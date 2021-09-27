«Хотел играть за Россию». Разбираемся, как наша сборная упустила таланта «Краснодара»

В РПЛ новая молодая звезда. Эдуард Сперцян на старте РПЛ ворвался в основной состав «Краснодара» и пока играет просто замечательно. У него два гола и две голевые передачи. Последний его гол в ворота «Сочи» получился не только важным, но и очень красивым. Посмотрите сами, как он разобрался с защитой гостей.

Права на видео принадлежат «Матч ТВ».

Очевидно, что в такой форме Сперцян наверняка был бы кандидатом в сборную России Карпина. И особенно — в свете дефицита игроков и травм. Но нашей сборной он, к сожалению, уже недоступен. Мы попытались разобраться, почему так произошло.

Сперцян всегда хотел играть за сборную России. Но его не видели ни в одной сборной

В поиске ответа на главный вопрос материала мы связались с другом семьи Сперцяна. Собеседник попросил не называть его имени, а на условиях анонимности прояснил ситуацию.



«Сперцян ждал вызова во все сборные: и в юношескую, и в молодёжную. Он хотел играть за Россию. Его мама русская, он видел своё будущее в сборной России. Но вызова так и не последовало, в нём не было заинтересованности. На него не обращали внимания. Он не был нужен. Хотя люди из «Краснодара» говорили и юношеской, и молодёжной сборной, что Сперцян — очень талантливый парень.



Осенью 2020 года футбольная федерация Армении плотно работала и по Захаряну и Сперцяну. Эдуард рассчитывал, что его вызовут хотя бы на товарищеские матчи молодёжной сборной России уже после того, как команда Галактионова решила задачу выхода на чемпионат Европы. Это было в ноябре 2020 года. Вызова не последовало. После чего Сперцян просто устал ждать и решил принять предложение армянской федерации. Хотя к тому моменту он толком не говорил по-армянски», — рассказал «Чемпионату» друг семьи Сперцяна.

В 2020 году Сперцян наиграл на вызов в молодёжную сборную России. Но его не последовало

По утверждению нашего собеседника, Сперцян ждал вызова в сборные всех возрастов. Но, к примеру, в юношеской сборной его не видели. Об этом нам рассказал бывший тренер сборной России 2000 года рождения Андрей Гордеев.



— В 2018 и 2019 годах Эдуард даже не был на небосклоне. Я много игроков просматривал, но тогда он не входил в расширенный список юношеской сборной, не являлся кандидатом. Такое бывает, когда игроки раскрываются позже.



Решение Гордеева можно понять: в то время Сперцян играл пусть и неплохо, но всё-таки в молодёжной лиге за второй состав «Краснодара».



Более неоднозначно выглядит решение Михаила Галактионова не вызывать Сперцяна в молодёжку в 2020 году. В РФС не могли не знать о том, что у полузащитника есть возможность выбирать между Арменией и Россией. Тем удивительнее игнорирование его кандидатуры.

В сезоне-2020/2021 Сперцян провёл 32 матча за «Краснодар-2» в ФНЛ. В 27 из них он был капитаном, забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи. И при такой статистике ни разу не был вызван в молодёжную сборную.



Если невызов игрока в ходе отборочного турнира к Евро можно логично объяснить тем, что Галактионов решил опираться на проверенных исполнителей, хорошо знакомых по юношеской сборной, то отсутствие Сперцяна в списке вызванных на товарищеские матчи с Венгрией и Словенией объяснить сложнее. Травм у него не было, а опыт игр за основу «Краснодара» к ноябрю 2020 года уже был. В том числе и в Лиге чемпионов.



Мы обратились за комментарием к самому Галактионову, но ответа не получили.



В марте 2021 года Сперцян был заигран за сборную Армении — и в первой же официальной игре поразил ворота Румынии. Грустно, что Россия упустила талантливого игрока просто потому, что его вовремя не рассмотрели.