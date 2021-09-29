«Шериф» провёл удивительный матч в Мадриде. И полностью заслужил своё везение

Цифры кричат, что команде Юрия Вернидуба жутко повезло. Но не всё так однозначно.

Вне всяких сомнений, в этой игре присутствовал фарт. Глупо спорить с тем, что сенсационная победа «Шерифа» в Мадриде достигнута благодаря стечению обстоятельств, такие матчи случаются нечасто.

Статистические показатели не просто подчёркивают доминирование «Реала» и уникальность победы «Шерифа» при таких раскладах, а вообще смотрятся унизительно по отношению к команде Юрия Вернидуба.

Ожидаемые голы xG: 2,85 – 0,33;

Ожидаемые голы без учёта пенальти NPxG: 2,09 – 0,33;

Ожидаемая опасность от передач xThreat: 2,54 — 0,47;

Явные голевые моменты (Оpta): 3 – 1;

Удары: 31 — 4;

Удары из пределов штрафной: 18 — 2;

Глубокие передачи deep completions: 22 – 0;

Глубокие передачи deep completions + кроссы: 27 – 1;

Владение мячом: 75% — 25%;

Касания в штрафной: 78 – 7;

Вероятность победы: 93% — 1%.



*Данные телеграм-канала «Футбол в цифрах».

То есть «Шерифу» повезло забить два гола после четырёх ударов, а владение «Реала» при полном доминировании вовсе не было стерильным. 18 ударов из пределов штрафной, 78 касаний в штрафной, 22 точные передачи в опасные зоны – вполне достаточные аргументы для итоговой победы.

Но поговорить сейчас хочется не о везении – с ним-то как раз всё более-менее понятно. Есть большое желание похвалить «Шериф» за организацию игры и стратегию в этом матче. Команда Юрия Вернидуба избрала не настолько аутсайдерский подход, как может показаться людям, которые увидели только итоговый счёт или приведённые выше цифры. И лично мне смотреть за «Шерифом» в этой игре было интересно.

1. «Шериф» не отказался от своей структуры и не оборонялся откровенным «автобусом»

Что часто делают клубы-андердоги, приезжающие в гости к мощному сопернику и стремящиеся сыграть «на результат»? Отказываются от своей системы и паркуют что-то оборонительное. Например, они могут перейти на низкий блок и 5-4-1 или 5-3-2. Мы это часто видели и на примере российских клубов.

Что сделал «Шериф»? Выставил свою базовую структуру 4-2-3-1. И по игре в первом тайме было заметно, что команда Вернидуба не собиралась садиться совсем низко. Оборонялась она преимущественно в среднем блоке, пространство за спинами наблюдалось, ключевой задачей становились насыщение центра и направление атак «Реала» на фланги.

В некоторых ситуациях – не очень часто, но всё же – «Шериф» даже пытался организовать прессинг. Стабильно был контрпрессинг после собственных потерь, эпизодично – давление при обратных передачах «Реала». Или, например, «Шериф» выставлялся при чужих ударах «от ворот» и пробовал отнять мяч высоко.

Во втором тайме «Шериф» откатился ниже – заканчивались силы, плюс сказался фактор психологии. Стоит подчеркнуть, что у «Реала» сейчас действительно качественная позиционная структура, команда умеет как преодолевать прессинг, так и вскрывать массивную оборону. Было бы странно, если бы Мадрид не создал достаточно моментов для победы. Но три явных голевых шанса (согласно данным Оpta, а визуально можно выделить пять-шесть) – это не так уж и много, учитывая, что команда долго уступала в счёте.

2. «Шериф» не бил бездумно вперёд, а пытался осмысленно строить свои атаки. В частности – разыгрывал удары «от ворот»

Ещё один признак андердога, который приезжает отбиваться в надежде на чудо, — максимально упрощенная атака. В ней может быть максимум длинных передач, выносов от ворот в борьбу в сжатом командном виде, ставка на габаритного форварда или скоростных игроков при контратаках.

«Шериф» играл гораздо сложнее. Стратегической целью команды Юрия Вернидуба стало выманивание «Реала» в прессинг – для этого она применяла предварительные короткие розыгрыши. В частности, «Шериф» разыгрывал подавляющее большинство свободных ударов, да и в игровых моментах старался сначала находить кого-то из опорников. И лишь после того как «Реал» бежал в прессинг, могла пойти нацеленная длинная передача в сторону поднявшихся повыше нападающих.

