Де Хеа снова хорош. Сейчас это один из лучших вратарей АПЛ

В последнем туре «МЮ» проиграл «Астон Вилле» (0:1), но к Давиду де Хеа здесь меньше всего вопросов — он часто выручал команду и не виноват в пропущенном голе. По предыдущим матчам голкипер также был одним из самых стабильных футболистов команды.

Спад и кошмарный финал с «Вильярреалом»

Топового де Хеа мы не видели с 2018-го. Тогда на чемпионат мира в Россию испанец ехал в качестве железного игрока стартового состава. Однако Испания вылетела в первом же раунде плей-офф — вы точно помните, от кого именно. Де Хеа пропустил все удары в серии пенальти с Россией (сразу скажем, что пенальти — не самая сильная сторона испанца), а вскоре в его игре наступил длительный спад.

В сезоне-2017/2018 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в АПЛ, хотя по ожидаемым очкам (xPTS) расположился лишь на шестой строчке. У «МЮ» была пятая по остроте допущенных моментов оборона в лиге — 43,54 xGA (ожидаемые пропущенные голы). Но по факту они пропустили всего 28. Всего на один больше, чем ставший чемпионом «Ман Сити».

Такие показатели были связаны в том числе и с феноменальной формой де Хеа. К примеру, по проценту отражённых ударов он шёл на одном уровне с Облаком и тер Штегеном, которые тогда тоже провели очень сильный сезон. После ЧМ-2018 цифры де Хеа с каждым сезоном ухудшались. К этому добавились и результативные ошибки, когда он пропускал после простых ударов или просто отдавал мяч сопернику.

От топового процента сейвов 80,6% (сезон-2017/2018) де Хеа скатился к посредственным цифрам 67,1% в сезоне-2020/2021. Это привело к тому, что Сульшер доверил место в основе Дину Хендерсону, который годом ранее классно отыграл за «Шеффилд». Но в финале Лиги Европы с «Вильярреалом» де Хеа вышел в стартовом составе. Дальнейшие события ещё свежи в памяти болельщиков «МЮ» — де Хеа пропустил все 11 ударов в серии пенальти, не реализовал свою попытку и подарил Унаи Эмери очередную победу в ЛЕ.

Последний раз, когда де Хеа был близок к уходу из «МЮ», случился летом 2015-го. Тогда «Реал» практически закрыл сделку по трансферу вратаря, но в дело вмешалась бюрократия. Да, это та самая история про якобы сломанный факс.

Потом де Хеа получил новый контракт (сейчас зарплата испанца составляет £ 375 тысяч в неделю) и несколько лет отрабатывал каждую заработанную копейку. В 2021-м положение голкипера изменилось — появление Хендерсона и спад в игре привели к появлению слухов об уходе де Хеа из клуба. СМИ и инсайдеры писали об интересе «Ювентуса» и «ПСЖ», но первые быстро отказались от варианта с испанцем из-за огромной зарплаты, а вторые подписали Доннарумму.

Де Хеа быстро дал понять, что не собирается уходить. После финала в Гданьске к нему лично подошёл Алекс Фергюсон, который после ухода из «МЮ» крайне редко появляется так близко к полю. Но в тот момент Фергюсон почувствовал, что де Хеа нужна поддержка. Именно сэр Алекс привёз в Манчестер из «Атлетико» молодого паренька со смешными бакенбардами под задачу заменить Эдвина ван дер Сара.

Луис Энрике всё-таки вызвал де Хеа на Евро, но место в основе железно занял Унай Симон. Поэтому весь турнир голкипер «МЮ» провёл в запасе. Летом де Хеа ушёл в небольшой отпуск — отдохнул с семьёй, тем более весной у него родилась дочка. Появилось время привести мысли в порядок.

