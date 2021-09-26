«Скоро время этого судьи придёт». «Краснодар» пытались засудить?

«Краснодар» и «Сочи» выдали яркое южное дерби, наполненное голами и спорными судейскими решениями. «Быки» разгромили противника, играя большую часть матча в меньшинстве, и порадовали Сергея Галицкого. Впрочем, если игрой команды руководство «Краснодара» осталось довольно, то судейством – нет. 15 минут матча «быки» провели вдевятером из-за удалений Спаича и Черникова.

Огненная речь Владимира Хашига

Работа Владислава Безбородова на VAR разозлила генерального директора «Краснодара» Владимир Хашига, который выдал мощную речь после победной игры.

«Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать.

Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи». Я не знаю, почему команду, которая в принципе находится в городе Санкт-Петербург, судит господин Безбородов, а игру приехал контролировать господин Фурса, который считается главой департамента инспектирования. Такое давление переходит все границы. Я не знаю, что сегодня исполнял судья. У него были разные трактовки отдельных эпизодов.

Если бы это были «Спартак» или «Зенит», судили бы совсем по-другому. Я думаю, что наш судейский комитет разберется и примет решение», — приводит слова Хашига «Матч ТВ». Кажется, в «Краснодаре» увидели заговор.

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов дал оценку слов Хашига, а также подробно разобрал спорные моменты. Он не согласен с позицией руководства «Краснодара».

Красная карточка Спаича

— Претензии «Краснодара» к Безбородову мне понять сложно. Давайте по порядку: момент с первой красной карточкой Спаичу сложный. Да, Безбородов позвал Панина посмотреть повтор: не было ли там лишения нападающего явной возможности забить гол. Панин момент увидел и вынес своё решение: показал красную карточку. Это очень сложный эпизод.

Неназначенный пенальти в ворота «Сочи»

— Возможно, Хашиг недоволен тем, что в ворота «Сочи» не назначили 11-метровый на 50-й минуте. Там была тихая проверка, но вопросов к VAR нет: на повторе видно, что Кордоба сам цеплялся за ногу Юрганова.

Вторая жёлтая карточка Черникову

— Вторая жёлтая Черникову показана по делу: зачем он бил соперника в живот? Ну и к Безбородову и VAR в целом это решение не относится: речь ведь идёт о второй жёлтой.

Федотов – о словах гендиректора «Краснодара»

— Так что слов Хашига я не понимаю. Можно докопаться до первой красной карточки, конечно, но решение принимал Панин. Что касается слов Хашига про авторитет, то Панин не молодой судья, авторитет Безбородова на него не может влиять. Он же не первый год работает.