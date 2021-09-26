«Краснодар» разнёс «Сочи», заканчивая матч вдевятером. Галицкий аплодировал на трибуне

Команда Гончаренко не пропустила, даже имея на двух игроков меньше.

Если вы не посвятили вечер воскресенья просмотру встречи «Краснодар» – «Сочи», то пропустили один из лучших матчей этого сезона – с обилием опасных моментов, яркой игры и голов. «Краснодар» с «Сочи» на двоих нанесли 30 (!) ударов по воротам и 14 в створ, провели 129 опасных атак. Рассказываем о главных моментах южного дерби, которое получилось намного интереснее московского.

Сперцян решает

Уже на третьей минуте матча воспитанник «Краснодара» Сперцян вывел свой клуб вперёд. Полузащитник продемонстрировал великолепную технику, а затем точно пробил, ворвавшись в штрафную Джанаева. Вратарь «Сочи» не имел возможности спасти команду. Учитывая, что многие воспитанники «Краснодара» в последнее время покинули клуб, гол своего игрока особенно обрадовал Сергея Галицкого. Владелец клуба наконец-то смог вернуться на стадион и аплодировал Сперцяну.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Для Сперцяна это был 16-й матч за основной состав. В последних трёх играх чемпионата России у полузащитника два гола и голевая передача с «Ахматом».

Суперголевая Крыховяка

Второго гола «Краснодара» на 21-й минуте не было бы, если бы Крыховяк не отдал такую роскошную передачу. Впрочем, прекрасно сыграл и Кабелла. Француз на бешеной скорости влетел в штрафную, легко разобрался с Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Кабелла на старте чемпионата в ударе: в девяти матчах забил три гола и отдал три результативные передачи.

Удаление Спаича

На 36-й минуте Касьерра набрал хорошую скорость на чужой половине поля и был остановлен Спаичем только при помощи нарушения правил. Главный судья Панин дал жёлтую карточку, поставил штрафной. Однако в дело вмешался VAR, и арбитр, пересмотрев повтор эпизода, изменил своё решение: показал защитнику прямую красную карточку. По мнению Панина, Касьерра имел шанс убежать один на один с Сафоновым. Спаич спорил, эмоционально жестикулируя, но всё же отправился отдыхать.

Чудо-спасение Кайо

На 62-й минуте игра могла пойти по другому сценарию. «Сочи», проигрывая 0:2, создал прекрасный момент, но не превратил его в гол. Заброс в штрафную «Краснодара», Касьерра выскочил один на один и пробил – Сафонов среагировал, а Бурмистров пытался добить в пустые ворота. Но Кайо сделал филигранную работу – выбил мяч с линии! Забей «Сочи», игра была бы перевёрнута.

«Краснодар» громит «Сочи» вдесятером

Спустя две минуты после спасения бразильца Сперцян заработал пенальти, заставив сфолить на себе Прохина. Крыховяк с «точки» пробил низом по центру ворот, а Джанаев завалился в левый от себя угол. Счёт стал крупным – 3:0. Экс-полузащитник «Локомотива» забил первый гол в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Ещё одно удаление у «быков»

За 15 минут до конца встречи Панин и вовсе оставил «Краснодар» вдевятером, показав вторую жёлтую карточку Черникову. Молодой полузащитник не успел к мячу и врезался в Юрганова. Покинув поле, Черников в сердцах ударил в подтрибунном помещении по стене.



Но за оставшееся время сочинцы не смогли забить «гол престижа», даже получив преимущество в два игрока. Тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко, отбывавший дисквалификацию, должен быть доволен игрой команды в южном дерби.