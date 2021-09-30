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Матч «Наполи»— «Спартак», Лига Европы — прямая трансляция матча 30 сентября 2021, где смотреть «Наполи» — «Спартак»

«Наполи» — «Спартак». Онлайн. Берите пример с «Шерифа», красно-белые!
Кирилл Закатченко Дмитрий Росип
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«Наполи» — «Спартак». Онлайн
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Следим за очередным матчем красно-белых в Европе в режиме «лайв».

Привет, друзья. Сегодня, 30 сентября 2021 года, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2021/2022 «Наполи» — «Спартак». Начало игры — в 19:45 мск. Следить за событиями встречи можно с нашей помощью — «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.

Почти никто не верит, что «Спартак» увезёт из Неаполя хоть какие-то очки, но давайте не будем хоронить российский клуб раньше времени. У красно-белых есть успешный опыт выступления против «Наполи», пусть дело и было в далёком 1990 году. Кто знает, возможно, именно сегодня клуб РПЛ преподнесёт настоящую сенсацию и отберёт очки у грозного соперника. Впрочем, если рассуждать объективно, то шансов очень мало, но пример «Шерифа» доказывает, что в футболе возможно всё. Следите за предстоящим матчем вместе с нами.

Лига Европы. Группа C. 2-й тур
30 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Live Кирилл Закатченко

«Наполи» — «Спартак»: где смотреть онлайн видеотрансляцию?

📺 Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало эфира — в 19:30 мск.

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Теги Футбол Лига Европы ФК Спартак Наполи •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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