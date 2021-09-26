«Глушаков из нашего клуба попал в сборную». Жиркова заявили за команду любителей

Юрий Жирков нашёлся! А ведь мы не видели его со стартового матча России на Евро-2020, когда Юрий получил травму бедра против бельгийцев.

Итак, после ухода из «Зенита» Жирков не участвовал ни в одном официальном матче, зато сыграл за любительскую команду девушек на благотворительном турнире Сергея Игнашевича и сообщил две важные новости: что после Евро никакие клубы к нему не обращались, что карьеру он не завершает и готов поиграть ещё год, если поступит предложение.

А 23 сентября профиль Жиркова появился на официальном сайте ЛФЛ – любительской футбольной лиги, то есть чемпионата из непрофессиональных команд, где играет «Эгриси» Василия Уткина и наверняка команды кого-то из ваших друзей. Матчи проходят в формате восемь на восемь (семеро в поле + вратарь).

Фото: lfl.ru

Жиркова заявили за «Аминьево» из зоны юго-запад Высшего дивизиона (местной РПЛ) – команда с девятью очками и после пяти матчей идёт на пятом месте и через шесть туров сыграет с любительской командой «Чемпионата». Также впереди игры с командами «Атлас», «Азбука учёта» и «Бутово».

Жирков попал к любителям на хоккее

Играющий за «Аминьево» экс-футболист «Спартака», а теперь тренер «Родины» Александр Павленко сказал, что о «трансфере» Жиркова узнал из интернета, зато его одноклубник Александр Прудников – что это он позвал Юрия в «Аминьево» и сделал это на хоккее.

Как это получилось? Жирков встретил Прудникова в общей компании на дружеском хоккейном матче и сказал, что играть пока не может (видимо, из-за ноги, с которой, по словам Юрия, «всё практически нормально»). Что не помешало друзьям заявить Жиркова за «Аминьево» с формулировкой «мы тебя заявим, а там посмотрим, как пойдёт».

Жирков в итоге сказал, что, «возможно», сыграет за любителей в свободное от тренировок время, потому что до этого занимался только с тренером и хочет «работать с коллективом».

Фото: lfl.ru

Аминьево — это где?

Так называлось бывшее село к западу от Москвы, которое вошло в состав города в 1960 году. При этом ни одного строения от бывшего села, названного в честь боярина Аминя, не сохранилось.

Сейчас Аминьево – это территория городского района Очаково-Матвеевское, которую вы можете знать по Аминьевскому шоссе и одноимённым местным баням.



«Зелено, хорошая доступность и удобные развязки», – описание Аминьево от Павленко.

Фото: vk.com/uzao8

«Аминьево» — что это за клуб и что там делает Глушаков?

Любительская команда «Аминьево» появилась в 2002 году: однажды опускалась в дивизион ниже, но почти всё время играла и продолжает играть в Высшем дивизионе.

Денег, в отличие от других любительских команд, в «Аминьево» никто не получает. Задачи что-то выиграть перед игроками не стоит, поэтому на неделе нет тренировок, а игры проходят по выходным.

Основателя «Аминьево» зовут Игорь Доросинец – по словам Павленко, он и основатель, и главный менеджер, и организатор, и тренер, и просто сам из района Аминьево.

Полгода назад в интервью сайту ЛФЛ на вопрос о звёздном составе «Аминьево» Доросинец ответил так: «Не знаю, где шумели звёзды Аминьево в минувшем сезоне, но в этом сезоне есть план сделать так, чтобы команда стала звездой. Если это получится – то будут результаты и в чемпионате, а не только в ресторане с пивом».

Игроки рассказывают, что в «Аминьево» оказались по дружбе, ведь в команду берут игроков не по футбольным качествам, а в первую очередь по общим интересам и игровому пониманию – то есть приходят туда не за результатом, а за удовольствием от футбола.

«Там весёлая команда, – написал Василий Уткин в своём телеграм-канале. – Полагаю, если что, Глушаков расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму». Прудников вообще пошутил, что Глушаков попал в сборную из «Аминьево» (хотя все думают, что из «Химок»).

В «Аминьево» Глушаков набирал форму, когда нигде не играл, а уже после перехода в «Химки» приезжал в команду во время паузы на игры сборных. «Почему я должен дома сидеть, когда могу поиграть для интенсивности тренировочного процесса с хорошими футболистами?» – говорил он ТАСС.

Также Глушаков верит, что у Жиркова в «Аминьево» может открыться третье или четвёртое дыхание и Юрий вернётся оттуда в сборную.

Фото: «Чемпионат»

«Это тусовка! Это класс!» Павленко — о кайфе игры за любителей

Уже два года на позиции под нападающим в «Аминьево» играет Александр Павленко, в этом сезоне он лучший бомбардир команды с семью голами. Тренер «Родины», то есть Павленко говорит, что сейчас с огромным удовольствием изучает футбол с новой для себя стороны (Павленко – в штабе Дениса Бояринцева) и всё своё время уделяет работе, аналитике, изучению.

В интервью «Чемпионату» игрок «Аминьево» Павленко подробно ответил, зачем профессиональным футболистам нужен любительский уровень и что происходит во время «третьего тайма».

– Прудников в интервью сказал, что вы тренер команды. Это правда?

– Какой же я тренер? Саша, как обычно, пошутил, он же парень юморной. А там я играю вместе со всеми и получаю удовольствие. У нас здесь большая компания футболистов: и тех, кто играл на профессиональном уровне, и ещё большая часть любителей. Все вместе мы собираемся и играем. Суперсостава у нас нет, ведь он создан из футболистов разного уровня. А сила нашей команды в том, что здесь собраны друзья друзей, которые играли где-то в футбол, познакомились и объединились в одном месте.

– И в чём же главный кайф?

– То, что мы с друзьями. Например, с Прудниковым приятно и играть, и дружить. И футбол для нас – приятное времяпрепровождение. Это тусовка! Это класс! Это выходные и дружеская команда. И третий тайм, конечно же, присутствует в виде бани или ресторана.

Фото: vk.com/uzao8

А ещё большое удовольствие получаю оттого, что могу вернуться в прошлое: играть, бороться и выигрывать, когда тебе непросто и противостоят сильные соперники. В нашей лиге все команды организованные и дают нам отпор. Накал, страсть, все хотят победить. Победы нам даются непросто – вот что самое интересное. Так что любители – это классно.



И если Жирков за нас сыграет – ему обязательно понравится!