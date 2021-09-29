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История возникновения фразы «Играет «Зенит», печенька», которую цитируют футбольные комментаторы

«Играет «Зенит», печенька». Откуда пошла эта фраза и почему её цитируют комментаторы?
Евгений Марков
«Играет «Зенит», печенька»
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Альтернативный гимн Лиги чемпионов перепели даже в КВН. И придумали строчку про «Динамо».

Гимн Лиги чемпионов – созданное в 1992 году произведение искусства. Автор – Бриттен Томпсон. Основа – гимн композитора Фридриха Генделя по случаю коронации английского короля Георга II. Величие передаётся через высокопарные словосочетания вроде «лучшие команды», «мастера и чемпионы», «великое спортивное событие».

Гимн действительно для кого-то сакрален и очень значим, но разобрать слова русскому уху получается с трудом, ведь композиция написана сразу на трёх официальных языках УЕФА: английском, немецком и французском. И все они переплетены в каждом куплете.

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Русская версия гимна Лиги чемпионов. Кто её придумал?

В 2009 году на канале Tiras в YouTube появился адаптированный под русский язык шуточный гимн Лиги чемпионов. Видео, выпущенное 12 лет назад, называется «Гимн Лиги Чемпионов УЕФА на русском языке» и подписано так: «В гимне ЛЧ скрыт тайный смысл, который удалось раскрыть только благодаря русскому языку». На сегодня у видео – 758 тысяч просмотров.

Русский гимн – это слайд-шоу с картинками и надписями, соответствующими созвучным строкам гимна.

Например, так:

Если переводить на слова, то начало гимна авторам видео из 2009-го слышалось так:

«Сосали мы грузовики,
Пришли вчера на место,
Мой шофёр
Империи не верь».

Тогда как в оригинале было:

🇫🇷 Ce sont les meilleures équipes («Это лучшие команды»);
🇩🇪 Es sind die allerbesten Mannschaften («Это лучшие команды»);
🇬🇧 The main event («Это главное событие»).

«Играет «Зенит», печенька». Что?!

Именно эти слова повторяются в весёлом гимне трижды (в самом конце гимна вы можете услышать их два раза подряд).

Оригинал:

🇩🇪 Die Meister («мастера»);
🇩🇪 Die Besten («лучшие»);
🇫🇷 Les grandes équipes («большие команды»);
🇬🇧 The champions («чемпионы»).

Русская версия:

«Не бойся,
Не бойся,
Играет «Зенит»,
Печенька!»

Фото: fc-zenit.ru

Эти слова стали самой узнаваемой частью русского гимна. Во-первых, там слышится «Зенит» и «Печенька» вместо «champions». Во-вторых, мы спросили у людей!

  • «Мой отец любит петь русский вариант гимна, когда мы вместе смотрим Лигу чемпионов», – говорит инсайд-мастер «Чемпионата» Андрей Панков.
  • «Помню, как в очереди на «Петровский» перед матчем с «Аустрией» фанаты «Зенита» по приколу её заряжали», – рассказал «Чемпионату» Роман Зенцов, болельщик из Петербурга.
  • Гимном нашей школьной «Лиги чемпионов» были как раз слова про печеньку и «Зенит» – говорю вам уже я.
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Про «печеньку» говорят комментаторы! А ещё шуточный гимн уважают в клубе и перепели в КВН

  • Словами из шуточного гимна репортаж с матча «Челси» – «Зенит» (1:0) начал комментатор Константин Генич.
  • Его коллега Роман Нагучев подтвердил: комментаторы эту тему знают. «Когда только вышел этот ролик, мы угорали, – рассказал Нагучев. – Как-то без особых приколов, но пару раз говорили про это в эфирах. Хотя нам больше нравилась строчка «не пруха, не петмол» (Роман имеет в виду эту часть гимна: «Не пруха, не петмол // Ой народ // Сашок // Грехи // Фи // Ранчо // Дом»).
  • В самом петербургском клубе к ролику отнеслись с юмором и заверили, что всегда внимательно относятся к народному творчеству. Тем более – если подобные жанры популярны среди болельщиков и вызывают только позитивные эмоции.
  • А в 2010 году к гимну Лиги чемпионов обратились в КВН. Вместо тех слов, где многим слышались «печенька и «Зенит», девушка из команды «Бомонд» спела: «Динамо» сидит, их жалко».
Константин Генич

Константин Генич

Фото: Павел Ткачук, «Чемпионат»

«Динамо» вроде уже не жалко. А «Зенит» действительно играет сегодня в Лиге чемпионов с «Мальмё». Так что печенька!

***

P.S. Мы попытались связаться с автором гимна, владельцем канала Tiras, но ответа не получили. Хотя под русским гимном ЛЧ продолжают появляться свежие комментарии в стиле «Кто из 2021-го?», а на самом канале – новые видео раз в несколько лет.

В том же 2009 году на канале выложили новостной сюжет о матче «Шериф» – «Славия» (сыграли 0:0 в третьем раунде квалификации ЛЧ). Из последнего – короткие видео «Шпиц» и «Оплата с телефона».

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