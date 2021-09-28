Кто в «Барсе» был родственником Месси, а кто называл Гвардиолу трусом?

«ПСЖ» – «Манчестер Сити» уже сегодня, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени.
Сразу после жеребьёвки группового этапа стало понятно, что первая и самая ожидаемая встреча этой Лиги чемпионов произойдёт в Париже – главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола приедет в гости к «ПСЖ», где теперь среди игроков суператаки есть Лео Месси.
Месси назвал время с Гвардиолой фантастическим. Пеп – что игра против Лео – самая сложная, но самая увлекательная задача в его тренерской карьере. Вместе они провели в «Барселоне» четыре сезона, выиграли множество трофеев (про их количество мы обязательно спросим) и просто сделали так, что их хочется снова увидеть в одной команде. И Гвардиолу про это постоянно спрашивают.
В преддверии встречи «ПСЖ» – «Манчестер Сити» мы подготовили для вас тест из 10 вопросов на знания Лео, Пепа, «Барселоны» и всего того, что происходило и происходит с ними.
Выбирайте из четырёх вариантов правильный и продолжайте подготовку к очень важному матчу Лиги чемпионов!
- 28 сентября 2021
-
14:27
-
14:09
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
13:37
-
13:33
-
13:11
-
13:07
-
12:54
-
12:53
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:14
-
11:56
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:29
-
11:14
-
11:10
-
10:45
-
10:43
-
10:29
-
10:25
-
10:25
-
10:21
-
10:09