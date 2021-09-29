Наконец-то российская команда победила в Европе! «Зенит» красиво прервал серию неудач в ЛЧ

«Зенит» прервал серию неудач (семь поражений и одна ничья в восьми матчах) в Лиге чемпионов. Наконец-то российская команда победила в Европе.

Сергей Семак сохранил тот же состав, что был в последних матчах РПЛ с «Рубином» и «Крыльями Советов». Лучший бомбардир команды (наряду с Ерохиным) в новом сезоне Азмун остался в запасе, хотя вернулся после повреждения ещё к Самаре и сыграл тогда около 15 минут. На скамейке начал матч и залечивший травму Ловрен, но это прогнозировалось – хорват пропустил больше иранца. Не стал главный тренер «Зенита» менять и схему. Чемпионы России опять сыграли 3-4-2-1.

«Зенит» начал очень мощно, а «Мальмё», кажется, слишком опасался соперника и всей командой сел на свою половину поля. Схема сине-бело-голубых на самом деле была гибче, чем казалось. Чемпионы России смогли удивить соперника тактически в Лиге чемпионов, и это показатель того, что Семак растёт как тренер. «Мальмё» создавали проблемы перестроения зенитовцев при владении мячом: Дуглас Сантос превращался в опорника, его левый край закрывал Ракицкий, а Кузяев убегал из опорной зоны в атаку. Он делал то, что должен Азмун, играя в паре с Дзюбой: совершал резкие рывки за спины защитникам.

«Зенит» заработал два угловых за две минуты, контролировал мяч 75% игрового времени и быстро повёл. Три олимпийских чемпиона Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос устроили бразильский карнавал в штрафной Далина. Клаудиньо забил свой первый гол в Лиге чемпионов ударом в касание и побежал делить радость с болельщиками.

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Кстати, фанаты сине-бело-голубых подготовили впечатляющий перформанс, посвящённый 80-летию начала блокады Ленинграда. На одном из баннеров были написаны известные строчки: «Мой город сохранил лицо, прорвал блокадное кольцо – и вновь зовёт к себе оркестр». Присутствовал на стадионе и настоящий оркестр.

В общем, в первую четверть часа «Зенит» на поле пел вместе с трибунами. После этого «Мальмё» подстроился под тактику хозяев, в частности, при помощи перемещений Бирманчевича. А вот петербуржцы стали отрезками отказываться от прессинга и брать паузы, как привыкли в РПЛ. Но на уровне Лиги чемпионов так играть нельзя.

Шведы нечасто подходили к воротам Крицюка, однако каждый подход завершался достаточно опасным моментом. Нервничал на выходах и сам новый голкипер чемпионов России. К перерыву получилась фактически ничья по ударам – 9:8 в пользу «Зенита» (в створ – 2:2). Если бы команде Йон-Даля Томассона чуть-чуть повезло, «Мальмё» не проиграл бы первый тайм.

Дебют второго тайма – копия начала первого. «Зенит» забрал мяч, увеличил командную скорость и посадил «Мальмё» на его половину. И второй гол не заставил себя ждать! Из третьего в этом матче углового сине-бело-голубые выжали больше, чем из первых двух. Ракицкий сбился с шага и выполнял передачу «чужой» правой ногой, тем не менее мяч прилетел прямо на голову Кузяеву. А ещё через четыре минуты тот же Кузяев спровоцировал удаление за игру рукой и срыв потенциального выхода один на один Ахмедходжича – самого дорогого и наиболее интересного для скаутов европейских топ-клубов игрока «Мальмё». К счастью, VAR помог «Зениту». Стало понятно, что теперь помешать команде Семака победить может только собственное разгильдяйство.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

В большинстве «Зениту» стоило думать об увеличении преимущества, а не сохранении 2:0. Вдруг придётся считать разницу мячей на финише группового этапа. Да и «Ювентус» в первом туре переиграл «Мальмё» крупнее – 3:0. И чемпионы России действительно хотели забить ещё. Старались не давать пауз ни себе, ни сопернику, продолжали создавать моменты, а Семак бросил в бой Азмуна с Ерохиным – добавить мощи в штрафной «Мальмё».

Преимущество «Зенита» стало подавляющим. Забил же неожиданно не кто-то из атакующего трио, а Сутормин. Издали, левой ногой! А вот Дзюба ушёл с поля на 84-й минуте, так и не совершив результативных действий. Сегодня в активе Артёма 32 касания мяча, четыре удара (правда, в створ – ноль), 52% точных передач, один пас под удар и одна обводка. Дзюба прибавил по сравнению со стартом сезона, но действительно ещё должен улучшить форму.

Во втором тайме команда Семака нанесла 15 ударов (в створ – 6). Наградой за агрессивную игру до финального свистка стал четвёртый гол в компенсированное время. Вендел – умница, доработал на 94-й минуте эпизод до конца и избежал офсайда, добивая мяч в сетку.

«Зенит» сделал хорошую заявку на то, чтобы как минимум выйти с третьего места из группы в плей-офф Лиги Европы. Но почему бы не помечтать о плей-офф ЛЧ? Впереди два ключевых матча с «Ювентусом».