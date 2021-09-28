Кто в «Барсе» был родственником Месси, а кто называл Гвардиолу трусом?

«ПСЖ» – «Манчестер Сити» уже сегодня, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени.



Сразу после жеребьёвки группового этапа стало понятно, что первая и самая ожидаемая встреча этой Лиги чемпионов произойдёт в Париже – главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола приедет в гости к «ПСЖ», где теперь среди игроков суператаки есть Лео Месси.

Месси назвал время с Гвардиолой фантастическим. Пеп – что игра против Лео – самая сложная, но самая увлекательная задача в его тренерской карьере. Вместе они провели в «Барселоне» четыре сезона, выиграли множество трофеев (про их количество мы обязательно спросим) и просто сделали так, что их хочется снова увидеть в одной команде. И Гвардиолу про это постоянно спрашивают.



В преддверии встречи «ПСЖ» – «Манчестер Сити» мы подготовили для вас тест из 10 вопросов на знания Лео, Пепа, «Барселоны» и всего того, что происходило и происходит с ними.



Выбирайте из четырёх вариантов правильный и продолжайте подготовку к очень важному матчу Лиги чемпионов!