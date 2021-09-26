5 лет подряд без пропуска матчей! В Испании повторён невероятный рекорд Примеры

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс повторил рекорд чемпионата Испании, сыграв за команду из Бильбао в 202-й игре подряд. 27-летний футболист не пропускает матчей басков на протяжении 5,5 лет – с апреля 2016-го! Прежним обладателем этого невероятного рекорда был Хуан Антонио Ларраньяга из «Реала Сосьедад».

Темнокожий баск – уроженец Бильбао, родившийся в семье ганских беженцев. В «Атлетике» он с 18 лет, а его дебют за первую команду состоялся в декабре 2014-го. Теперь же на счету Уильямса уже 303 матча за «Атлетик»: Иньяки – просто машина.

Достижение Уильямса тем удивительнее, что к апрелю 2016-го казалось, что молодой талант подвержен травматизму. По ходу сезона-2015/2016 нападающий четыре раза выбывал из-за мышечной травмы, перелома ноги, повреждения лодыжки и проблем с бедром. Пропустил 3,5 месяца и 24 матча. Но потом Иньяки оставил все проблемы позади, укрепив через мощную работу на тренировках тело и дух.

Впрочем, без вынужденной паузы по ходу сезона всё же не обошлось. Весной 2020-го чемпионат Испании прерывался на три месяца из-за пандемии коронавируса – тогда Уильямс отдохнул от футбола. Иньяки признавался, что ему было непросто возвращаться на поле.

«После паузы, честно говоря, мяч казался квадратным, а не круглым. Техника теряется из-за такого длительного простоя. Воссоединиться с мячом было тяжело, но приятно», – говорил Уильямс в эфире телеканала Movistar.

Рекорд Иньяки мог не состояться и по другой причине. С тех пор, как он провёл свой первый и пока последний матч за сборную Испании в мае 2016-го, Уильямсом интересовались более богатые и амбициозные клубы, чем «Атлетик». В переговоры с басками вступали представители «Тоттенхэма», «Ливерпуля», дортмундской «Боруссии», «Ювентуса», «Наполи», «Ромы», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны», однако трансфер не состоялся. Продлевая договор с нападающим, клуб из Бильбао прописал в его контракте отступные сначала в размере € 50 млн (в 2016-м), затем € 80 (в 2018-м), а после этого вообще € 135 млн (в 2019-м). Нынешнее соглашение действует ещё почти семь лет – до лета 2028 года. Пика стоимости Иньяки, по версии Transfermarkt, достиг в июне 2019-го: тогда его оценивали в € 50 млн. Сегодня же рыночная цена рекордсмена составляет лишь € 25 млн.

Тем временем Уильямс играл в режиме нон-стоп. В августе 2019-го он стал обладателем самой продолжительной серии по количеству матчей для полевого игрока в XXI веке. В марте этого года догнал Андони Субисаррету (184 матча), а потом и другого голкипера Луиса Арконаду (188). Наконец, 25 сентября в выездном матче 7-го тура Примеры с «Валенсией» (1:1) сравнялся с Ларраньягой. Было бы красиво отпраздновать повторение рекорда голом, но забить нападающий всё-таки не сумел.

В новом сезоне у Уильямса два гола в семи матчах Примеры. В третьем туре его удар принёс команде гостевую победу над «Сельтой» – 1:0. После успешного прессинга на чужой половине поля форвард завершил контратаку, пробив в касание.

В четвёртом туре Иньяки стал автором второго мяча в ворота «Мальорки». Баскам снова удался прессинг на чужой половине поля, и Уильямс забил в падении после передачи с левого фланга. Его команда опять выиграла (2:0), а других побед в чемпионате у «Атлетико», что любопытно, нет.

Если ничто не помешает, Уильямс установит новый рекорд 1 октября в домашнем матче с «Алавесом». Кстати, на тему достижения Иньяки высказался и Ларраньяга – бывший игрок средней линии и обороны:

«Самое невероятное в истории с Уильямсом – то, что он нападающий. У него сложная позиция для такой длинной серии матчей. Форварды обычно подвергаются множеству потрясений. Вы должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы играть один матч за другим. Я говорю это, потому что сам страдал каждый день и каждую неделю. Не всегда выдавал 100% своих возможностей, ведь много раз играл с болью. И в результате заработал травматический артрит большого пальца ноги».