«Динамо» борется за чемпионство. А как прошёл самый успешный сезон клуба в этом веке?

В РПЛ неожиданный претендент на чемпионство. «Динамо» и ранее заявляло об амбициях, но команде всегда чего-то не хватало — причём чаще всего она оставалась даже без еврокубков. Сейчас же бело-голубые занимают чистое второе место в таблице и уступают лишь «Зениту». Самое время вспомнить, когда в последний раз «Динамо» боролось за титул.

За последние 15 лет у «Динамо» было несколько выделяющихся команд. Многие до сих пор ностальгируют по яркой банде Сергея Силкина сезона-2011/2012. Тогда «Динамо» долго шло в тройке лидеров, но на решающем этапе выпало оттуда и финишировало на четвёртом месте, отпустив чемпионский «Зенит» на 16 очков.

Было ещё «Динамо» Станислава Черчесова. Сезон-2014/2015, большие деньги, мощный состав с Вальбуэна, Денисовым, Жирковым и Кокориным. Тогда «Динамо» тоже было в тройке, но в последней трети чемпионата вросло в четвёртую строчку и больше её не покидало. Кстати, титул тогда вновь достался «Зениту».

Но мы вспомним про другое «Динамо». Которое было ещё раньше — в 2008-м. Вероятно, лучший год российского футбола в этом веке. Осторожно, ностальгия.

Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»

В предыдущем сезоне «Динамо» заняло в РПЛ шестое место и перед новой кампанией точечно усилилось. Главным трансфером стало возвращение в Россию Александра Кержакова, у которого не задалась карьера в «Севилье». А тренировал бело-голубых Андрей Кобелев — бывший футболист команды, занимавший пост главного тренера уже полтора года. Тогда, в ходе сезона, казалось, что «Динамо» нашло своего Хосепа Гвардиолу — ещё до того, как раскрылся настоящий Гвардиола. Судьба распорядилась иначе.

Начался сезон для «Динамо» скомканно. В первом туре бело-голубые скатали нулевую ничью с «Томью». Матч был под угрозой срыва из-за страшного мартовского мороза в Томске, а Кобелев после игры жаловался на ужасное состояние поля. Зато потом дела пошли в гору. «Динамо» выдало серию из четырёх побед подряд, а её украшением стал легендарный матч со «Спартаком» — дубль Данни, удаление Романа Павлюченко перед перерывом, семь голов и итоговый счёт 4:3. Бело-голубые оказались на втором месте в таблице.

Председатель попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин после матча посыпал комплиментами Кобелева: «Давно знаю Андрея Николаевича и уверен, что он будущее российской тренерской школы. Кобелев вполне может вырасти в главного тренера сборной России».

Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»

Похвала на пользу не пошла, и у «Динамо» случился спад. Пять матчей без побед, проигрыш прямому конкуренту (и будущему чемпиону) «Рубину» и, что ещё менее объяснимо, «Шиннику» и «Сатурну». После провала в Раменском Кобелев выступил в нехарактерном для себя жёстком стиле: «Многим нашим игрокам нужно выходить на более высокий уровень, иначе мы так и будем плестись в середине таблице. Или так — или команде нужно усиление. Но поскольку до трансферного окна ещё довольно далеко, то играем как играем».

Встряска дала плоды. Перед перерывом на Евро «Динамо» одолело «Терек», а после — проехалось по конкурентам. Сначала была сухая победа над ЦСКА (2:0), затем — весёлая над «Локомотивом» (4:2). Бело-голубые быстро взлетели на третье место и сократили отставание от «Рубина» до трёх очков. Кстати, на второй строчке был сенсационный «Амкар».

От своего стиля «Динамо» не отходило, поэтому после побед над сильными соперниками должен был последовать проигрыш слабому. Так и вышло — спустя неделю после матча с «Локомотивом» бело-голубые неудачно слетали во Владивосток к «Лучу». Зато потом «Динамо» устроило беспроигрышную серию, которая длилась полтора месяца. Особенно приятной была победа над «Зенитом» с решающим голом Кирилла Комбарова на последних минутах. Если вы вдруг забыли, сине-бело-голубые незадолго до этого выиграли Кубок УЕФА.

Это был экватор сезона, и «Динамо» вцепилось в «Рубин», не позволяя казанцам оторваться больше чем на два очка. Плотная погоня длилась четыре тура, но бело-голубые, в отличие от опытного конкурента, такого темпа не выдержали. За ничьими со «Спартаком» и «Москвой» последовала очная встреча с «Рубином» — и обидное поражение. «Динамо» пропустило уже на второй минуте и за оставшееся время так и не ответило.

Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»

Во многом переломным моментом стал уход Данни. Спустя два дня после матча со «Спартаком», где полузащитник провёл на поле все 90 минут, случился трансфер в «Зенит» за рекордные для перехода внутри РПЛ € 30 млн. «Динамо» лишилось ключевого игрока, а португалец ядерно дебютировал за новый клуб, забив крутой гол «Манчестер Юнайтед» и принеся Санкт-Петербургу Суперкубок УЕФА.

До конца сезона оставалось ещё девять матчей (практически треть), но «Динамо» своё место уже нашло. Бело-голубые обосновались на третьей строчке и отправились в квалификацию Лиги чемпионов. Прекрасный результат, учитывая предыдущие неудачи, но повод для грусти всё равно был — до второго места, которое гарантировало бы участие в групповом этапе, оставалось всего два очка. А занял его ЦСКА, который за четыре тура до конца сезона взял у «Динамо» реванш. Особенно символично, что то поражение стало для бело-голубых единственным на финальном отрезке.

В последнем туре круг замкнулся — «Динамо» победило «Томь», с которой мучилось на старте сезона. Заодно бело-голубые попрощались с родным стадионом. «Динамо» уехало в Химки, а бесконечная эпопея с постройкой новой арены растянулась до 2019 года. Бронза-2008 до сих пор остаётся лучшим результатом бело-голубых в этом веке. Возможно, пришло время повторить. Или даже превзойти?