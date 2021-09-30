«Челси» мог дожимать в концовке. Но первый тайм — мастер-класс контратак от «Ювентуса»

«Ювентус» и «Челси» выиграли в первом туре и могли в матче между собой определить фаворита группы. В первую очередь это касалось «Челси»: команда очень впечатляет на старте сезона, Лукаку начал забивать без раскачки, и на этом фоне проблемы туринцев на старте сезона выглядят особенно контрастно. Кроме того, следующие два матча «Челси» предстоит играть с «Мальмё», явно слабейшей командой группы, что даёт неплохие шансы пораньше закончить с формальностями и выйти в плей-офф.

Игровые трудности Массимилиано Аллегри усугубились травмами. В последнем матче он потерял Дибалу и Морату одновременно, поэтому вопрос «а кто вообще будет играть» стал неожиданно острым. Аллегри удивил, оставив в запасе Кина, единственного доступного нападающего. Тройку впереди составили Кьеза, Куадрадо и Бернардески. Бернардески в роли ложной девятки – это, конечно, мини-сенсация и практически анекдот. Но в последнее время Аллегри не скрывал недовольства командой, это могло повлиять на решение.

Томас Тухель проводит минимальную ротацию. В Турине «Челси» с первых минут играл по 3-4-3, поэтому в атаке, кроме Лукаку, появились Зиеш и Хаверц. Из тройки полузащитников в этот раз в запасе остался Канте, а Жоржиньо и Ковачич вышли в старте.



С первых минут стало ясно, что «Челси» намерен владеть мячом как можно больше времени и как можно дальше от собственных ворот. Правда, владение не слишком впечатляло: большей частью оно представляло собой перекат с фланга на фланг через Жоржиньо или тройку защитников. Аспиликуэта и Алонсо в роли вингбэков – это принципиально разные фланги, но оба уязвимы к контратакам. Алонсо заигрывается впереди и часто оставляет зону, а дисциплинированный Аспиликуэта просто не очень быстр для этой позиции, поэтому реже обостряет – либо долго возвращается.



«Ювентус» без мяча выстраивался в 4-5-1, а в низком блоке – в 5-4-1 за счёт глубокой позиции Куадрадо на фланге. Это давало численное большинство в каждой фазе игры: в начале своих атак «Челси» имел на одного человека меньше в полузащите, а у чужих ворот также не мог извлечь пользу из смелых подключений Алонсо в первую линию.



Поэтому, хотя «Челси» и закончил первый тайм с огромным преимуществом по владению (72%) и минимальным преимуществом по ударам (четыре на три), но назвать этот тайм доминированием гостей никак не получится. Напротив, самыми яркими эпизодами тайма были редкие контратаки «Ювентуса». В одной из них Рабьо не сумел вырезать последний пас на Кьезу, который вывел бы его один на один, в другой Бернардески запрессинговал Ковачича в центре поля, тот ошибся с пасом назад, и Кьеза выскочил под углом и опасно бил в дальний угол.

Удивило и отсутствие креатива у гостей. Несмотря на выход Зиеша и Хаверца с первых минут, их владение сводилось к тому, чтобы, доставив мяч в центр, вернуть его на фланг. Игры между линиями не хватало – хотя это и повод похвалить хозяев за компактность.

«Челси» нужны были корректировки. План Тухеля не работал: с одной стороны, тотальное преимущество по владению не приносило моментов у ворот Щенсного, с другой – не помогало предотвращать контратаки. Правда, замена Алонсо на Чилуэлла в перерыве – скорее, следствие глупой жёлтой карточки испанца, а не тактическое изменение. На его позиции важно иметь право на ошибку и фол, а Алонсо получил предупреждение за то, что толкнул Куадрадо в неигровом эпизоде.



Ещё большие корректировки понадобились Тухелю сразу после перерыва. Кажется, «Челси» проспал стартовый отрезок, иначе гол трудно объяснить. Бонуччи запустил фирменную диагональ на 40 метров, Рабьо с бровки сбросил на Бернардески, а тот в окружении Жоржиньо и Силвы принял мяч, обработал, развернулся и отдал на ход под рывок Кьезы в штрафную. Всё очень эффектно.

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Вскоре «Челси» провёл тройную замену. Вместо Жоржиньо, Аспиликуэты и Зиеша появились Чалоба, Хадсон-Одои и Лофтус-Чик. Небольшая перемена в схеме (35-2, Чалоба в полузащите), но радикальная перемена в структуре розыгрыша. Раньше гости катали мяч, пытаясь растянуть оборону и создать коридоры в полуфлангах. Не сработало, и концепция поменялась: теперь Лукаку и Хаверц постоянно забегали в штрафную, а мяч доставляли на фланги с целью сделать подачу верхом. В следующие 10 минут игроки «Челси» сделали пять навесов. После одного из них Лукаку бил в противоход вратарю с 10 метров: не попал, но было очень опасно.



На 75-й минуте Тухель сделал последнюю замену. Неожиданную: вместо Кристенсена вышел Баркли. Чалоба вернулся в защиту. Правда, на самых последних минутах расстановка уже не имела значения: сзади оставались Силва и Рюдигер, Лофтус-Чик и Чилуэлл создавали ширину, а все остальные нагружали линию атаки.



Надо отдать должное гостям: в последние полчаса их превосходство уже не было формальностью. 10:2 по ударам и пара отличных возможностей у Лукаку. Самый опасный его момент (на 82-й минуте) получился отчасти случайным (мяч отскочил), но это тоже следствие мощного давления, когда мяч постоянно на расстоянии в пару метров от штрафной. На последних секундах гости имели последний шанс: Хаверц пробил головой после подачи с углового, попал чуть выше.



Аллегри пришлось выпускать Кьеллини вместо Бентанкура на последних минутах. Джорджо пару раз эффектно поставил блок, но не успокоил игру: «Юве» хаотично отбивался низким блоком, а гости создавали моменты и полумоменты.

Можно сказать, что стартовый план Аллегри – радикально отказаться от мяча и играть строго на контратаках – был лучше стартового плана Тухеля. Поэтому даже при нулевом счёте по итогам первого тайма ранний гол Кьезы во втором выглядел заслуженным. Это был гол команды, которая лучше знает дорогу к воротам. «Челси» неприятно удивил на этом отрезке.



Но также нужно сказать, что в последние полчаса (после тройной замены) лондонцы преобразились и наиграли на ответный гол. Пусть без классных комбинаций и тонких пасов – просто за счёт постоянного давления – но они создали достаточно моментов, чтобы забить. Равный матч. Зато очень нужная для «Ювентуса» сухая победа – первая над топ-соперником.