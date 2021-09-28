Футболист влияет на Британию сильнее премьеров: «твиттер» Рашфорда будут изучать в школах

Британские школьники будут изучать поведение форварда «Ман Юнайтед» Маркуса Рашфорда в соцсетях и то, как и с какими целями их можно использовать. Экзаменационная комиссия AQA (независимая образовательная организация) включила его в программу благодаря влиянию футболиста на социальные проблемы в пандемию. Нападающий активно занимается благотворительностью и выступает против дискриминации.

Вместе с форвардом «МЮ» в обновлённую программу обучения GCSE также вошли герой киновселенной Marvel Чёрная Вдова, Kiss Breakfast Show (популярное британское утреннее шоу), журнал Heat и сериал «Тёмные начала», основанный на фантастических романах Филиппа Пулмана.

GCSE (General Certificate of Secondary Education) — общий аттестат о среднем образовании. Эту квалификацию обычно сдают по ряду предметов учащиеся средних школ (15-16 лет) в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

«Я очень рада нововведениям, — заявила Сандра Аллан, руководитель учебной программы AQA по искусству. — Они интересны и актуальны, будут вдохновлять и мотивировать. Маркус Рашфорд — один из самых влиятельных и вдохновляющих молодых людей Великобритании. Поэтому студенты смогут многому научиться из того, как он использует социальные сети, чтобы оказать реальное влияние».

Аллан утверждает, что курс даст учащимся не просто возможность узнать о социальных сетях. Это будет отличным способом узнать о важных социальных и расовых проблемах. «Мы делаем это в рамках нашей приверженности принципам равенства, разнообразия и инклюзивности», — добавила Аллан.

Курс не является обязательным и доступен для тех, кто выбрал предметом изучения средства массовой информации.

Весной 2020-го Рашфорд развернул в соцсетях кампанию, чтобы убедить правительство сохранить бесплатное питание для учеников из малообеспеченных семей в пандемию. У Бориса Джонсона были другие планы, но прессинг со стороны форварда «МЮ» заставил премьер-министра Великобритании изменить решение.

Рашфорд даже писал открытое письмо в британский парламент. Вот небольшой отрывок из него.

Маркус Рашфорд Нападающий «Манчестер Юнайтед» «Этим летом мы могли бы гордиться своей сборной: родители и дети размахивали бы флагами на «Уэмбли». Но стадион можно дважды заполнить детьми, которые лишатся бесплатного питания. Когда их желудки заурчат от голода, смогут ли эти 200 тысяч детей гордиться своей страной?»

В том же году Рашфорд помог собрать £ 20 млн для благотворительной организации FareShare и стал самым молодым человеком, возглавившим список благотворителей The Sunday Times. В мае 2021-го форвард обратил внимание общественности на поток расистских оскорблений, обрушившийся на него в соцсетях после поражения «МЮ» в финале Лиги Европы.

В июле 2021-го Рашфорд высказался в «Инстаграме» по поводу поражения сборной Англии в финале чемпионата Европы. Он извинился перед страной за незабитый в послематчевой серии пенальти. Но также добавил, что «никогда не будет просить прощения» за то, кем является: после провала на «Уэмбли» Маркус снова подвергся расистским оскорблениям в соцсетях.

Другая инициатива нападающего — обеспечить школьников книгами (сам Рашфорд признавался, что начал читать с 17 лет: все средства в семье уходили не на книги, а на пропитание). Для этого Рашфорд совместно с журналистом The Athletic Карлом Анка даже издал собственную книгу: «Ты чемпион: как быть лучшей версией самого себя».

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

После выхода книга стала детским бестселлером № 1 лета 2021-го. «Магия утра» для дошкольников доступна на Amazon за £ 4,99 (примерно 500 руб.) и учит юных читателей:

как быть в ладу с тем, кто ты есть: «Ты не сможешь стать чемпионом, пока несчастлив с самим собой!»;

как мечтать о великом;

тренироваться как чемпион;

как выйти из зоны комфорта и учиться на своих ошибках;

как справляться с невзгодами и делать это с позитивным настроем;

как найти свою команду;

как использовать свой голос и защищать других;

как никогда не прекращать учиться.

Из-за конструктивной социальной активности Рашфорд крайне популярен, даже когда не играет (в сезоне-2021/2022 он ещё не сыграл из-за травмы плеча). После незабитого пенальти в финале Евро вандалы испортили граффити с изображением футболиста в Манчестере, тем самым превратив его в место паломничества местных жителей. За пару суток фанаты заклеили ругательства сердечками, записками с пожеланиями и ободряющими надписями.

Количество проблем, выпавших на Рашфорда, и стойкость, с которой он их переносит (подбадривая при этом окружающих), сделали его ролевой моделью для младшего поколения англичан. Дети пишут ему письма, по всей стране стали появляться книжные клубы и классы имени Рашфорда. А Google от его лица рассказывает, как познавать реальность в начале 20-х.

В сентябрьской колонке для The Spectator World футболист написал, что, на самом деле, не геройствует, а просто ведёт себя самым естественным образом: «Я оказал бы сообществу и своей семье дурную услугу, если бы не использовал свою платформу, чтобы говорить от имени миллионов, чьи голоса не слышны».