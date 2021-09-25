«Чуть влево или вправо — и Гильерме бы его убил». Страшный фол вратаря сборной России

В первом матче девятого тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с «Локомотивом». Сама игра запомнилась не только опасными моментами, но и страшным эпизодом в начале второго тайма. Вратарь «Локо» и по совместительству первый номер сборной России прямой ногой влетел в нападающего «Химок» Кемаля Адеми. В эпизоде главный судья разобрался не сразу, и, несмотря на удаление Гильерме, штрафной пробивал «Локомотив». Разбираемся в моменте вместе с арбитром Игорем Федотовым.

«Амелин пропустил фол, вообще нарушения не увидел, – рассказал Федотов. – Да и помощник почему-то не разобрался, хотя должен был видеть этот момент. Почему – я не понимаю. Неважно, нарушал правила игрок «Химок» или нет – это красная карточка Гильерме. Так играть просто нельзя! Хорошо, что он попал между бедром и тазом, но если бы попал чуть выше или ниже – Гильерме просто его убил бы».

После такого страшного фола остаётся вопрос – какое наказание, помимо красной карточки, понесёт вратарь? Предположение Федотова – длительной дисквалификации Гильерме избежит:



«Гильерме максимум дисквалифицируют на два матча. А Адеми не было травмы, он продолжил матч. Две могут дать, только если КДК увидит умысел в действиях Гильерме, но ничего они не увидят».



Вопросы к судье у игроков обеих команд были и по другим моментам, да и болельщики к концу матча принялись оскорблять Амелина. И фанатов поддержал главный тренер «Локо» Марко Николич: «За девять мы уже три раза играли в меньшинстве, но не хочу комментировать судейство. Болельщики сегодня всё сами сказали, они лучше сказали, чем я».

«В целом Амелин отсудил не очень, – оценил работу судьи Федотов. – Главная претензия – пропуск фола Гильерме, он обязан был его увидеть. На месте новых руководителей я бы спросил за этот момент и с судьи, и с его помощника. Он мог не видеть игру рукой у Адеми, из-за которой в итоге и пробивал штрафной «Локо», но не мог не увидеть жёсткую игру Гильерме. По остальным эпизодам, где спорили игроки, всё нормально – Смолов нырял, Баринов рукой не играл – видно, что она была в естественном положении, а игроку «Химок» мяч вообще в руку не попал».