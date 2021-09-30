«Главный гол за «Спартак» мог забить с паса Марадоны». Как красно-белые удивили Неаполь

До сих пор с именем «Наполи» у болельщиков «Спартака» были связаны исключительно добрые воспоминания. Побеждать не побеждали (по игре) – но проходили. Даже юные спартачи должны быть наслышаны о первом европолуфинале красно-белых, 30-летней давности. Ну да, формула Кубка чемпионов тогда была не такой громоздкой и многоступенчатой, как сейчас (игры начинались с 1/16 и сразу шли на выбывание), зато турнир на 100% соответствовал своему исконному названию. В Кубок чемпионов пускали только чемпионов – единственное исключение предусматривалось для обладателя трофея. А «Наполи» заслуженно считался фаворитом – как лучший представитель сильнейшей лиги мира. И к гостю из далёкого Союза относился с едва скрываемым снисхождением.

Кубок чемпионов — 1990/1991. 1/8 финала. Первый матч



«Наполи» — «Спартак» — 0:0.



«Наполи»: Галли, Феррара, Франчини, Криппа (Мауро, 71), Барони, Алемао, Вентурин, Ди Наполи, Силенци, Марадона, Инкоччати (Дзола, 79).



«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Градиленко.



Предупреждение: Кульков, 50.

Современная бригада Спаллетти при всей своей игровой крутизне и близко не стоит рядом с той плеядой с точки зрения успешности. Впервые «Спартак» нарвался на «Наполи» в эпоху его наивысшего расцвета. С аргентинским гением Марадоной, купленным в 1984 году за рекордные для мирового футбола $ 7,6 млн, южане четыре сезона подряд не опускались ниже второго места в Серии A, взяли оба скудетто в своей истории, ну и так, кое-что по мелочи – Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА.

После Диего ни чемпионств, ни евротрофеев у «Наполи» не было. Понятно, почему в обожающем футбол Неаполе Марадона ещё при жизни был возведён в ранг божества, а после его смерти стадион «Сан-Паоло» переименован в «Диего Марадону».



У советского болельщика после ЧМ-1990 этот город и арена вызывали мрачный ассоциативный ряд: СССР – Аргентина, «Рука бога-2» (хитрец Марадона запястьем выбил мяч из ворот), удаление Бессонова и 0:2. Из участников той драмы 24 октября 1990 года на поле «Сан-Паоло» вышли двое – Игорь Шалимов и Марадона. Шалимов же спустя год стал первым русским в чемпионате Италии (раньше него в «кальчо» из Союза попали лишь украинец Заваров и белорус Алейников).



Тренер Романцев не был приверженцем персональной опеки, но угроза Марадоны вынудила его пойти на дополнительные меры предосторожности. В Италии он прикрепил к аргентинскому виртуозу русского работягу Кулькова. Василий должен был преследовать капитана «Наполи» везде, куда бы тот ни пошёл. И он добросовестно выполнял установку, хотя недостаток «охранных» навыков нет-нет да и сказывался.

Читаем отчёт «Советского спорта». «Сам ход матча показал, что закрыть Диего Армандо невозможно: его «волшебная» левая нога иной раз казалось «живёт» отдельной жизнью — несколько раз всё-таки приставленный к нему наш «опекун» Василий Кульков будет просто обыгран и отыгран. И будь судья строже, то одной жёлтой карточкой наш игрок не отделался бы». Одного Кулькова немецкий рефери Шмидхубер и предупредил на «Сан-Паоло». В то время судьи в целом лояльнее относились к жёсткой борьбе.

Василий Кульков бывший защитник/полузащитник «Спартака» «Марадона падал после каждого единоборства. Даже тогда, когда я его не трогал. И этим он удивил меня больше всего».

В несвойственной для себя манере действовал не только Василий – весь «Спартак» вынужден был отойти от излюбленной, ажурно-комбинационной игры во имя результата. Противник вынудил чемпиона Союза закрыться на своей половине поля, оставив впереди одинокого капитана Шмарова. «Думается, лучшими в этот вечер на поле были Станислав Черчесов и Диего Марадона», — постфактум скажет ведущий «Футбольного обозрения». Хотя итоговым «сухарём» спартаковский вратарь был обязан не только собственному хладнокровию, но и обычному фарту. Один только нападающий Инкоччати самостоятельно запорол два-три верных момента, а защитники Франкини и Барони били по штангам. Впрочем, когда от Стаса требовалось – он тащил.

