Месси специально ждал встречи с Пепом, чтобы забить первый гол в «ПСЖ»?

Спустя два месяца после перехода в «ПСЖ» Лео Месси забил свой дебютный гол, поразив ворота «Манчестер Сити». Рассказываем и показываем, как это было.

Уже на 8-й минуте парижане открыли счёт усилиями Идрисса Гейе. Потом «Сити» не смог реализовать стопроцентный момент, дважды попав в перекладину из убойных позиций. На перерыв «ПСЖ» ушёл с поля, минимально ведя в счёте.

Во втором тайме англичане продолжили атаковать ворота Доннаруммы в надежде отыграться, но «ПСЖ» здорово действовал на контратаках. На 74-й минуте Месси классно отыгрался в стеночку с Мбаппе, который пяткой вывел аргентинца на ударную позицию. Лео пробил в касание, послав мяч в девятку ворот Эдерсона – 2:0.

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Месси забил дебютный гол за «ПСЖ» в ворота команды Хосепа Гвардиолы, сделав это в четвёртом матче за французский клуб. В пяти играх против команд Гвардиолы у Лео семь голов. Пять мячей он отгрузил в ворота «Сити» и ещё два — «Баварии».

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Уже под конец матча аргентинец прилёг за стенкой, чтобы подстраховать её при штрафном Мареза. Алжирцу забить не удалось, а парижане одержали уверенную победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Теперь «ПСЖ» набрал четыре очка и делит первое место с бельгийским «Брюгге».