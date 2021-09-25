«Как уверенно всё делает, талант!» В РПЛ дебютировал 17-летний вратарь Худяков

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» в гостях cыграл по нулям с «Химками», а главным эпизодом игры стало удаление Маринато Гильерме. Вместо него на 54-й минуте появился 17-летний голкипер Даниил Худяков, который отыграл на ноль. Рассказываем о достойном дебюте воспитанника «Локомотива».

Худяков чуть не пропустил спустя четыре минуты после выхода на поле. Однако Мирзов после скидки Идову пробил в перекладину. Потом в каркас ворот попал уже защитник, а ещё через несколько минут – Глушаков.

А вот на 75-й минуте Худяков сотворил впечатляющий сейв! Всё тот же Идову мощно пробил из-за пределов штрафной, а Даниил в красивом прыжке потащил удар. Почти сразу после этого молодой голкипер справился с выстрелом Мирзова. Худяков отыграл без пропущенных мячей, а «Локомотив» второй матч подряд завершил нулевой ничьей.

Даниил родился в Москве и занимался в академии железнодорожников. В прошлом сезоне выступал за «Казанку» в ПФЛ, а уже в этом отыграл два матча за фарм-клуб «Локо» в ФНЛ-2 и пропустил четыре гола.

В январе Худяков отправился с первой командой на сборы в Марбелью, где вышел на поле в контрольном матче с «Краснодаром» (1:1). По словам бывшего директора «Локомотива» по связам с общественностью Кирилла Брейдо, Марко Николич уже тогда восхищался молодым голкипером, которого Гильерме прозвал Куртуа.

«Вспоминаю зимние сборы в Марбелье, самое начало. Тренировка завершилась, пошла добровольная ударная сессия. Что-то обсуждаем с Марко. Николич переводит тему: «Посмотри на этого малыша. Как он уверенно всё делает, а ему 17! Талант!» — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

К слову, Гильерме тоже охарактеризовал Худякова, выделив его главные качества.

«Худяков ещё маленький, но его ещё много чему можно научить. У него хорошие качества. Он такой же высокий, как я. Он быстрый и тоже хорошо играет низом», — сказал вратарь «Локомотива» и сборной России.

Уже летом московский клуб снова взял молодого вратаря на сборы. Даниил сыграл по тайму с «Жилиной» (3:2) и «Ростовом» (1:2), а также провёл полный матч с австрийским «Хартбергом» (1:0). Возможно, в России появился ещё один голкипер, который в будущем попадёт в обойму сборной.