Роналду тащит «Манчестер Юнайтед»! Его гол принёс победу в ЛЧ на последней минуте

«Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» ещё полгода назад играли в финале Лиги Европы, а теперь встретились в группе Лиги чемпионов. И выдали прекрасное шоу, в котором было всё — камбэк, шедевральный гол и очередное геройство Криштиану Роналду. Суперматч.

В 1-м туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сенсационно сгорел «Янг Бойз» (тот матч тоже получился драматичным). Чтобы выправить положение, нужна была домашняя победа над «Вильярреалом», но началось всё совсем не радужно. В первом тайме гости играли уверенно, создавали множество моментов и смотрелись лучше соперника. Проблема одна — никак не удавалось забить.



В начале второго тайма «Вильярреал» всё же взял своё. Защитник «МЮ» Диогу Дало, которого возили на фланге всю первую половину игры, вновь не справился с соперником. Нападающий Арно Груневелд легко открылся ему за спину, получил пас на ход и прострелил на партнёра по атаке — Пако Алькасер в этот раз не простил.



Но транжирство в первом тайме, по всей видимости, испортило карму «Вильярреала». Спустя всего семь минут после гола «Юнайтед» ответил. И сделал это великолепно. Хозяева заработали фол на правом краю штрафной площади, и к мячу подошёл Бруну Фернандеш. Все ждали классическую подачу в борьбу, но португалец неожиданно набросил на противоположный край, где в одиночестве находился защитник Алекс Теллес. Бразилец идеально поймал мяч на ногу и с лёта уложил его в дальний нижний угол.

«МЮ» после гола попытался надавить на соперника, но тот выстоял, и до последних минут команды обменивались атаками. А на последней минуте наступил момент величия. Фред с левого фланга навесил в штрафную. Роналду выпрыгнул и попытался сделать скидку на ход Джесси Лингарду. Вратарь выскочил, но его опередил защитник, который вытолкнул мяч в сторону. Угадайте, кто был в стороне. Криштиану с острого угла пробил в одно касание и прошил кучу малу из обороняющихся игроков.

Волевая победа – 2:1. И Криштиану, празднующий перед болельщиками без футболки. Роналду тащит «МЮ», а Ферги-тайм живёт!

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Интересный факт: Роналду — второй по возрасту футболист, забивший за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в еврокубке. На момент взятия ворот Криштиану исполнилось 36 лет и 236 дней. Старше был только Брайан Робсон, забивший «Галатасараю» в 1993-м в возрасте 36 лет и 282 дней.



«МЮ» теперь занимает третье место в группе F с 3 очками. «Янг Бойз» лучше по дополнительным показателям, а у «Аталанты» больше очков (четыре). «Вильярреал» (одно), который так здорово смотрелся в первом тайме на «Олд Траффорд», — последний. Лига чемпионов жестока.