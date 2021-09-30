Максименко, ты чего? «Спартак» пропустил от «Наполи» уже на 11-й секунде!

«Спартак» приехал в гости к «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Итальянская команда изначально считалась явным фаворитом — под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти она исключительно побеждает и смотрится крайне уверенно. На фоне неаполитанцев нестабильный «Спартак» Руя Витории выглядел значительно менее предпочтительно. Но вряд ли кто-то ожидал такого начала.
Итак, команды вышли на поле и послушали гимн Лиги Европы. «Наполи» разыграл с центра поля и сразу пошёл вперёд. Пара передач, перевод на левый фланг, подача в штрафную площадь. Александр Максименко вышел на перехват, но что-то пошло не так. Поймать мяч ему не удалось — вместо этого вратарь «Спартака» аккуратно сбросил его на полузащитника «Наполи» Элифа Элмаса. Тот не пожалел и плотно пробил в створ. Мяч прошил Максименко и защитников. 1:0, 11-я секунда. Хуже начать такой матч просто невозможно.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
Если вдруг забыли, в 1-м туре «Спартак» на своём поле умудрился сгореть варшавской «Легии». Польская команда — наименее грозный соперник по группе. Помимо неё и «Наполи», у красно-белых будут ещё встречи с английским «Лестером». Рассчитывать на выход в плей-офф непросто, но для начала нужно хотя бы исключить ошибки, как у Максименко. Иначе можно залететь на какой-нибудь новый антирекорд.
- 30 сентября 2021
-
21:10
-
21:07
-
20:55
-
20:50
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:29
-
20:23
-
20:16
-
20:10
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:16
-
19:13
-
19:00
-
18:53
-
18:39
-
18:33
-
18:26
-
18:22
-
18:01
-
17:50
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:19
-
17:16
-
16:58
-
16:53
-
16:52