстро найти взаимопонимание.

5 августа. Сёмин обращается к болельщикам – просит о поддержке в виде полных трибун: «Я рад возглавить ваш любимый клуб. Всегда вспоминаю о больших традициях ростовского футбола. Я понимаю определённую ответственность перед вами».

Клуб выпускает ролик, в котором Палыч говорит: «Думали, конечная? Нет, всё только начинается!»

8 августа. Дебютный матч с «Химками»: ничья и жёлтая карточка за реакцию на решение судьи.
– Сёмин остаётся доволен возвращением в тренерскую жизнь: «Чувствовал себя так, будто никуда не уходил».
– Жалуется на странный пенальти: «Кто кого задел в этой куче, разобраться было сложно».
– И шутит про покупку Месси: «Мне бы хотелось Лео, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем (смеётся)».

13 августа. Сёмин комментирует результат жеребьёвки группового раунда Кубка России – «Ростову» достались «Торпедо» и «Чайка» – и говорит, что его команда будет бороться за трофей: «Есть плюс – далеко летать не надо. В остальном бессмысленно определять, какая группа лучше. В Кубке все равны. Для нас турнир очень важен».

14 августа. «Ростов» проигрывает ЦСКА 1:3.

У Сёмина в «Ростове» пока ничего не получается. ЦСКА выглядел лучше и заслуженно победил У Сёмина в «Ростове» пока ничего не получается. ЦСКА выглядел лучше и заслуженно победил

22 августа. Сёмин первый раз побеждает – в матче с «Нижним Новгородом». Говорит, что игрокам сложно психологически, потому что у команды мало очков.

27 августа. Ничья с «Уралом». Сёмин жалуется на судейство (не поставили пенальти) и называет проблему своей команды: «Не играем на ноль».

13 сентября. Ничья с «Краснодаром». Сёмин признаёт ошибки: «Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли».

18 сентября. «Ростов» проигрывает «Крыльям» со счётом 2:4. Юрий Палыч говорит, что в поражении виновата «не столько схема, сколько элементарные ошибки».

22 сентября. Сёмин проигрывает «Чайке» в Кубке и вылетает из турнира. Говорит, что недооценили соперника, а команда в целом не оправдывает ожиданий ни болельщиков, ни руководства. Называет поражение «очень тяжёлым», психологическое состояние игроков «не лучшим». Добавляет: «Я не хочу искать какие-то причины. Всё нормально. Нормально. Кроме того, что, на мой взгляд, мы плохо сработали в этот период. И тренеры, и игроки. Основная вина, конечно, на нас».

Сёмин проваливает сезон. Случалось ли с ним такое раньше? Сёмин проваливает сезон. Случалось ли с ним такое раньше?

25 сентября. Отставка. Таким образом, Сёмин проработал в «Ростове» всего 52 дня. Его опять неожиданно убрали, поскольку в мае 2020 года специалист покинул «Локомотив», руководство которого не предложило ему новый контракт.

Итог: 1 победа в 7 матчах.

Будущее

Юрий Палыч попросил передать болельщикам, что завершать тренерскую карьеру он не планирует.

Кто теперь будет тренировать «Ростов»

Пока известно, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Заур Тедеев. Он работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне его назначили старшим тренером молодёжной команды «Ростова».

Поделиться
Теги Футбол РПЛ ФК Ростов Юрий Сёмин •••

Заглавное фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021