Например, второй удар «Шерифа» в матче состоялся после розыгрыша от ворот и последующей длинной передачи в сторону атакующей группы. Кастаньеда подобрал отскочивший мяч, отпасовал его Яхшибоеву, тот едва не попал прицельным ударом в дальний угол.

3. Часто «Шериф» рисковал, заигрывался, поднимал высоко крайнего защитника

Поразительно, но «Шериф» реально мог рисковать в атаке – и немало моментов он получил после переходов. Это происходило и в первом тайме, и во втором. Риск заключался как в методах розыгрыша (опорники эпизодически заигрывались, а передачи в недодачу накрывались), так и в позиции левого защитника – 15-го номера Кристиано. Он убегал очень высоко. В это же время левый вингер Кастаньеда либо утаскивал правого защитника «Реала» Начо, либо пользовался свободой и врывался в коридор.

Вот, к примеру, Кристиано открылся под диагональ фактически на линии с нападающими и сбросил Кастаньеде. Кастаньеда едва не заработал опасный штрафной.

Если бы «Шериф» был реальным трусом-прагматиком, то вряд ли он поднимал бы крайних защитников так высоко в первой фазе атаке – в переходах команда становится слишком уязвимой. Повторю, что моментов после перехватов и быстрых атак «Реал» создал предостаточно. Где-то «Шериф» играл даже авантюрно.

4. «Шериф» изумительно подготовил результативные удары. Это было очень круто!

Голы «Шерифа» — изюминка этого уникального матча. Если бы команда из Тирасполя забила какого-нибудь «дурачка» после навала и отскока, то можно было бы укрепиться во мнении о невероятном везении и лишний раз поворчать. Но ведь «Шериф» превосходно строил свои голевые комбинации.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Начало первой результативной атаки. Идёт розыгрыш «от ворот», мяч направляется от центрального защитника к опорнику, далее – на левого защитника Кристиано, а Кристиано пробует найти пасом в недодачу левого вингера Кастаньеду. На Кастаньеде фолят. Свисток арбитра.

«Шериф» возвращает мяч назад вратарю и снова расставляется для осмысленной атаки. Тиль поднимается из опорной зоны выше.

Правый центральный защитник Арболеда проходит вперёд на дриблинге и отдаёт вертикальную передачу низом в середину. В районе центральной линии на неё откликается опустившийся в недодачу правый нападающий Траоре.

Траоре быстро отыгрывается на поднявшегося Тиля. Прессинг «Реала» сброшен. Тиль не сталкивается с давлением, разворачивается – и диагональю переводит атаку налево, на включившегося высоко левого защитника.

«Реал» не успевает вернуться из фазы прессинга в оборонительную структуру, несётся на всей скорости назад, но проигрывает все позиции набегающим соперникам. Особенно – дальнюю штангу. Чёткий навес Кристиано на Яхшибоева – и красивейший гол.

Подчеркнём: гол забит после классной позиционной атаки, выход вперёд осуществлялся через средние передачи низом и диагональ, и всё это – наработанный алгоритм (поскольку мы видели схожие попытки в предыдущих и следующих атаках). Разве это аутсайдерский подход?

Победный гол – более случайная история, поскольку удар наносился с дальнего расстояния и получился сумасшедшим по исполнению, но и там «Шериф», похоже, играл осмысленно: стянул при ауте к боковой линии двух соперников, далее задействовал нападающего для сброса (команда постоянно бросает ауты на него в штрафную) – а потом использовал зону подбора, которую бросил Модрич.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

И ведь у «Шерифа» был ещё один гол, который команда отняла у себя по глупости – Бруно чуть-чуть залез за линию мяча при простреле. Весь «Реал» был уже отыгран из эпизода.

Выводы

Везение в таких матчах в любом случае необходимо. Да, его хватало – «Реал» бил недостаточно чётко из очень выгодных позиций.

Но «Шериф», с учётом своих возможностей, выстроил игру просто здорово. Он вовсе не был примитивным и бестолковым, эпизодично пробовал играть смело и интересно. И пусть команда Вернидуба нанесла всего четыре удара, зато каждый она здорово подготовила и исполнила.

Поэтому после такого матча и хочется не столько рассуждать о везении или умиляться над статистикой, сколько восторгаться скромной командой за её почти безупречный футбол. Спасибо, «Шериф» – было очень круто.

Использован графический инструмент Tactic Lite.