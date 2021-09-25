У Дзюбы три гола в двух матчах. И это он ещё не в форме!

«Зенит» победил «Крылья Советов» и оторвался от занимающего второе место «Локомотива» на шесть очков.

В состав «Зенита» вернулся Азмун. Впрочем, иранец ещё не на сто процентов готов после повреждения, поэтому матч с «Крыльями Советов» начал на скамейке. Сергей Семак выпустил тех же 11 игроков, что и неделей ранее в Казани. Новую схему 3-4-2-1 тренер «Зенита» тоже сохранил. Действительно, зачем чинить то, что не сломано?

Мы привыкли, что «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина любят контролировать мяч, комбинировать, атаковать на скорости, но чемпион вынудил самарцев отказаться от привычного футбола. При счёте 0:0 «Зенит» владел мячом 75% игрового времени, а «КС» защищались низким или средним блоком в рамках 4-5-1. Гости и при этом не всегда успевали за хозяевами: Зеффан и Глушенков быстро сели на «горчичники». Выходя из обороны, самарцы совершали непривычно много брака: Осинькин на бровке был очень недоволен этим.

На 14-й минуте Малком влетел в штрафную Ломаева и упал. С этого началась… голевая атака «КС»! Самарцы реализовали первый же шанс: всё исполнил на высшем уровне новичок сборной России Зиньковский. Да и зенитовцы странно сыграли в обороне: Кузяев почему-то не стал закрывать створ, сделав движение в другую сторону, а Крицюк не выручил. Очевидно, сложности вратарю добавило то, что мяч ударился о землю, тем не менее Крицюк мог бы получше выбрать позицию.

Помощники с VAR убедили судью Мешкова, что падение Малкома не тянуло на фол. Такое же мнение у эксперта «Чемпионата» Игоря Федотова:

«Многим могло показаться, что это нарушение правил со стороны защитника гостей, но это не так. Малком начал падать раньше контакта. Защитник «Крыльев» вообще стоял, а соперник искал контакт и в него врезался. Хорошее решение, но не очень сложное».

Пропустив, «Зенит» к территориальному преимуществу добавил агрессию, а Барриос поднимался в полузащиту. У ворот Ломаева стало горячее. Так, Иван, который летом мог оказаться в Санкт-Петербурге вместо Крицюка, спас «КС» после выхода Клаудиньо один на один. Редчайший случай: по статистике голкипер был к перерыву третьим в команде по количеству касаний мяча (27)! Но чемпиону не хватало фирменных кроссов на Дзюбу. Центрфорвард дождался хороших кроссов только после получаса игры. Сначала он едва не забил с подачи Малкома, а потом всё-таки сравнял счёт – на угловом продавил своего опекуна Чернова. Иногда нужны и такие простые голы.

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Во втором тайме «Крылья Советов» стали играть посмелее, атаковали более крупными силами. «Зенит» же на первых минутах брал на паузы, словно продолжая перерыв, отказывался вопреки требованиям Семака от прессинга и садился на свою половину. Через четыре дня в матче Лиги чемпионов с «Мальмё» так лучше не делать – ничем хорошим это не завершится.

У «Зенита» появилось больше пространства, но команда не бежала. Это, безусловно, заслуга самарцев, которые своей контригрой нарушили целостность игры чемпиона. Полезен был Сергеев – ещё один кандидат в сборную России, пусть до сих пор и не вызванный Карпиным. Впрочем, пока супербомбардиру ФНЛ не хватает опыта серьёзных матчей. В одном из эпизодов здорово исполнявший свою роль опорника Барриос после серии мелких конфликтов с Сергеевым умело спровоцировал оппонента – форварду, поддавшемуся эмоциям, повезло, что всё не закончилось удалением.

Семак выпустил скоростных Мостового и Кругового и готовился уже поменять Дзюбу на Азмуна, как Артём заработал пенальти. Солдатенков ударил центрфорварда по опорной ноге – Мешков указал на «точку». Посмотрев с поля, как Сутормин забивает 11-метровый, Дзюба отправился отдыхать. За последние два матча у Артёма три гола. За четыре матча – три голевые передачи и заработанный пенальти. И ведь это он ещё, по его собственным словам, не в лучшей форме!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Зенит» провёл не лучший матч перед ЛЧ. Пусть и заметно превзошёл «КС» как по владению мячом, так и по ударам – 21:9 (в створ – 9:5). А команде Осинькина хорошая игра с чемпионом, может быть, даже больше поможет поверить в свои силы, чем кубковая победа со счётом 10:0. Забей на 93-й минуте имевший супермомент Цыпченко, самарцы сотворили бы сенсацию – увезли бы из Санкт-Петербурга ничью. Но Крицюк вытащил.