Состав «Шерифа» дешевле, чем у любого клуба РПЛ. Как же он выстрелил в Лиге чемпионов?

Удивительный факт: «Шериф» по стоимости состава куда ближе к ФНЛ, нежели к аутсайдерам РПЛ. Transfermarkt оценивает игроков клуба из Приднестровья в € 12,4 млн. Для сравнения: цена состава «Нижнего Новгорода» – € 15,7 млн, «Уфы» – € 17,6 млн, у «Урала» вообще космос – € 19,1 млн. При этом не кажется, что с такими игроками команда потерялась бы в РПЛ и моментально скатилась в зону вылета. По игре «Шериф» больше похож на крепкого середняка с харизматичным тренером Юрием Вернидубом. Но есть одно отличие: середняки в РПЛ куда больше озабочены голосованием за формулу турнира, телеправами и как подзаработать во время очередного трансферного окна, а дебютанты ЛЧ сначала хлопнули «Шахтёр», а теперь победили «Реал». И очень не хочется, чтобы их сказка заканчивалась.

В команде есть один игрок, идеально познавший суть РПЛ, – Себастьян Тиль. Тот самый мужчина, который забил победный гол «Реалу». А в сентябре 2020-го зачем-то поехал играть за «Тамбов». Хотя его мотивы понятны – он их и не скрывал. В России ему предложили зарплату выше, чем в Люксембурге. Плюс здесь уже заработал его брат – Оливье Тиль перешёл в «Уфу» в 2018-м. Это была удивительная селекционная работа: команда сыграла с «Прогресом» в квалификации Лиги Европы, прошла дальше и забрала у соперника именно Тиля-младшего, брата будущего игрока «Шерифа». Себастьян до сентября 2020-го играл за «Прогрес», а потом рванул в Россию. По его трансферу вопросов не возникло – «Тамбову» были нужны недорогие футболисты в аренду, а переговорщиком выступил нападающий команды Александр Карапетян. Он убедил Тиля приехать в Россию, договаривался с ним о зарплате и с клубом о переходе.

Тиль-старший провёл в России всего 3,5 месяца. И не получил от российского клуба ни одной зарплаты. Зато когда зимой «Тамбов» разбирали по частям, Себастьян не остался без внимания – к нему обратился «Шериф». Его вновь взяли в аренду, чтобы через девять месяцев он забил «Реалу».

«Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере. Мне удалось забить потрясающий мяч, – сказал вчера Тиль в интервью УЕФА. – Сейчас мы просто счастливы. Провели волшебный матч. Пришлось тяжело, у меня сводило ноги и приходилось много бегать. У нас тяжёлая группа. Так что нельзя терять голову. Нужно двигаться от матча к матчу и делать всё, что в наших силах».

После гола многие обратили внимание на татуировку на ноге игрока. Она слишком красива, чтобы её описывать.

Цена 27-летнего Тиля € 400 тыс. «Шериф» при желании сможет выкупить его следующим летом примерно за такую сумму. Однако не факт, что клуб будет это делать – традиционно там слишком большой поток футболистов. Многие приходят свободными агентами либо в аренду – так и формируется состав.

Таких, как Тиль, которые оказались в «Шерифе» практически случайно, немало. Например, вратарь Георгиос Атанасиадис сделал кучу спасений в двух матчах, но летом он, вероятно, вернётся в «АЕК», которому принадлежит. Но его стоимость уже наверняка взлетела. Джасурбек Яхшибоев – аналогичная ситуация. Он вернётся в «Легию» и, возможно, вскоре даже не вспомнит о существовании команды.

Глобально «Шериф» – клуб без стратегии и понятного будущего. Уже летом или даже зимой игроков растащат, и приедут новые легионеры. Но куда важнее, что происходит сейчас. Они добиваются результата, набрав больше очков, чем все российские команды в ЛЧ за последние два года.



«Шериф» – крут. И пусть их история продолжится.