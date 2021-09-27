Игроки ЦСКА кайфуют от Березуцкого и выдали очень успешную неделю. Лига Европы ждёт?

Незаметно и местами нелепо, как гол Бахтиёра Зайнутдинова, ЦСКА забрался в лидеры турнирной таблицы и выдал самую успешную серию со времён Олича, когда армейцы оформили три победы подряд.

Тогда это были «Ротор», «Арсенал» и полумёртвый «Тамбов». В этот раз результат – фактурнее и убедительнее. И заключается не только в победах, но и в положительных сюжетах, окружающих теперь команду.

1. Победа в дерби над «Спартаком», чудо-гол Заболотного и возвращённый культ Антона, которого сравнивали со статуей Спасителя в Рио и переодевали во всевозможные формы вплоть до ПСЖ.



2. Кубковый разгром самого дохлого клуба страны – ижевский «Зенит» из ФНЛ-2 проиграл девять матчей из девяти и получил 0:4 от ЦСКА. Для армейцев – уверенная гостевая победа, первый официальный сухой матч вратаря Торопа, резвая молодёжь в составе и просто приятный выезд для фанатов.



Играли в четверг в 15:15 по местному времени, потому что стадион не оборудован освещением.



После такого матча и после такой победы – просто улыбка и уместная фраза про «работаем дальше».

3. Уверенная гостевая победа над «Нижним Новгородом» Александра Кержакова, который побеждал «Спартак» и «Динамо» в Москве. Вторая подряд в чемпионате. 2:0. И выход в прибрежную к еврокубкам зону (16 очков, как у четвёртого в таблице «Краснодара»).

Также из приятных новостей этой недели:



• С начала августа 19-летний Владислав Яковлев участвовал в каждом матче. Против «Нижнего» вышел в старте, запомнился смелостью и креативом, двумя удачными ободками (хотя и семью проигранными единоборствами). В составе ЦСКА всё больше воспитанников. Приятно? Приятно.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• У ЦСКА стало одним незаменимым игроком больше. К Акинфееву и Марио добавился главный футболист атаки – Эджуке. Против «Нижнего» сделал четыре успешные обводки, создал три момента и отдавал аккуратные передачи (по всем показателям – лучший). Голевая на пятую точку Зайнутдинова – его работа; и точно самый запоминающийся пас в карьере Чиди.



Эджуке обостряет и двигает атаку, когда Чалов молчит, а Заболотный восстанавливается.



• Молодой тренер Алексей Березуцкий на месте. По информации «Чемпионата», игроки ему доверяют и получают удовольствие от тренировок.



Впереди – важная проверка от «Краснодара» Гончаренко. И новые уже не промежуточные выводы, когда плотность таблицы осядет и станет ясно, к чему именно готов ЦСКА.



Это команда для борьбы просто за еврокубки, нацелена на Лигу Европы или что-то больше?