Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сборная России, почему воспитанник «Краснодара» Сперцян выбрал Армению, подобности

«Хотел играть за Россию». Разбираемся, как наша сборная упустила таланта «Краснодара»
Андрей Панков
Воспитанник «Краснодара» Сперцян выбрал Армению
Комментарии
В первом же матче отбора ЧМ-2022 воспитанник «Краснодара» Сперцян набрал «1+1». За Армению.

В РПЛ новая молодая звезда. Эдуард Сперцян на старте РПЛ ворвался в основной состав «Краснодара» и пока играет просто замечательно. У него два гола и две голевые передачи. Последний его гол в ворота «Сочи» получился не только важным, но и очень красивым. Посмотрите сами, как он разобрался с защитой гостей.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ».

Очевидно, что в такой форме Сперцян наверняка был бы кандидатом в сборную России Карпина. И особенно — в свете дефицита игроков и травм. Но нашей сборной он, к сожалению, уже недоступен. Мы попытались разобраться, почему так произошло.

Сперцян всегда хотел играть за сборную России. Но его не видели ни в одной сборной

В поиске ответа на главный вопрос материала мы связались с другом семьи Сперцяна. Собеседник попросил не называть его имени, а на условиях анонимности прояснил ситуацию.

«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из «Краснодара» говорили и юношеской, и молодёжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень.

Осенью 2020 года футбольная федерация Армении плотно работала и по Захаряну и Сперцяну. Эдуард рассчитывал, что его вызовут хотя бы на товарищеские матчи молодёжной сборной России уже после того, как команда Галактионова решила задачу выхода на чемпионат Европы. Это было в ноябре 2020 года. Вызова не последовало. После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он толком не говорил по-армянски», — рассказал «Чемпионату» друг семьи Сперцяна.

Футболисты сборной России продолжают выбывать из-за травм. Кем играть в октябре?! Футболисты сборной России продолжают выбывать из-за травм. Кем играть в октябре?!

В 2020 году Сперцян наиграл на вызов в молодёжную сборную России. Но его не последовало

По утверждению нашего собеседника, Сперцян ждал вызова в сборные всех возрастов. Но, к примеру, в юношеской сборной его не видели. Об этом нам рассказал бывший тренер сборной России 2000 года рождения Андрей Гордеев.

— В 2018 и 2019 годах Эдуард даже не был на небосклоне. Я много игроков просматривал, но тогда он не входил в расширенный список юношеской сборной, не являлся кандидатом. Такое бывает, когда игроки раскрываются позже.

Решение Гордеева можно понять: в то время Сперцян играл пусть и неплохо, но всё-таки в молодёжной лиге за второй состав «Краснодара».

Более неоднозначно выглядит решение Михаила Галактионова не вызывать Сперцяна в молодёжку в 2020 году. В РФС не могли не знать о том, что у полузащитника есть возможность выбирать между Арменией и Россией. Тем удивительнее игнорирование его кандидатуры.

«Краснодар» разнёс «Сочи», заканчивая матч вдевятером. Галицкий аплодировал на трибуне «Краснодар» разнёс «Сочи», заканчивая матч вдевятером. Галицкий аплодировал на трибуне

В сезоне-2020/2021 Сперцян провёл 32 матча за «Краснодар-2» в ФНЛ. В 27 из них он был капитаном, забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи. И при такой статистике ни разу не был вызван в молодёжную сборную.

Если невызов игрока в ходе отборочного турнира к Евро можно логично объяснить тем, что Галактионов решил опираться на проверенных исполнителей, хорошо знакомых по юношеской сборной, то отсутствие Сперцяна в списке вызванных на товарищеские матчи с Венгрией и Словенией объяснить сложнее. Травм у него не было, а опыт игр за основу «Краснодара» к ноябрю 2020 года уже был. В том числе и в Лиге чемпионов.

Мы обратились за комментарием к самому Галактионову, но ответа не получили.

В марте 2021 года Сперцян был заигран за сборную Армении — и в первой же официальной игре поразил ворота Румынии. Грустно, что Россия упустила талантливого игрока просто потому, что его вовремя не рассмотрели.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021