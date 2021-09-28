Как тут не забил «Сити»? Две перекладины в одной атаке!

В матче между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» от звёздных нападающих и атакующих полузащитников обеих команд можно было ждать любых чудес, но только не того, что сделали на 26-й минуте игры при счёте 1:0 в пользу хозяев Бернарду Силва с Рахимом Стерлингом. Самый непостижимый промах дня в ЛЧ!

Команда Хосепа Гвардиолы атаковала левым флангом. Джек Грилиш остался один в один против защитника, после чего сделал резкую передачу на Кевина Де Брёйне к углу штрафной. Бельгиец сыграл очень тонко – забросил мяч в касание к линии вратарской. Никто не помешал Рахиму Стерлингу нанести удар головой с убойной позиции. «ПСЖ» повезло – мяч попал в перекладину. Но тут же отлетел к находящемуся вообще перед пустыми воротам Бернарду Силве. Только чудо могло спасти Париж от пропущенного гола. И оно случилось! Португалец совершил какое-то неловкое движение и ещё раз отправил мяч в перекладину. После этого хозяева наконец смогли разрядить обстановку.

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В новом сезоне Бернарду Силва забил всего один гол за семь матчей. Очень низкая результативность для созидателя. Тем не менее Гвардиола всё равно верит в португальца:

«Бернарду Силва — исключительный игрок. Всё, чего я хочу, — это чтобы он был счастлив, здесь и где бы то ни было. Его счастье превыше всего, потому что он тот парень, который заслуживает самого лучшего», — признался на днях главный тренер «Манчестер Сити».