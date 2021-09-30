Максименко, ты чего? «Спартак» пропустил от «Наполи» уже на 11-й секунде!

«Спартак» приехал в гости к «Наполи» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Итальянская команда изначально считалась явным фаворитом — под руководством нового главного тренера Лучано Спаллетти она исключительно побеждает и смотрится крайне уверенно. На фоне неаполитанцев нестабильный «Спартак» Руя Витории выглядел значительно менее предпочтительно. Но вряд ли кто-то ожидал такого начала.

Итак, команды вышли на поле и послушали гимн Лиги Европы. «Наполи» разыграл с центра поля и сразу пошёл вперёд. Пара передач, перевод на левый фланг, подача в штрафную площадь. Александр Максименко вышел на перехват, но что-то пошло не так. Поймать мяч ему не удалось — вместо этого вратарь «Спартака» аккуратно сбросил его на полузащитника «Наполи» Элифа Элмаса. Тот не пожалел и плотно пробил в створ. Мяч прошил Максименко и защитников. 1:0, 11-я секунда. Хуже начать такой матч просто невозможно.

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Если вдруг забыли, в 1-м туре «Спартак» на своём поле умудрился сгореть варшавской «Легии». Польская команда — наименее грозный соперник по группе. Помимо неё и «Наполи», у красно-белых будут ещё встречи с английским «Лестером». Рассчитывать на выход в плей-офф непросто, но для начала нужно хотя бы исключить ошибки, как у Максименко. Иначе можно залететь на какой-нибудь новый антирекорд.