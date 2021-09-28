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«ПСЖ» — «Манчестер Сити», тест на знания Лионеля Месси и Хосепа Гвардиолы

Кто в «Барсе» был родственником Месси, а кто называл Гвардиолу трусом?
Евгений Марков
10 вопросов про Месси и Гвардиолу
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10 вопросов про Лео и Пепа, которые сегодня наконец встретятся.

«ПСЖ» – «Манчестер Сити» уже сегодня, 28 сентября, в 22:00 по московскому времени.

Сразу после жеребьёвки группового этапа стало понятно, что первая и самая ожидаемая встреча этой Лиги чемпионов произойдёт в Париже – главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола приедет в гости к «ПСЖ», где теперь среди игроков суператаки есть Лео Месси.

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
28 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

Месси назвал время с Гвардиолой фантастическим. Пеп – что игра против Лео – самая сложная, но самая увлекательная задача в его тренерской карьере. Вместе они провели в «Барселоне» четыре сезона, выиграли множество трофеев (про их количество мы обязательно спросим) и просто сделали так, что их хочется снова увидеть в одной команде. И Гвардиолу про это постоянно спрашивают.

В преддверии встречи «ПСЖ» – «Манчестер Сити» мы подготовили для вас тест из 10 вопросов на знания Лео, Пепа, «Барселоны» и всего того, что происходило и происходит с ними.

Выбирайте из четырёх вариантов правильный и продолжайте подготовку к очень важному матчу Лиги чемпионов!

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