Слуцкий не докричался до своих. Как результат — третье поражение за четыре тура.

Такое «Динамо» поборется за золото! Бело-голубые уже вторые в таблице

В девятом туре РПЛ «Динамо» на своём поле уверенно разобралось с «Рубином» и вышло на второе место в таблице. Коротко о главном.

Неделю назад Леонид Слуцкий наговорил судье Иванову на красную карточку и был вынужден управлять командой в Москве дистанционно, через ассистентов. Возможно, энергетики забаненного тренера и не хватило казанским футболистам, чтобы зацепиться за очки в Петровском парке. Динамовцы были агрессивнее, ярче и заслуженно одержали победу.

В отсутствие травмированного Зотова Слуцкий вынужден был направить на правый край обороны номинального хавбека Костюкова. Разумеется, Шварц акцентировал внимание своих игроков – и прежде всего Скопинцева – на этом нюансе. Как результат, до перерыва более 60% (!) атак бело-голубые развернули на этом направлении. Хотя первую голевую они разогнали по противоположному флангу – Фомин замкнул навес Варелы справа. Второй мяч «Рубин» тоже получил со «второго этажа» — от Грулёва после углового. Второй выход Вячеслава в основе в РПЛ – первый гол в сезоне. Интуиция не подвела Шварца.

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