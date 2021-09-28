Гарри Кейн ужасен. Что случилось с лучшим форвардом Англии?

«Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» в дерби Северного Лондона, получив три мяча в свои ворота уже в первые 45 минут матча. Это катастрофа — особенно с учётом того, что «Арсенал» на старте сезона демонстрировал, мягко говоря, не самый потрясающий футбол. Артета без шансов разделал Нуну. И да, «Арсенал» наконец-таки показал, что такое «доминировать».

Впрочем, у «Арсенала» был бонус. Лучший форвард Англии Гарри Кейн после Евро спродюсировал уже два сезона убойного сериала с самим собой в главной роли. Первый сезон назывался «Я ухожу из «Тоттенхэма» — в финале герой остаётся в родном клубе, и все счастливы. Второй сезон под названием «Я — Байе Джиби Фалль» идёт прямо сейчас — Кейн ужасен, он мучается и находится в поисках смысла игры «Тоттенхэма».

Если серьёзно, то Нуну оказался в тяжёлом положении. После яркой победы над «Ман Сити» в первом туре (1:0) команда выдала крайне тусклый отрезок. Если с «Вулверхэмптоном» и «Уотфордом» удалось выдавить минимальные победы, то затем — 0:3 от «Кристал Пэлас», 0:3 от «Челси» (здесь был неплохой первый тайм, но потом «Тоттенхэм» рассыпался) и 1:3 от «Арсенала». Кейн вернулся, но, кажется, с его возвращением всё стало только хуже.

Летом Кейн должен был уйти в «Сити», но всё изменил трансфер Грилиша

Историю про активный интерес «Ман Сити» вы знаете. Пеп Гвардиола, например, максимально открыто высказывался о том, что хотел бы видеть Кейна в составе: «Многие клубы были бы заинтересованы в этом трансфере, и мы не исключение. Мы очень заинтересованы в Кейне».

В начале августа Кейн после трёхнедельного отпуска не появился на базе «Тоттенхэма». 5 августа Нуну дал очень странный комментарий: «Мы должны сначала решить проблемы, а потом я буду разговаривать с журналистами. Это не та ситуация, которую мне хотелось бы комментировать. Считаю, что это должно решаться внутри клуба». В тот же день «Ман Сити» закрыл сделку по Джеку Грилишу на £ 100 млн.



Очевидно, что на сдачу шейхи уже вряд ли бы потянули ещё один дорогущий трансфер. Поэтому в следующие дни «Тоттенхэм» изменил риторику по Кейну — мол, поздний выход из отпуска был запланирован изначально, футболист тренируется и набирает форму. Не так важно, что на самом деле происходило с Кейном — собирался в «Ман Сити» или просто отдыхал после Евро (напомним, Англия дошла до финала). Но предсезонку «Тоттенхэма» он пропустил. Естественно, это повлияло на набор формы.

Плох не только Кейн, но и весь «Тоттенхэм». Сейчас они дополняют друг друга

За 5 матчей АПЛ у Кейна — «0+0» по системе «гол+пас». В других турнирах ситуация чуть лучше — дубль в ворота «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций и гол «Вулверхэмптону» в Кубке Лиги. Здесь Кейну хватает класса. Но в АПЛ уровень сопротивления, с которым сталкивается «Тоттенхэм», гораздо выше. И если раньше Кейн прекрасно выглядел даже на фоне разобранной игры «Тоттенхэма» (вспоминаем вторую половину прошлого сезона), то сейчас просто варится в общем супе. Тот же Сон Хын Мин создаёт гораздо больше остроты впереди.



Цифры Кейна по пяти играм теряются даже на фоне более широкой выборки за прошлый сезон. В нём Кейн наносил в среднем 4,01 удара за игру, отдавал 1,42 ключевых передач каждые 90 минут, имел показатели 0,64 по xG90 (ожидаемые голы за 90 минут) и 0,22 по xA90 (ожидаемые голевые передачи за 90 минут).

