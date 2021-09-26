Самая добрая история недели. «Фулхэм» поддержал парня с ДЦП, которого загнобили в соцсетях

В этом сезоне «Фулхэм» пробует в очередной раз вернуться в АПЛ — вчера команда Марку Силвы сыграла вничью с «Бристоль Сити» (1:1). На 50-й минуте Александр Митрович открыл счёт, и «Фулхэм» тут же отпраздновал гол с болельщиком в коляске, который наблюдал за игрой у кромки поля.

Этого болельщика зовут Рис Портер. Ему 13 лет, и он живёт с эпилепсией и церебральным параличом. Прямо сейчас Портера можно найти на официальном сайте «Фулхэма» в составе команды — рядом с вратарями Родаком, Гассанигой и Фабри.

Рис вырос в западном лондонском пригороде под названием Аксбридж, поддерживает «Фулхэм» и, несмотря на болезнь, занимается футболом. Такую возможность, например, предоставляет команда «Фелтхэм Биз» из структуры «Брентфорда» — за неё выступают ребята с ограниченными возможностями здоровья. На одном из турниров Портер защищал ворота «Фелтхэма» и выложил несколько сейвов в свой аккаунт в TikTok. Сейчас видео скрыты настройками приватности, но в «Инстаграме» можно найти эти хайлайты.

Публикации попали в ленту рекомендаций пользователей, однако Рис столкнулся с потоком оскорблений и издевательств. Его мама Келли Портер в интервью изданию Evening Standard рассказала, что Рису писали в комментариях: «Почему бы тебе не встать? О, точно, ты ведь не можешь. Слушай, если ты инвалид, ты не должен играть в футбол».

Расстроенный парень закрыл доступ к видео, но на ситуацию обратили внимание футбольные клубы — Рис получил письма поддержки от «Челси», «Эвертона», «Арсенала», «Брентфорда» и «Фулхэма». Вскоре Портера пригласили на «Уэмбли» поучаствовать в тренировке сборной Англии по футболу с церебральным параличом. Джайлз Мур, вратарь национальной команды, восхитился духом Портера: «У этого парня по-настоящему сильный характер. Никакие комментарии в TikTok неспособны его сломать».



Затем в эфире BBC вышел сюжет о посещении Портером базы «Фулхэма». Там юный голкипер потренировался с вратарями клуба и продемонстрировал свои навыки.

А защитник «Фулхэма» Тим Рим устроил Портеру сюрприз прямо во время записи интервью — в какой-то момент Рис не выдержал и заплакал.

«Сначала я очень расстроился из-за комментариев, но постепенно преодолеваю это и стараюсь извлечь из этой ситуации положительные моменты. Поэтому я присоединился к благотворительной организации Scope, чтобы привлечь внимание к спортсменам с ограниченными возможностями», — вспоминает Портер.

Подросток поставил цель собрать на благотворительность £ 5 тыс. в рамках кампании «Сделай это!». Портер пообещал, что каждый день по ходу Паралимпийских игр будет записывать на видео по 20 сейвов. Прямо сейчас сумма пожертвований уже превысила £ 17 тыс.



В профиле Портера на сайте «Фулхэма» есть такие слова: «Рис, ты — футбольный клуб «Фулхэм», и мы все тобой очень гордимся». После матча с «Бристоль Сити» Тим Рим написал в «Твиттере»: «Да, мы не добились того результата, который хотел бы видеть Рис Портер, но мы разделили вместе радость от забитого гола. Это незабываемый момент. Благодарю партнёров за это празднование. Встретимся в среду, ваша поддержка всегда важна».