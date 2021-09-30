Перестройка обороны «Зенита» навредила капитану. Надолго ли Чистяков в основе?

Деяна Ловрена мощно критиковали на старте РПЛ. Это казалось странным. Капитан и самый статусный защитник Питера чересчур много косячил. Мы уже писали об этом в мини-разборе ошибок центра обороны: хорват выключился из эпизода в первом голе «Краснодара», недоработал во втором. С «Химками» проспал добивание Кухарчука, а в Ростове привёз пенальти. Чересчур много для элитного защитника, которым Деян себя искренне считает.

Чуть позже мы говорили с ним об этом. И я не ожидал такой резкой реакции на вопрос об ошибках. Показалось, Ловрен убеждён – никто не имеет право его критиковать. Якобы он сам точно знает, как играть правильно. Видимо, годы в «Ливерпуле» добавляют футболистам не только денег на банковский счёт, но и чувство собственного превосходства.



«Критика? Мне ничего об этом не известно. В моём понимании настоящие фанаты и болельщики, помимо критики, всегда поддержат команду и будут рядом с ней. Что касается моей игры, то я профессионал и точно знаю о своих проблемах и ошибках. И слушаю мнение только профи. Всё остальное меня не волнует. Очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я – капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своё будущее вместе со мной, – говорил он в интервью «Чемпионату».



Вскоре Деян поехал на матчи сборных, где вышел в старте против России и Словении, а вернулся обратно уже с травмой. Он попал в заявку на «Ахмат», но не вышел на поле. Потом лечился и даже не полетел в Лондон. Восстановился только ко второй игре с «Мальмё». Накануне игры работал в общей группе, но вместо основы весь матч просидел на лавке.



Теперь так будет и дальше? Не исключено. У команды были серьёзные проблемы в центре обороны на старте. Это признавал Семак и прикидывал варианты решения. В Лондоне мы впервые увидели «Зенит» с опускающимся на позицию третьего центрального защитника Вильмаром Барриосом. Вероятно, эта идея зацепила тренерский штаб. Впрочем, неудивительно. Ведь с «Челси» команда сыграла куда надёжнее, чем с условным «Краснодаром» или даже «Химками». Ракицкий слева, Чистяков в центре и Барриос справа, при этом два крайних латераля постоянно помогают при обороне – эта идея оказалась эффективна. Во всех следующих матчах «Зенит» использовал именно эту схему и не пропускал больше одного мяча.

С «Мальмё» мы заметили, что она трансформируется – Ракицкий уходит на позицию чистого левого защитника при атаке, а Дуглас уходит в полузащиту. Незаменим только футболист в центре обороны – Дмитрий Чистяков. Да, вероятно, у него нет ярко выраженных плюсов Ловрена – классного первого паса, хорошего дальнего удара и тех самых ментальных качеств. Но он берёт другим – абсолютной надёжностью. Постоянно играет до конца и полностью блокирует любых соперников.

По сути, единственный шанс Ловрена вернуться в состав при конфигурации с тремя защитниками – посадить в запас Чистякова. Но с формой, которую набрал Дима, это будет очень непросто. Его отметил даже Карпин, вызвав в сборную России.



Семак же точно не будет делать себе хуже. Перед ним уже вовсю раскрылась перспектива выхода в плей-офф Лиги Европы, и ломать её ошибающимся защитником он точно не станет.



Конечно, Ловрен не сядет на скамейку навсегда. Однако чтобы вернуться, ему стоит решить все проблемы. И быть лидером не только на словах, но и на поле.