Казалось бы, один из самых вовлечённых в атакующую игру футболистов должен на минимальной выборке (всего 373 минуты) демонстрировать приличные цифры. Но сейчас ситуация следующая: 2,17 удара за игру, 0,72 ключевых передач каждые 90 минут, 0,28 xG90 и 0,08 xA90. Для Кейна это кошмарные показатели. Апофеозом стал матч с «Кристал Пэлас», в котором форвард ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной.



Здесь всё можно было бы списать на перестройку «Тоттенхэма» и приход нового тренера, у которого пока что не получается найти оптимальный баланс. Действительно, у «Тоттенхэма» колоссальные проблемы с атакующей игрой — по ожидаемым голам в АПЛ они идут на предпоследнем месте (5,47 xG), уступая только «Норвичу».

Фото: Clive Rose/Getty Images

В обороне тоже тухло — по суммарной остроте допущенных моментов «Тоттенхэм» (11,14 xGA) опережают всего четыре команды («Арсенал», «Ньюкасл», «Лидс» и «Норвич»). Проблемы с балансом у Нуну очевидны. Когда возникает такая оборонительная нагрузка, то у команды меньше сил и возможностей добирать что-то впереди. Кстати, интересный момент. Вот вы спросите — а какие претензии к Кейну по обороне, если он нападающий? Ответ: к примеру, третий гол «Арсенала» случился после потери Кейна на чужой половине поля. Всего у него было 12 потерь в дерби — это худший показатель в «Тоттенхэме».



В прошлом сезоне Кейн был критически важен для команды — опускался в глубину, цеплялся за мяч, продвигал передачами, редко допускал ошибки при владении, отлично боролся. Элитный набор качеств Кейна позволял «Тоттенхэму» убойно атаковать даже с учётом оборонительного стиля — особенно это проявилось на старте сезона, когда при Моуринью команда запрыгнула на первую строчку в таблице.



Кейн открывался между линиями, развивал атаки умными передачами, угрожал чужим воротам в пределах и за пределами штрафной. Сейчас у «Тоттенхэма» нет такого инструмента — просто потому что нападающий не в форме. Плюс общий баланс не обеспечивает Кейну поддержку.

Нуну экспериментирует — против «Челси», например, поставил Кейна на левый фланг атаки. «Тоттенхэм» запрессинговал соперника, а подходы из зоны Кейна удавалось тушить только смелой подстраховкой от Тиагу Силвы. Но во втором тайме Тухель изменил схему. «Челси» завладел инициативой — Кейн растворился.



И даже если у Кейна возникают моменты, то получается вот такое:

Что дальше?

У Кейна сейчас одна задача — набрать форму и дать команде качественное усиление впереди. Плохое состояние Кейна обостряет наметившиеся проблемы Нуну. В «Вулверхэмптоне» португальский тренер запомнился грамотной работой по выстраиванию контратакующей игры. «Вулверхэмптон» не использовал агрессивный прессинг в стиле «Лидса» или «Ливерпуля» — команда просто ожидала потери от соперника и убегала в быстрые выпады.

Прошлогодний Кейн, который часто играл в глубине и лично разворачивал контратаки «Тоттенхэма», мог бы идеально попасть в структуру Нуну. Но пока что не попадает. Отсюда идут эксперименты тренера с прессингом (с «Челси» в АПЛ и «Вулверхэмптоном» в Кубке Лиги) и изменением ролей отдельных футболистов. Такой творческий поиск не ускорит возвращение «нормального» Кейна.



Есть ещё один важный нюанс. Издание Daily Express сообщило о том, что «Ман Сити» зимой вернётся к варианту с Кейном. Гвардиоле всё ещё необходим форвард. Тем более Пеп перед матчем с «Челси» (1:0) сделал очередный жирный намёк: «У нас много лет был Агуэро, но, к сожалению, в прошлом году у него было много проблем из-за травм. Мы справились без него, но с ним на поле делали больше, чем без него. У нас есть исключительно хорошие футболисты, но нет конкретного оружия, как у «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма».



Правда, оружие «Тоттенхэма» молчит. Может, потому что зимой Кейн всё-таки сменит клуб?