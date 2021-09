Сериал «Тед Лассо» — лучшая спортивная комедия последних лет. Это «Клиника» про футбол

Как быть, если вы — тренер большого футбольного клуба и начинаете сезон с трёх поражений с общим счётом 0:9? Один из вариантов — смотреть сериалы.

«Последний [сериал], который я смотрел, и я сейчас смотрю новые серии, – это «Тед Лассо», — рассказал тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем с «Бёрнли». — Он великолепен, и был великолепен в сложных моментах. Он [главный герой Тед Лассо] всегда улыбается и верит, и это указывает на иную перспективу – на вещи можно смотреть с разных сторон. Там есть положительные и отрицательные моменты и люди, которые успешно справляются с ними разными способами. Спасибо, Тед, это было блестяще».

После ужасного старта «Арсенал» оправился и сам Артета стал чаще улыбаться. В последнем матче, когда «канониры» вынесли в дерби «Тоттенхэм», особенно.

Команда сериала на церемонии «Эмми». Фото: Официальный сайт «Эмми».

Лайфхак не то чтобы новый: смотрите, слушайте что-то позитивное — настраивайтесь. Однако те же ощущения поймали и кинокритики, наградившие «Теда Лассо» сразу четырьмя премиями «Эмми», это телевизионный аналог «Оскара». «Тед Лассо» стал лучшим комедийным сериалом, актер Джейсон Судейкис — лучшим комедийным актером. Плюс два приза взяли Бретт Голдстин и Ханна Уодингэм в категории лучших актёров второго плана.



Как вышло, что от сериала про футбол вдруг стали фанатеть все? Секрет простой и одновременно трудновыполнимый: поверьте.

Тед Лассо на первой пресс-конференции. Фото: Кадр из сериала

О чём этот сериал?

В середнячковый клуб английской Премьер-лиги «Ричмонд» внезапно приглашают тренера из американского футбола — Теда Лассо. В первой же серии мы узнаём, что это хитрый план владелицы клуба Ребекки Уэлтон (Ханна Уодингэм), как отомстить бывшему мужу Руперту Мэньону (Энтони Хэд).



Тот владел «Ричмондом» ранее и после развода потерял его в пользу экс-супруги. Теперь Ребекка уверена, что Тед разрушит клуб изнутри — и больше всех будет страдать Руперт.

Тренер Бирд и Тед Лассо. Фото: Кадр из сериала.

В Лондон Тед Лассо прилетает с помощником — Тренером Бирдом (Брендан Хант). И да, тренера натурально зовут Борода (beard) и он с бородой. Глядя на Темзу, Бирд произносит: «Мы больше не в Канзасе!» (англ. We're Not In Kansas Anymore).

Тел Лассо с первых минут максимально не на своём месте: тупит на пресс-конференции, ошибается в правилах, для игроков и болельщиков он ноунейм. Всё это справедливо, но любая критика сталкивается с подходом Теда Лассо: улыбка, дружелюбие и принцип «Верь». Именно это слово он пишет на плакате, который приклеивает в раздевалке. Прямое попадание во всех — в том числе зрителей. Причём и болельщиков, и простых зрителей.

Видео — канал Apple TV+

Для обычной публики все футболы на одно лицо, и переезд тренера по американскому футболу в клуб АПЛ не вызовет вопросов. Мы даже не увидим, как Лассо работал с командой колледжа в Канзасе. Тренер стал известен благодаря победному танцу в раздевалке.



Но и спортивных болельщиков обломают сразу: нет, это не сериал о том, как перенести дикие методы американского футбола на соккер. Тут вообще все футбольные элементы будут очень дозированы и для развития персонажей.

Как появился сериал и почему от него ничего не ждали

«Тед Лассо» вырос из рекламы. Актёр и комик из шоу из Saturday Night Live Джейсон Судейкис в 2013 году снимался в рекламе АПЛ для канала NBC. В ней тренер Тед Лассо приехал тренировать «Тоттенхэм» и давал пресс-конференцию, на которой ошибался и позорился перед британскими акулами пера.

Видео — телеканал NBC.

Впоследствии было ещё несколько роликов, и Судейкису посоветовали доработать Лассо до полноценного персонажа. Актёр переусердствовал и вместе со сценаристом «Клиники» Биллом Лоуренсом написал текст «Теда Лассо».