В свою очередь хозяевам повезло в концовке. В последнюю пятиминутку спартаковцы пугнули впечатлительную неаполитанскую публику двумя подряд ударами в перекладину – от Мостового и Перепаденко. Обозреватель La Stampa Джанпаоло Ормеццано по такому случаю даже помянул в своём репортаже святого Януария, небесного покровителя Неаполя. Мол, не помог «Наполи» в атаке – зато спас в обороне.



Тем не менее в оценках результата от хозяев преобладало разочарование.

Диего Марадона бывший капитан «Наполи» «После такой встречи трудно сохранить хорошее настроение. Меня огорчила игра «Наполи», который обязан был победить. Мы делали всё для этого, но нам не везло. Я не люблю предсказывать будущее, тем более что нулевая ничья дома не может рассматриваться как шаг на пути к следующему раунду. Однако могу заверить, что «Наполи» приложит все силы, чтобы не вылететь на этом этапе розыгрыша Кубка европейских чемпионов. Главное – не терять надежды. Знаете, что я вам скажу? В Москве мы победим».

«Мы атаковали слишком прямолинейно, игроки не видели поля, — рецензия на матч от тренера Альберто Бигона. — Особенно это было заметно в первом тайме. Во второй половине встречи мы сумели немного изменить рисунок игры за счёт манёвра на флангах. Но фортуна отвернулась от команды. Более того, в последние пять минут «Спартак» имел реальную возможность дважды «наказать» нас. К счастью, этого не случилось, что позволяет нам надеяться на то, что в Москве мы покажем более солидный в тактическом отношении футбол, достойный «Наполи».



Положительный результат – а как ещё квалифицировать 0:0 на поле чемпиона Италии? – не вверг Романцева в эйфорию. Напротив, Олег Иванович был настроен критически.

Олег Романцев бывший тренер «Спартака» «У нас не держался мяч, и вся нагрузка легла на оборону. Здорово, что мы самоотверженно защищались всей командой».

Спустя 31 год мы вспомнили неаполитанское приключение «Спартака» с главным героем финальной пятиминутки. Геннадий Перепаденко выполнил тот навес, после которого Мостовой в первый раз за вечер дал мячом в перекладину, а затем и самостоятельно ударил в каркас.



— «Спартак» ещё после жеребьёвки все похоронили, — свидетельствует Перепаденко. – Никто и предположить не мог, что пройдём «Наполи». Всем было ясно: соперник выше классом. Поэтому никакого ажиотажа, нагнетания перед матчем не было. Интернета не существовало, спортивного телевидения – по сути, тоже. Детально соперника, как сейчас делают, мы не разбирали. Всё происходило в штатном режиме, как обычно. На установке обговаривали, кто кого держит и какие зоны закрывает. Поэтому и вышли на игру спокойно, без паники. Пытались играть в свой футбол, где-то везло – итальянцы обстучали штанги. Но во втором тайме у нас начали получаться контратаки, и уже мы били по перекладинам. Матч получился очень интересным.

Два самых сильных впечатления от поездки – вулкан Везувий и Марадона. Чувствовалось, что для Неаполя Диего – божество, идол.

Народ, не останавливаясь, скандировал его имя. И по его поведению на разминке, во время игры было видно: он здесь главный. Хоть мы и соперничали, наблюдать за его игрой было одно удовольствие. Как Марадона работал с мячом – блеск! Уникальный футболист. Хотя именно от него после углового отлетел мяч, когда я влёт пробил в перекладину. Если бы попал, мог бы рассказывать, что свой главный гол за «Спартак» забил с паса Марадоны (смеётся). Очень жалею, что не забил!

Лет через восемь, уже занявшись бизнесом, я приехал на кофейный завод Illy, №1 в мире. В процессе переговоров итальянцы сказали: «Знаете, где у нас наливают самый вкусный кофе? На площади у стадиона «Наполи». «А я, — говорю, – там играл». Один из директоров аж подпрыгнул: «А как фамилия?». Отвечаю: «Перепаденко, «Спартак» Москва». Он тут же начал звонить своему другу, рассказывать, что у него в гостях футболист, игравший против самого Марадоны. После этого переговоры пошли очень хорошо и мы быстро подписали контракт».

Геннадий Перепаденко, Валерий Карпин и Игорь Шалимов Фото: из архива Геннадия Перепаденко

Для «Спартака» в 1990-м всё тоже закончилось замечательно – 0:0 в холодных ноябрьских «Лужниках», победа по пенальти — и четвертьфинал Кубка чемпионов.