«Главный гол за «Спартак» мог забить с паса Марадоны». Как красно-белые удивили Неаполь

До сих пор с именем «Наполи» у болельщиков «Спартака» были связаны исключительно добрые воспоминания. Побеждать не побеждали (по игре) – но проходили. Даже юные спартачи должны быть наслышаны о первом европолуфинале красно-белых, 30-летней давности. Ну да, формула Кубка чемпионов тогда была не такой громоздкой и многоступенчатой, как сейчас (игры начинались с 1/16 и сразу шли на выбывание), зато турнир на 100% соответствовал своему исконному названию. В Кубок чемпионов пускали только чемпионов – единственное исключение предусматривалось для обладателя трофея. А «Наполи» заслуженно считался фаворитом – как лучший представитель сильнейшей лиги мира. И к гостю из далёкого Союза относился с едва скрываемым снисхождением.
|Кубок чемпионов — 1990/1991. 1/8 финала. Первый матч
«Наполи» — «Спартак» — 0:0.
«Наполи»: Галли, Феррара, Франчини, Криппа (Мауро, 71), Барони, Алемао, Вентурин, Ди Наполи, Силенци, Марадона, Инкоччати (Дзола, 79).
«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, Перепаденко, Шалимов, Шмаров, Мостовой, Градиленко.
Предупреждение: Кульков, 50.
Современная бригада Спаллетти при всей своей игровой крутизне и близко не стоит рядом с той плеядой с точки зрения успешности. Впервые «Спартак» нарвался на «Наполи» в эпоху его наивысшего расцвета. С аргентинским гением Марадоной, купленным в 1984 году за рекордные для мирового футбола $ 7,6 млн, южане четыре сезона подряд не опускались ниже второго места в Серии A, взяли оба скудетто в своей истории, ну и так, кое-что по мелочи – Кубок и Суперкубок Италии, Кубок УЕФА.
После Диего ни чемпионств, ни евротрофеев у «Наполи» не было. Понятно, почему в обожающем футбол Неаполе Марадона ещё при жизни был возведён в ранг божества, а после его смерти стадион «Сан-Паоло» переименован в «Диего Марадону».
У советского болельщика после ЧМ-1990 этот город и арена вызывали мрачный ассоциативный ряд: СССР – Аргентина, «Рука бога-2» (хитрец Марадона запястьем выбил мяч из ворот), удаление Бессонова и 0:2. Из участников той драмы 24 октября 1990 года на поле «Сан-Паоло» вышли двое – Игорь Шалимов и Марадона. Шалимов же спустя год стал первым русским в чемпионате Италии (раньше него в «кальчо» из Союза попали лишь украинец Заваров и белорус Алейников).
Тренер Романцев не был приверженцем персональной опеки, но угроза Марадоны вынудила его пойти на дополнительные меры предосторожности. В Италии он прикрепил к аргентинскому виртуозу русского работягу Кулькова. Василий должен был преследовать капитана «Наполи» везде, куда бы тот ни пошёл. И он добросовестно выполнял установку, хотя недостаток «охранных» навыков нет-нет да и сказывался.
Читаем отчёт «Советского спорта». «Сам ход матча показал, что закрыть Диего Армандо невозможно: его «волшебная» левая нога иной раз казалось «живёт» отдельной жизнью — несколько раз всё-таки приставленный к нему наш «опекун» Василий Кульков будет просто обыгран и отыгран. И будь судья строже, то одной жёлтой карточкой наш игрок не отделался бы». Одного Кулькова немецкий рефери Шмидхубер и предупредил на «Сан-Паоло». В то время судьи в целом лояльнее относились к жёсткой борьбе.
«Марадона падал после каждого единоборства. Даже тогда, когда я его не трогал. И этим он удивил меня больше всего».
В несвойственной для себя манере действовал не только Василий – весь «Спартак» вынужден был отойти от излюбленной, ажурно-комбинационной игры во имя результата. Противник вынудил чемпиона Союза закрыться на своей половине поля, оставив впереди одинокого капитана Шмарова. «Думается, лучшими в этот вечер на поле были Станислав Черчесов и Диего Марадона», — постфактум скажет ведущий «Футбольного обозрения». Хотя итоговым «сухарём» спартаковский вратарь был обязан не только собственному хладнокровию, но и обычному фарту. Один только нападающий Инкоччати самостоятельно запорол два-три верных момента, а защитники Франкини и Барони били по штангам. Впрочем, когда от Стаса требовалось – он тащил.
