Наследник Месси забил в первом же матче после возвращения! Фати не играл год

Нынешний сезон «Барселона» начала не только без Лионеля Месси, ушедшего в «ПСЖ». В атаке команде Рональда Кумана не хватало и одного из самых многообещающих игроков нового поколения – Ансу Фати. Сегодня 18-летний вингер наконец-то вернулся и отметился голом в первой же игре.

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Фати получил разрыв мениска в ноябре 2020-го. Это первая серьёзная травма Ансу на профессиональном уровне. Восстановление заняло почти год – 320 дней, потребовались две операции.

В начале сентября после ухода Месси юный вингер осмелился взять «десятку», под которой раньше выступал легенда клуба. В этот же период новое руководство «Барселоны» после долгих переговоров договорилось с Фати о продлении контракта. Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона – в июле 2022-го. По информации Diario Sport, летом «Барсе» предлагали продать Ансу, чтобы сохранить в клубе Месси, однако президент каталонцев Жоан Лапорта отказался от трансфера.

«Считаю, что Фати олицетворяет будущее. Уже сейчас он делает потрясающие вещи, поэтому клубу, на мой взгляд, необходимо очень хорошо о нём заботиться. Верю, что Фати – наследник Месси», – говорил, в свою очередь, экс-форвард «Барселоны» Самуэль Это’О, пока Ансу залечивал травму.

Матч 7-го тура Примеры с «Леванте» Фати начал на скамейке. Но все ждали, что Куман даст вингеру какое-то время. Тем более голы даются «Барселоне» тяжело: в двух предыдущих играх чемпионата с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0) сине-гранатовые забили лишь один мяч. Теряли очки.

Однако во встрече с «Леванте» всё шло по плану голландского тренера с первых минут. «Барса» забила два быстрых гола за четверть часа. Сначала Мемфис Депай реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Потом свой первый гол за «Барселону» забил Люк де Йонг. Центрфорвард получил в штрафной проникающую передачу от Деста и свободно пробил по воротам в касание. «Леванте» безобразно играл в обороне.

Фати вышел на замену на 81-й минуте, когда ещё оставалась интрига, хотя исход уже особых сомнений не вызывал. «Барса» намного превосходила соперника: владение мячом – 70% против 30%, удары – 20:6 (в створ – 12:2). За 10 минут на поле Ансу совершил 16 касаний мяча, дважды пробил по воротам, сделал одну передачу под удар, один раз обыграл соперника и добавил к этому отбор мяча. Неплохая статистика для пропустившего год футболиста.

Но главное – Фати забил! Ещё до своего гола Ансу едва не заработал пенальти, упав в штрафной «Леванте», но судьи решили, что этот эпизод не тянет на фол. Вингер не опустил рук и через несколько минут добился своего. Этот гол – личная заслуга Фати. Ансу выцарапал мяч у защитника, потом обыграл его же по пути к воротам и идеально пробил с дуги штрафной. Отпраздновал свой гол Фати с физиотерапевтом «Барсы».

«Играть под 10-м номером – это не давление, а большая гордость. Рад, что смог взять его после Лео. Я благодарен клубу и капитанам за предоставленную мне возможность. Хотел бы поблагодарить врачей и всех физиотерапевтов, которые были со мной на протяжении процесса восстановления, и всех фанатов. Это невероятно», – признался Фати после матча.