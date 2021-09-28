Новый рекорд для дебютантов Лиги чемпионов. Форвард «Аякса» забил пять голов в двух матчах

«Аякс», обыграв «Бешикташ» (2:0), одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов. Главным героем этих матчей стал 27-летний нападающий Себастьен Аллер, который забил уже пять мячей, установив впечатляющий рекорд. Кто он – лучший бомбардир ЛЧ на сегодняшний день?

В начале этого года Аллер перебрался в «Аякс» из «Вест Хэма» за € 22,5 млн. Эта сделка стала рекордной для клуба из Амстердама. В «Вест Хэме» ивуариец провёл два сезона, забив 14 голов в 54 матчах, но по большому счёту не оправдал ожиданий. Ведь покупали его англичане у «Айнтрахта» за € 50 млн.

В Нидерландах нападающий начал мощно. В первых четырёх матчах Эредивизии Аллер забил два гола и отдал три голевые передачи. А вот в Лиге Европы, под которую его и брали в январе, так и не сыграл. Оказалось, что «Аякс» не внёс игрока в заявку на ЛЕ, объявив, что со стороны клуба была допущена административная ошибка.

Сам Аллер и рассказал журналистам про необычную ситуацию:

«Как-то вечером я получил сообщение: «Не отвечай на вопросы журналистов насчёт Лиги Европы, мы всё уладим, ничего не говори». Я подумал про себя: о чём вообще идёт речь? На самом деле это была цепочка человеческих ошибок: кто-то не нажал нужную кнопку, кто-то был в отпуске, у кого-то был выходной, а другой отмечал день рождения. Но правила есть правила», — сказал нападающий «Аякса».

Несмотря на разочарование из-за отсутствия в заявке на Лигу Европы, Аллер продолжил забивать в чемпионате и Кубке Нидерландов. В 23 играх наколотил 13 мячей и отдал семь голевых передач. А две недели назад нападающий «Аякса» фантастически дебютировал в Лиге чемпионов – сделал покер в матче со «Спортингом» (5:1). Он повторил рекорд легендарного Марко ван Бастена, который в ноябре 1992 года оформил покер за «Милан» в первой игре ЛЧ с шведским «Гётеборгом» (4:0). УЕФА оценил его дебют и признал Аллера лучшим футболистом первой недели группового этапа ЛЧ.

Сегодня же ивуарийский нападающий стал автором второго гола в ворота «Бешикташа» и вошёл в историю, установив рекорд турнира. Он стал первым футболистом, которому удалось забить пять мячей в двух матчах после дебюта в Лиге чемпионов. До этого лучший результат принадлежал ван Бастену, Дидье Дрогба, Диего Симеоне и Эрлингу Холанду. Они забивали четыре гола в двух первых матчах самого престижного европейского турнира.

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Сейчас Аллер результативен не только в Лиге чемпионов. В чемпионате Нидерландов у него в семи матчах пять голов и две голевые передачи. Если нападающий продолжит в том же духе, то уже зимой его снова может забрать к себе клуб из топ-лиги Европы.