Apple TV+ понравилась идея, однако сериал не был среди авангарда проектов нового стримингового сервиса. У «Теда Лассо» не было звёзд (тот же Судейкис был известен, максимум, по сериалам Такому-то и Такому-то). А сюжет строился вокруг соккера, безусловно, популярного в США, но не то чтобы самого любимого вида спорта.



Компания ставила на дорогие и звёздные проекты, вроде «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун (да там ещё и тема #MeToo) или «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом. Поэтому стремительный взлёт «Теда Лассо» удивил более-менее всех. Положительные рецензии, оценки и — главное — сарафанное радио быстро убедили Apple, поэтому «Теда Лассо» продлили на два сезона ещё по ходу первого.

Ребекка и Тед. Фото: Кадр из сериала.

Что особенного в стиле и ходах сериала

В эпоху максимальной поляризации и конфликтов, помноженную на нервозность пандемии, простая идея «добро побеждает» оказалась очень востербованной. Радикальная доброта — вне зависимости от паспорта. Тед Лассо, конечно, локомотив этого «движения», но мы увидим, как лучшие качества проявляют почти все герои.



При этом ситуации разрешаются не столько по канонам ситкома, а по-человечески. Иногда даже слишком как в жизни, и в этом «Тед Лассо» похож на легендарную «Клинику». Так, что вроде и смешно, а слишком переживаешь за персонажей. Один из создателей «Клиники» Билл Лоуренс добавил чуть-чуть грустного реализма и в новый проект. В финале первого сезона это проявится особенно ярко. Мало того, два первых эпизода снял Зак Брафф (Джей Ди из «Клиники»). По случайности, он оказался в Великобритании, когда «Теда» запустили в производство.



Ну и Джейсон Судейкис оказался идеальным Тедом Лассо. Причём раскрылся он не только как комедийный актёр (это было ожидаемо), но и как драматический.

Тед Лассо. Фото: Кадр из сериала.

Тед Лассо как новый тип спортивного героя и мужчины

Все мужские персонажи сериала — в разной форма выраженная идея новой маскулинности. Дальше будет несколько деталей о героях, которые не то чтобы спойлеры, но вам может быть интереснее в процессе просмотра следить за их развитием. Поэтому имейте в виду.



Тед Лассо хотя и вечно на позитиве и однажды вообще говорит крамольную для спорта фразу: «Для меня победа — не главное». Но с первых серий мы узнаём о его семейном кризисе.



Или есть тут Рой Кент — постаревшая легенда британского футбола, у которого не так много таланта, зато куча принципов и ругательств. Кента бесят молодые партнеры, во многом из-за страха, что карьера идёт к закату. При этом вечно хмурый матершинник Кент становится душкой лишь перед двумя женщинами. И даже суть гадкого характера восходящей звезды Джейми Тартта зрители поймут через какое-то время.

Рой Кент. Фото: Кадр из сериала.

Тут вообще есть футбол?

Футбол как раз помогает развивать персонажей. Потому что в спорте огромное количество примеров, когда происходящее не соответствует логическому развитию событий. Будь то героическая победа андердога или рваный путь самого талантливого игрока команды, который «словил» звезду.

«Тед Лассо» — сериал о людях в футболе, а не о самой игре. Опять же, это заявляется с первых минут через абсурдность ситуации: ну какой тренер по американскому футболу в соккере, тьфу, футболе?! Поэтому, когда Тед во время матча спросит: «А как всё-таки определяют офсайд?» не хочется разбить себе голову мощным фейспалмом. Это как в «Клинике» нет смысла всерьёз относиться к операциям, потому что сериал не об этом, так и в «Теде Лассо» — нужно просто расслабиться и допустить хитровыдуманные безумные тактические ходы.

Трансляция матча «Ричмонда» и «Манчестер Сити». Фото: Кадр из сериала.

Тем не менее, болельщики найдут много забавных моментов о внутренней кухне или доброго троллинга. Ритуалы игроков, тонкости трансферов, как проходят тренировки или присыпленные стереотипами шутки о футболистах из разных стран.



Сам «Ричмонд» — вымышленный клуб, хотя есть в недрах английских дивизионов лондонский «​​Хэмптон и Ричмонд». При этом несколько команд АПЛ появляются в сериале с реальными названиями и формой, однако игроки там несуществующие.



Звёздные камео будут уже во втором сезоне. Тьерри Анри и Гари Линекер будут полноценными героями второго плана в одной из серий. Хотя Рой Кент — это тоже человек из футбола, поскольку его писали с легендарного капитана «Манчестер Юнайтед» Роя Кина.