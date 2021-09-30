У «Спартака» отняли пенальти в матче с «Наполи». Справедливо?

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» приехал в гости к «Наполи». Началось всё с быстрого гола хозяев уже на 11-й секунде. К середине тайма игра выровнялась, после чего итальянская команда осталась в меньшинстве. А перед перерывом случился любопытный эпизод с точки зрения судейства. Если быть точнее, речь про VAR.

В концовке первого тайма Квинси Промес оказался с мячом на левом краю штрафной площади «Наполи». Накрутив соперников, вингер «Спартака» рухнул на газон и схватился за ногу. В динамике эпизода создалось ощущение, что игрок хозяев задел голландца. Главному арбитру — словаку Ивану Кружляку — тоже так показалось, и он назначил пенальти.

После этого рефери получил подсказку от VAR. Коллеги засомневались, что на Промесе нарушали правила, и Кружляк отправился смотреть повтор. Фола действительно не было — Квинси сам наступил на ногу сопернику и красиво изобразил страдания, но вопрос здесь исключительно про видеоассистентов судьи и регламент их работы.

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Арбитр Игорь Федотов высказал «Чемпионату» сомнения по эпизоду: «По отменённому 11-метровому в ворота «Наполи» у меня есть вопросы к VAR. Они не могли вмешиваться в этот эпизод и советовать отменить пенальти. Карасёв не вмешивался в эпизод с Дзюбой в матче «Зенита» с «Крыльями», так как главный арбитр Мешков сказал ему: было касание. А здесь VAR вмешался. Получается, что на Дзюбе в РПЛ такие пенальти ставят, а на Промесе с «Наполи» — нет. Что касается самого эпизода, то, конечно, такие 11-метровые назначать нельзя: Промес сам попал сопернику по ноге».

Говоря о Дзюбе, Федотов отсылается к недавнему матчу «Зенит» — «Крылья Советов». Тогда судья Виталий Мешков при счёте 1:1 в концовке игры назначил сомнительный пенальти на Артёме Дзюбе. Форвард сине-бело-голубых принял мяч в штрафной и рухнул после незначительного касания. Видеоассистенты не стали корректировать решение коллеги, хотя оно вызывало большие сомнения.

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Федотов тогда объяснил эпизод так: «Для меня это не 11-метровый удар. Солдатенков еле-еле коснулся Дзюбы, а тот захотел упасть — и упал. Иначе это не объяснить: как двухметрового амбала уронить таким эфемерным касанием? Дзюба, как всегда, притворился дельфином. VAR в эпизод влезть не мог, потому что было касание. Есть касание — вмешиваться нельзя, это уже не явная и очевидная ошибка. Футбол превращается в какой-то балет. Что касается матча в целом, то нет такого, что Мешков всё свистит в одну сторону и как-то тащит «Зенит». Этот момент — просто его видение эпизода».

А теперь давайте сравним эпизоды. Было ли касание в моменте с Дзюбой? Да, как и у Промеса. Получается, что ошиблись либо видеоассистенты арбитра на матче «Наполи» — «Спартак», либо Сергей Карасёв, отвечавший за этот аспект судейства на игре «Зенит» — «Крылья». Очевидно, что протокол работы VAR необходимо доработать. Иначе получается ситуация, при которой судьи правильно отменяют пенальти, а уверенности в том, что они следовали правилам, нет.