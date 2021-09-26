«Арсенал» сокрушил «Тоттенхэм» в дерби. Кейн пока очень плох

Выиграть пропитанное взаимной ненавистью дерби всегда приятно, а в конкретной ситуации значимость игры превосходила все границы и для «Арсенала», и для «Тоттенхэма». Команда Нуну Эшпириту Санту проиграла два предыдущих матча, причём крупно и без каких-либо шансов на успех. «Арсенал», конечно, обыграл двух аутсайдеров, но начал сезон с трёх поражений, поставивших Микеля Артету на грань увольнения. Ситуация была такой, что проигравший оказывался в нижней половине таблицы.

Крупные поражения заставляют Нуну метаться, выбирая оптимальный состав защитников. «Кристал Пэлас» его команда проигрывала с Тангангой и Дайером в центре обороны. С «Челси» Тангангу заменил Ромеро, а на дерби тренер выставил Санчеса в пару к Дайеру (Танганга вышел на правом фланге обороны). И получается, несмотря на одинаковое количество пропущенных мячей, с каждым матчем всё хуже и хуже.

Если с «Пэлас» команда претендовала на результат до самого конца, а с «Челси» достойно сыграла первый тайм, то против «Арсенала» оборона сделала всё, чтобы соперник выиграл дерби уже в дебюте. При первом взятии ворот очень слабо показал себя Санчес.

Во втором голе отличная стеночка Смит-Роу и Обамеянга позволила деклассировать Тангангу, а в завершающей стадии габонец издевательски легко ушёл от Дайера:

При третьем взятии ворот здорово помог давний болельщик «Арсенала» Кейн, который подкатом в штрафной фактически выдал голевую для Саки. Кейн, конечно, пока очень плох и опозорился в дерби, но сам факт, что ему приходится отрабатывать до такой степени глубоко, говорит о проблемах с игровым балансом внутри всей команды. В конце концов, два первых гола разделяет всего 15 минут, но и между ними Льорис выдал отличный сейв, потянув удар Парти.

С каждым годом оборона «Тоттенхэма» выглядит всё слабее. Когда-то лучшая связка лиги, а может, и всего мира в лице Вертонгена и Алдервейрелда сначала в рекордные сроки деградировала, а потом просто покинула «Тоттенхэм» – и хвалёные селекционеры Даниэля Леви до сих пор не нашли замену бельгийцам. Дайер, который стал самым незаменимым игроком обороны, когда-то давно был пожарным вариантом на случай травм – до 2019 года он играл почти исключительно опорника.

У «Тоттенхэма» проблемы и с креативом (привет продаже Эриксена), и с глубиной состава, но ситуация с защитой, пожалуй, самая вопиющая. Проблема не в ошибках Дайера, а в том, что он наскоро переквалифицированный Моуриньо в защитники опорник – реально лучший и стабильнейший игрок обороны команды прямо сейчас. Санчес ошибается почти всегда, когда выходит, но проводит в «Тоттенхэме» уже пятый сезон. Без нормальной защитной линии команда рискует во многих матчах даже не претендовать на положительный результат.

Обамеянг и Смит-Роу должны играть в основе

После двух отличных сезонов, в которых Обамеянг забил за «Арсенал» 60 голов, габонец подписал трёхлетний контракт и моментально сдал. 22, 22, 8 – результативность в чемпионате очень красноречива, да и просто по игре Пьер-Эмерик напоминал тень самого себя. Его оскорбляли фанаты, он проваливал матч за матчем – и в целом всё выглядело как стратегическая ошибка клуба, подписавшего с возрастным игроком длинный контракт.

Но новый сезон габонец начал образцово-показательно. Артета не доверял ему в первых турах – Обамеянг оформил хет-трик в матче Кубка Лиги, где играл вместе с остальными дублёрами. Когда Микель сильно перетряс состав после трёх поражений на старте, Обамеянг забил победный «Норвичу», а сегодня помог сокрушить «Тоттенхэм». На фоне талантливой молодёжи «Арсенала» Пьер-Эмерик выделяется не только возрастом и причёской, но и мастерством: уровень реализации у него совершенно на другом уровне, чем у юниоров вроде Мартинелли.

Кстати о талантливой молодёжи. Выкуп контракта Эдегора усложнил задачу для Смита-Роу – воспитанника «Арсенала», который хорошо играл на позиции плеймейкера до аренды норвежца. Но в дерби Эмиль и Мартин прекрасно сыграли вместе: 21-летний воспитанник закрыл левый фланг, и за ним явно не успевала оборона соперника.

Артета нашёл оптимальный состав?

Вообще, оказавшись на грани отставки, Микель начал делать отчаянные ходы – и пока они себя оправдывают. Один за другим новички моментально оказываются в «старте» – и команда с ними выглядит сильнее. Пришедший в последний день трансферного окна Томиясу пока просто отлично играет на фланге обороны, Рамсдейл довольно неожиданно вытеснил из основы Лено и лишил «Тоттенхэм» шанса на борьбу в концовке. Спасение англичанина после удара Моуры было очень эффектным.

Лишь мгновенье ты наверху – и стремительно летишь вниз. Ещё три тура назад «Тоттенхэм» гордо возглавлял турнирную таблицу, тогда как «Арсенал» её замыкал. Сейчас «Арсеналу» всё ещё очень далеко до лидерства, но вот команда Нуну падает в пропасть. Кажется, это совсем не временное явление.