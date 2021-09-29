Месси наконец забил за «ПСЖ». Но вообще-то «Ман Сити» был намного лучше

Главный вопрос накануне самого голливудского матча группового этапа Лиги чемпионов – выйдут ли все три суперзвезды «ПСЖ» с первых минут? Причин для этого вопроса было несколько.

Месси попал в заявку, но вроде как был травмирован. Хотя сама травма вызывала сомнения, потому что удивительным образом совпала с его недовольством из-за замены. Хорошо, если он восстановился после ушиба, и очень плохо, если микропроблема была раздута пиар-службой клуба до травмы, чтобы скрыть конфликт. Но была и другая причина ожидать сюрпризов от стартового состава. Месси, Неймар и Мбаппе в основе – это ад не только для защитников соперника, но и для собственной полузащиты.

К счастью для Маурисио Почеттино, Верратти восстановился и был готов играть с первых минут. Кроме него, Почеттино выпустил Гейе и Эрреру, явно желая получить в центре поля максимум мобильности и выносливости.

«Манчестер Сити» играл по привычной схеме 4-3-3 с Канселу на левом фланге. Был вопрос по центральному нападающему: кто станет ложной девяткой, Бернарду, Де Брёйне или вообще Грилиш? Пеп Гвардиола принял неожиданное для себя, но в принципе консервативное решение и сыграл с настоящим форвардом. На острие вышел Стерлинг.

Игра началась с устрашающего прессинга гостей. Под этим прессингом «ПСЖ» упорно придерживался попыток выходить из обороны через розыгрыш низом, но получалось ужасно: всего 12 точных пасов за пять минут. За это же время гости набрали 40 и осадили штрафную.

Так же мощно «Сити» начал матч с «Челси» три дня назад. Тотальный контроль в первом тайме не стал источником моментов, зато полностью лишил лондонцев возможности выходить в контратаки. Но великолепный старт «Сити» в Париже получил неожиданное развитие: первый же эпизод, когда хозяева зацепились за мяч, закончился голом.

У Верратти прошёл пас на Мбаппе между линиями, тот развернулся и отдал на Месси, дальше мяч получил подключившийся по бровке Хакими и продлил на того же Мбаппе.

Очень быстрая комбинация с постоянным продвижением мяча: «Сити» был в эпизоде в большинстве, но за счёт классного движения и скорости парижане постоянно разыгрывали на свободного партнёра. Забивать после прострела должен был Неймар, но неожиданно не попал по мячу и слегка катнул его вместо удара. Но первым на отскок сыграл Гейе. Человек, который в голосовании на автора гола в этом матче занял бы одно из последних мест – но ударил отлично, в самую девятку.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Гол сильно сбил игру с ритма: «ПСЖ» ещё несколько раз зацепился за мяч, у гостей разладился прессинг, поэтому хозяева даже провели пару позиционных атак. Только минут через 15 игроки «Сити» вернули прежнюю интенсивность у чужой штрафной. После этого и до конца тайма игра шла по сценарию «владение против автобуса».

В позиционной защите «ПСЖ» использовал гибридную схему: Гейе садился пятым защитником, а Мбаппе возвращался в полузащиту. Видимо, это было реакцией на подключения Бернарду: он постоянно смещался в атаку, в то время как Уокер либо Марез создавали ширину на фланге. С таким насыщением первой линии четвёрке было бы трудно справиться, но пятёрка в линию в основном справлялась. Гейе чаще оставался против Мареза, в то время как Мендеш держал дистанцию с Кимпембе.

Один раз за тайм низкий блок «ПСЖ» дал сбой. Уокер, Марез и Бернарду создали перегруз в правом полуфланге, а потом через Родри быстро перевели мяч на Грилиша на левую бровку. Образовались разрывы, в одном из них мяч получил Де Брёйне и отлично навесил на линию вратарской, куда врывались Стерлинг и Бернарду. Стерлинг попал в перекладину, а Бернарду каким-то непостижимым образом – в штангу, хотя добивал с полуметра в пустые ворота в полном одиночестве.

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О преимуществе гостей говорит простая статистика: удар Гейе остался единственным, нанесённым по воротам Эдерсона из пределов штрафной. В то время как по воротам Доннаруммы из штрафной били семь раз. В конце тайма случился ещё один значимый момент, когда Де Брёйне наступил на ногу Гейе. Обошлось жёлтой и без травмы, хотя сразу были опасения насчёт того и другого. Видимо, на решение повлияло то, что Гейе сам шёл в подкат, а Де Брёйне мог не успеть убрать ногу.

Сценарий второго тайма можно было легко предсказать: «Сити» продолжит давить, поскольку счёт не оставляет других вариантов, а у «ПСЖ» точно появится несколько возможностей разбежаться в контратаку.

В принципе, так и вышло. Стерлинг мог забивать сразу после перерыва, Де Брёйне выскочил на ворота под углом через 10 минут, но не переиграл Доннарумму – то есть постоянное давление гостей приводило к моментам. Но у парижан тоже довольно быстро прошла пара забросов на Мбаппе. Одну контратаку испортил как раз Мбаппе неточным пасом, в другой Неймар ворвался в штрафную, протащив мяч, и пробил в ближний.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Контратаки «ПСЖ» были слишком частыми, чтобы говорить о доминировании «Сити». После перерыва у гостей было большое преимущество, территориальное и по владению, но это нельзя было назвать игрой в одни ворота. Не настолько, как в начале матча.

На 69-й минуте Гвардиола выпустил вместо Грилиша Фодена, и тот здорово оживил игру: несколько раз разобрался с Хакими на фланге и опасно прострелил.

Пожалуй, «Сити» для гола не хватало не каких-то игровых элементов, а просто форварда: игрока, который привык играть в центре штрафной, реагировать на отскоки и открываться на ограниченном пространстве. Ну и забивать из убойных позиций – это тоже. Гости не создавали момент за моментом, но по сумме подходов, полумоментов и явных возможностей для гола наиграли на пару мячей точно.

При таком сценарии многое зависело от реализации. И у «ПСЖ» она оказалась лучше. Месси понадобилось четыре матча, чтобы забить первый гол после ухода из «Барселоны», зато гол получился прекрасным. Дальним ударом, под давлением – это даже не голевой момент для кого угодно ещё.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Месси забил сложнейший гол в неочевидной ситуации, но сам гол нельзя назвать совсем уж случайным: эпизод снова начался после перехвата на своей половине поля, а после резкого включения Хакими по бровке контратака развивалась три в три. А тот же Месси протащил мяч метров 30 без сопротивления, прежде чем обыгрался с Мбаппе. У хозяев были похожие по структуре контратаки во втором тайме.

Итого: «Сити» был очевидно лучшей командой в первом тайме и заслужил забить даже больше одного гола за матч в целом. Но второй гол убил игру, после него гости ничего не создали. «ПСЖ» по-прежнему не убедил, что такой состав способен стабильно добиваться успеха в больших матчах. Всё-таки на результат слишком повлияло везение. Но это Лига чемпионов, в этом турнире логику искать бессмысленно. Ну и да, игнорировать невероятный уровень мастерства группы атаки «ПСЖ» тоже неправильно. Если кто-то и должен выжимать максимум из немногих моментов и опровергать логику — то это вот эти трое.