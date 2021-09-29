Роналду вошёл в историю Лиги чемпионов. Как долго он ещё будет обновлять рекорды?

Криштиану Роналду установил очередной рекорд и вошёл в историю. Форвард «Манчестер Юнайтед» вышел на поле в матче с «Вильярреалом» и стал единоличным лидером по числу проведённых игр в Лиге чемпионов. Роналду проводит 178-й матч в турнире, а у бывшего вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса на один меньше. При этом испанский футболист сохраняет лидерство по числу проведённых минут в Лиге чемпионов, но, судя по всему, скоро Криштиану улучшит и этот результат.

Сезоны Роналду в Лиге чемпионов

Роналду дебютировал в главном еврокубковом турнире 1 октября 2003 года. Тогда 18-летний парень вышел на поле в матче со «Штутгартом» и записал на свой счёт результативную передачу. Первый гол в Лиге чемпионов португалец оформил только в 27-м матче – тогда он дважды огорчил вратаря «Ромы». Самым успешным с точки зрения статистики для Криштиану получился сезон-2013/2014: 11 матчей, 17 голов, 5 результативных передач и победа в турнире. А вот больше всего времени на поле Роналду провёл в сезоне-2016/2017 (1200 минут). Любопытно, что звёздный футболист получил всего одну красную карточку в Лиге чемпионов – в сезне-2018/2019 игрока «Ювентуса» удалили за агрессивное поведение в матче с «Валенсией».

«Реал» – четыре трофея, 101 матч, 105 голов, 31 голевая передача.

«Манчестер Юнайтед» – один трофей, 53 матча, 16 голов, 12 голевых передач.

«Ювентус» – ноль трофеев, 23 матча, 14 голов, пять голевых передач.

Каких игроков обошёл Роналду

Среди действующих футболистов главным преследователем Роналду является Лионель Месси (151 игра). За ним располагаются Бензема (132), Рамос (129) и Мюллер (125). Из тех, кто уже завершил карьеру, отметим Касильяса (177), Хави (151), Рауля (142), Гиггза (141) и Иньесту (130).

Другие рекорды Роналду в Лиге чемпионов

Лига чемпионов – любимый турнир португальца. Он пять раз поднимал над головой престижный трофей и установил множество индивидуальных рекордов. Нападающему принадлежат следующие достижения:

лучший бомбардир – 135 голов,

лучший ассистент – 48 голевых передач,

первый футболист, забивший 100 голов в Лиге чемпионов,

лучший снайпер турнира в календарном году – 16 голов (2015 год),

первый игрок в истории ЛЧ, кто сделал три хет-трика в одном сезоне – 2015/2016,

первый игрок в истории ЛЧ, кто забил 10+ голов в четырёх подряд сезонах,

единственный футболист, кто забил в ЛЧ 15+ голов в двух разных сезонах – 2013/2014 и 2015/2016 годы,

первый футболист, кто сделал хет-трик в двух подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов (в сезоне-2016/2017),

чаще всех становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – шесть раз,

рекордсмен по количеству голов в одном сезоне ЛЧ – 17 (в сезоне-2013/2014),

забивал в 12 подряд гостевых матчах Лиги чемпионов,

забил наибольшее количество голов в плей-офф Лиги чемпионов – более 60,

рекордсмен по голам в ЛЧ, забитым на выезде.

Но это ещё не всё. Следующая цель Роналду – Франсиско Хенто. Именно он лидирует по числу трофеев Лиги чемпионов (6). Впрочем, стать самым титулованным футболистом ЛЧ Роналду будет непросто.