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Первый гол Лионеля Месси за “ПСЖ" — видео, как это было, пас Мбаппе, восьмой мяч командам Гвардиолы

Месси специально ждал встречи с Пепом, чтобы забить первый гол в «ПСЖ»?
Дмитрий Росип
Первый гол Лионеля Месси за “ПСЖ"
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Кажется, любимый тренер превратился у Лео в любимого соперника.

Спустя два месяца после перехода в «ПСЖ» Лео Месси забил свой дебютный гол, поразив ворота «Манчестер Сити». Рассказываем и показываем, как это было.

Лига чемпионов. Группа A. 2-й тур
28 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Гейе – 8'   2:0 Месси – 74'

Уже на 8-й минуте парижане открыли счёт усилиями Идрисса Гейе. Потом «Сити» не смог реализовать стопроцентный момент, дважды попав в перекладину из убойных позиций. На перерыв «ПСЖ» ушёл с поля, минимально ведя в счёте.

Во втором тайме англичане продолжили атаковать ворота Доннаруммы в надежде отыграться, но «ПСЖ» здорово действовал на контратаках. На 74-й минуте Месси классно отыгрался в стеночку с Мбаппе, который пяткой вывел аргентинца на ударную позицию. Лео пробил в касание, послав мяч в девятку ворот Эдерсона – 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Месси забил дебютный гол за «ПСЖ» в ворота команды Хосепа Гвардиолы, сделав это в четвёртом матче за французский клуб. В пяти играх против команд Гвардиолы у Лео семь голов. Пять мячей он отгрузил в ворота «Сити» и ещё два — «Баварии».

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Уже под конец матча аргентинец прилёг за стенкой, чтобы подстраховать её при штрафном Мареза. Алжирцу забить не удалось, а парижане одержали уверенную победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Теперь «ПСЖ» набрал четыре очка и делит первое место с бельгийским «Брюгге».

Лионель Месси
Лионель Месси
нападающий «ПСЖ»

«Сити» — отличный соперник. Для нас было очень важно выиграть матч после ничьей с «Брюгге». Я очень рад, что забил. Я не играл в последних матчах, и это был мой второй матч на этом стадионе. Приспосабливаюсь к своей новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будут наши отношения. Мы должны расти вместе, совершенствоваться, продолжать выкладываться на полную".

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