Перезагрузка в новом сезоне

По информации The Athletic, после финала ЛЕ Сульшер окончательно решил сделать ставку на Хендерсона, но у англичанина было ужасное лето. Сначала травма бедра вывела его из состава сборной на Евро, а во время предсезонной подготовки вратарь подхватил коронавирус. Де Хеа же пораньше вышел из отдыха и прибыл на базу, чем впечатлил Сульшера. Заодно испанец с тренерами разработал новую программу силовых тренировок, один из источников The Athletic даже сказал по этому поводу: «Было впечатление, что Давид нажал кнопку перезапуска».

Фото: Peter Powell/Getty Images

Недавно Сульшер вспомнил этот момент: «Де Хеа позвонил мне летом, сказал, что хочет раньше закончить отпуск и начать предсезонную подготовку. Он хотел быть готовым и стать лучшей версией самого себя. Давид много работал, и сейчас он сосредоточен, хорошо себя чувствует физически и психологически».

Сульшер не врёт. На старте сезона де Хеа заиграл так, что перед последним туром лидировал по PSxG +/- в АПЛ. Расшифруем — это разница между PSxG и пропущенными голами. PSxG — показатель, оценивающий вероятность того, что вратарь со средними показателями отразит тот или иной удар. Разница позволяет понять, от какого количества голов голкипер спас команду согласно модели xG. Цифры де Хеа составляют +1,7. Столько же у Жозе Са, который не пропустил от «Саутгемптона» и догнал испанца. Ближайший преследователь — Эдуар Менди (+1,2).

Понятно, что выборка сейчас небольшая (всего шесть матчей), но достаточно просто оценить несколько ярких моментов с участием испанца в новом сезоне. Например, двойной сэйв в игре с «Вулверхэмптоном»:

Спасение после удара Армстронга с убойной позиции в матче с «Саутгемптоном»:

Наконец, отбитый пенальти на последних минутах матча с «Вест Хэмом». Де Хеа впервые за 7 лет взял удар с точки в АПЛ:

Но больше всего удивляет прогресс де Хеа в работе с длинными передачами. По точности забросов (66,7%) он опережает даже Алисона с Эдерсоном. Да, испанец предпочитает больше разыгрывать с защитниками через короткий пас («Астон Вилла», кстати, использовала это и агрессивно шла в прессинг на вратаря). Но одна из передач на Гринвуда, к примеру, привела к забитому в ворота «Ньюкасла» мячу — атаку завершил Бруну Фернандеш.

Есть и вполне средние моменты. Де Хеа не так эффективно и агрессивно играет на выходах, как конкурент по сборной Испании из «Брайтона» Роберт Санчес. Давид забирает всего 5,8% кроссов в штрафную. Тот же Алисон из «Ливерпуля» делает это в два раза чаще. Санчес забирает вообще 22,8%. Но де Хеа всегда ценили за сумасшедшие рефлексы и умение отражать удары — собственно, чем он и занимался на блестящем уровне до 2018-го.

Внимательные зрители АПЛ отмечают, что де Хеа снова даёт послематчевые интервью в микст-зоне. Раньше вратарь редко общался с журналистами после игр. Даже после поражения от «Астон Виллы» испанец вышел и дал небольшой комментарий.

С 2013-го по 2018-й де Хеа четыре раза брал награду лучшего игрока сезона в «МЮ» — причём это единственный футболист, бравший MVP так часто (Роналду выигрывал трижды). В 2015-м гегемонию голкипера на один год прервал Андер Эррера. В следующие сезоны лучшим игроком болельщики называли Люка Шоу и Бруну Фернандеша (дважды подряд). Прекрасный повод вернуться к былому уровню признания — даже с учётом возвращения Роналду. Задел у де Хеа уже есть.

Если говорить про весь «МЮ», то Сульшер в последнее время забуксовал — проиграл «Янг Бойз» в ЛЧ, вылетел из Кубка Лиги и уступил «Астон Вилле» в АПЛ. Хорошая форма де Хеа может стать одним из катализаторов преодоления этого пока что небольшого кризиса.