«Уходить таким образом подобно смерти». Где теперь Император Рима Франческо Тотти

28 мая 2017 года хорошо помнит каждый болельщик «Ромы». В этот день стадион провожал Франческо Тотти из профессионального футбола. И, вероятно, церемонию можно назвать одной из самых впечатляющих и эмоциональных в современной истории. Клуб организовал всё максимально трогательно: были слёзы, семья и огромное уважение к человеку, который выступал за команду с 1992 года.

Сказка не могла закончиться. Поэтому почти сразу Тотти предложили должность технического директора клуба, начав новый цикл. Предполагалось, что карьера менеджера будет не менее долгой, чем футболиста. Но всё слишком быстро разрушилось. И теперь Император уже не особо ассоциирует себя с клубом.

После мощной церемонии прощания начались первые интервью. И болельщики быстро узнали: несмотря на возраст, Тотти не планировал завершать карьеру. По его мнению, в 40 лет он выглядел не хуже большинства партнёров и был готов, скорее, к роли играющего тренера, но точно не к креслу менеджера. Это стало первым ударом для тех, кто его так любил. Болельщики постепенно смирились, ведь в должности директора «Ромы» Тотти мог построить отличную карьеру. Но и с ней не вышло. После 1 года и 11 месяцев работы Император созвал специальную пресс-конференцию, где разнёс руководство и сообщил, что больше не хочет иметь к нему никакого отношения.

«У меня никогда не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечён ни в какие проекты. Такое может происходить в первый год работы. На второй я понял, чем хочу заниматься, но мы ни разу не встречались с руководством, не помогали друг другу. Они знали мои намерения и что я хочу дать клубу, но, честно говоря, им это не было нужно от меня. Я не участвовал в принятии каких-либо решений», – разочарованно произнёс Тотти.

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Обида оказалась настолько велика, что он едва напрямую не стравил фанатов с владельцами. Болельщики и ранее протестовали против кадровых решений Джеймса Палотты и даже вывешивали баннеры в разных городах мира, но после слов Тотти ненависть возросла.

«Некоторые люди не хотят, чтобы в «Роме» оставались римляне. Все последние восемь лет, с тех пор как клубом стали управлять американцы, нас старались оттеснить. Они долго пытались это сделать и добились своего. Но я никогда не обижу «Рому». Сейчас мне хуже, чем когда я заканчивал карьеру. Уходить таким образом подобно смерти. Я всегда надеялся, что этот день не настанет», – добавил бывший капитан.

Интересно, что Паллотта до последнего держался за «Рому» и продал клуб только спустя год после ухода Тотти. Новый владелец Дэн Фридкин – тоже американец. Но фанаты приняли его спокойно.

Сам Тотти после ухода из «Ромы» сначала планировал трудоустройство в другой итальянский клуб, который готов дать ему больше полномочий. Речь не шла о принципиальных соперниках, однако Тотти не скрывал желания развиваться. Но в итоге ни с одним из клубов не срослось, поэтому Франческо решил вкладывать в себя. И открыл два консалтинговых агентства – одно представлять в переговорах игроков, другое – клубы. У него уже есть даже несколько клиентов, правда, пока неизвестных. Самый дорогой играет в Серии Б за «Сиену» – 27-летний защитник Франческо Викари.

Кстати, после прихода нового владельца в «Рому» итальянские медиа распространили информацию о примирении Тотти и клуба. Он стал появляться на матчах, его пускали на базу, где тренируется сын Франческо, хотя ранее доступ был закрыт. И также сообщалось, что Император может вернуться на работу в клуб – ему якобы вновь предлагали стать техническим директором с более выраженным функционалом и с перспективой перейти на работу вице-президентом.

Однако сам Тотти в недавнем интервью всё опроверг. «Я ни с кем в «Роме» не общался на эту тему, для меня нет подходящей должности», – заявил он.

Сегодня Императору исполнилось 45. И фаны римлян наверняка рассчитывают, что сказка ещё не закончена.