В свою очередь хозяевам повезло в концовке. В последнюю пятиминутку спартаковцы пугнули впечатлительную неаполитанскую публику двумя подряд ударами в перекладину – от Мостового и Перепаденко. Обозреватель La Stampa Джанпаоло Ормеццано по такому случаю даже помянул в своём репортаже святого Януария, небесного покровителя Неаполя. Мол, не помог «Наполи» в атаке – зато спас в обороне.
Тем не менее в оценках результата от хозяев преобладало разочарование.
«После такой встречи трудно сохранить хорошее настроение. Меня огорчила игра «Наполи», который обязан был победить. Мы делали всё для этого, но нам не везло. Я не люблю предсказывать будущее, тем более что нулевая ничья дома не может рассматриваться как шаг на пути к следующему раунду. Однако могу заверить, что «Наполи» приложит все силы, чтобы не вылететь на этом этапе розыгрыша Кубка европейских чемпионов. Главное – не терять надежды. Знаете, что я вам скажу? В Москве мы победим».
«Мы атаковали слишком прямолинейно, игроки не видели поля, — рецензия на матч от тренера Альберто Бигона. — Особенно это было заметно в первом тайме. Во второй половине встречи мы сумели немного изменить рисунок игры за счёт манёвра на флангах. Но фортуна отвернулась от команды. Более того, в последние пять минут «Спартак» имел реальную возможность дважды «наказать» нас. К счастью, этого не случилось, что позволяет нам надеяться на то, что в Москве мы покажем более солидный в тактическом отношении футбол, достойный «Наполи».
Положительный результат – а как ещё квалифицировать 0:0 на поле чемпиона Италии? – не вверг Романцева в эйфорию. Напротив, Олег Иванович был настроен критически.
«У нас не держался мяч, и вся нагрузка легла на оборону. Здорово, что мы самоотверженно защищались всей командой».
Спустя 31 год мы вспомнили неаполитанское приключение «Спартака» с главным героем финальной пятиминутки. Геннадий Перепаденко выполнил тот навес, после которого Мостовой в первый раз за вечер дал мячом в перекладину, а затем и самостоятельно ударил в каркас.
— «Спартак» ещё после жеребьёвки все похоронили, — свидетельствует Перепаденко. – Никто и предположить не мог, что пройдём «Наполи». Всем было ясно: соперник выше классом. Поэтому никакого ажиотажа, нагнетания перед матчем не было. Интернета не существовало, спортивного телевидения – по сути, тоже. Детально соперника, как сейчас делают, мы не разбирали. Всё происходило в штатном режиме, как обычно. На установке обговаривали, кто кого держит и какие зоны закрывает. Поэтому и вышли на игру спокойно, без паники. Пытались играть в свой футбол, где-то везло – итальянцы обстучали штанги. Но во втором тайме у нас начали получаться контратаки, и уже мы били по перекладинам. Матч получился очень интересным.
Два самых сильных впечатления от поездки – вулкан Везувий и Марадона. Чувствовалось, что для Неаполя Диего – божество, идол.
Народ, не останавливаясь, скандировал его имя. И по его поведению на разминке, во время игры было видно: он здесь главный. Хоть мы и соперничали, наблюдать за его игрой было одно удовольствие. Как Марадона работал с мячом – блеск! Уникальный футболист. Хотя именно от него после углового отлетел мяч, когда я влёт пробил в перекладину. Если бы попал, мог бы рассказывать, что свой главный гол за «Спартак» забил с паса Марадоны (смеётся). Очень жалею, что не забил!
Лет через восемь, уже занявшись бизнесом, я приехал на кофейный завод Illy, №1 в мире. В процессе переговоров итальянцы сказали: «Знаете, где у нас наливают самый вкусный кофе? На площади у стадиона «Наполи». «А я, — говорю, – там играл». Один из директоров аж подпрыгнул: «А как фамилия?». Отвечаю: «Перепаденко, «Спартак» Москва». Он тут же начал звонить своему другу, рассказывать, что у него в гостях футболист, игравший против самого Марадоны. После этого переговоры пошли очень хорошо и мы быстро подписали контракт».
Геннадий Перепаденко, Валерий Карпин и Игорь Шалимов
Фото: из архива Геннадия Перепаденко
Для «Спартака» в 1990-м всё тоже закончилось замечательно – 0:0 в холодных ноябрьских «Лужниках», победа по пенальти — и четвертьфинал Кубка чемпионов.
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