«Наполи» — «Спартак». Онлайн. Берите пример с «Шерифа», красно-белые!

Привет, друзья. Сегодня, 30 сентября 2021 года, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак». Начало игры — в 19:45 мск. Следить за событиями встречи можно с нашей помощью — «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

Почти никто не верит, что «Спартак» увезёт из Неаполя хоть какие-то очки, но давайте не будем хоронить российский клуб раньше времени. У красно-белых есть успешный опыт выступления против «Наполи», пусть дело и было в далёком 1990 году. Кто знает, возможно, именно сегодня клуб РПЛ преподнесёт настоящую сенсацию и отберёт очки у грозного соперника. Впрочем, если рассуждать объективно, то шансов очень мало, но пример «Шерифа» доказывает, что в футболе возможно всё. Следите за предстоящим матчем вместе с нами.