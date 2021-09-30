«Спартак» одержал победу года. Наконец-то от Витории отстанут!

Перед матчем с «Наполи» в Италии «Спартак» не хоронил только ленивый. Обескровленный состав (где в центр поля сначала не купили игроков, а потом травмы получили Зобнин и Хендрикс) ехал в гости к «лучшей команде Италии». «Наполи» не проигрывал в официальных матчах с апреля, в 2021 году дома уступил только «Специи» (ещё в январе), а в этом сезоне одержал шесть побед в шести матчах Серии А. Так что после игры было бы странно злорадствовать над теми, кто предсказывал красно-белым разгром от трёх мячей. А из-за ошибки Максименко на первых секундах матча такие прогнозы казались даже оптимистичными.

«Спартак» оказался в ужасной ситуации. В РПЛ – восьмое место и ругань от своих болельщиков на каждом домашнем матче. Впереди после «Ахмата» – матчи с «Динамо», «Лестером», «Зенитом» и «Локомотивом». И вот ты приезжаешь в гости к самой мощной команде Италии, и пропускаешь на 12-й секунде. Собраться в такой момент – нереальный челлендж. Но в этот момент «Спартаку» наконец-то повезло, чуть ли не впервые в сезоне. Мариу Руй заработал нелепую красную карточку (абсолютно справедливую) в простом эпизоде, и дал «Спартаку» шанс. Да, до удаления москвичи вовсе не играли ужасно, а «Наполи» не наиграл на три мяча. Но без необдуманного фола португальца прижать итальянцев у красно-белых получилось бы вряд ли, да и словить второй или третий на контратаках команда Витории могла бы запросто.

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Когда «Спартак» выходил на второй тайм, подумал: если он перевернёт этот матч и выиграет – перевернёт и весь сезон. Просто потому, что когда тебе так долго не прёт, а твои нападающие не могут попасть в пустые ворота, нужно пару раз попасть в них, когда к этому почти нет предпосылок. Игру «Спартака» в этом сезоне нельзя было назвать провальной. Невезение – да, просто ужасное (мы уже писали, что по ожидаемым очкам «Спартак» – четвёртый в РПЛ), но не игра. И вот теперь это невезение, кажется, закончилось – команду после матча в Неаполе должно окрылить. Это просто психология: когда ты всё вроде бы делаешь правильно, но у тебя ничего не получается, нужно, чтобы получилось хотя бы раз. Это снимет груз ответственности и уныние от прошлых неудач – и дальше обязательно получится лучше.

Перевернул игру «Спартак» при этом как-то неряшливо и даже случайно, забив гол первым же ударом в створ, да ещё и с несколькими рикошетами. Но этот гол, кажется, вселил в «Спартак» уверенность – играть после него команда не бросила. Второй гол получился гораздо красивее, да и вряд ли кто-то скажет, что он забит несправедливо. А самое классное, что и после него гости побежали забивать третий (уже после глупого удаление Кофрие) и даже четвёртый (но Соболев в ворота не попал).

Нервная концовка – тоже плюс для «Спартака». Такие эмоции нужны команде: когда Умяров хватает за майку соперника. Когда Соболеву на 97-й минуте перевязывают голову, и непонятно – сколько же ещё «Спартаку» терпеть. Когда Промес вместо того, чтобы продолжать атаку, начинает путаться в ногах и привозит атаку уже на свои ворота. И всем кажется: «Наполи» вот-вот сравняет. Но этого не происходит – и все начинают ещё больше верить: игроки – в себя, а болельщики – в игроков.

Без такого «валидола» в конце победа не была бы настолько крутой и яркой. «Валидол» нужен был и болельщикам – чтобы снова поверить в своих. А главное – именно такая победа нужна была Рую Витории. Перед самым сложным отрезком сезона его команда, несмотря на всю критику и удручающее положение, одержала победу года. Теперь от него наконец-то отстанут и дадут спокойно работать дальше. Его уверенность и «Я не сдамся» в ответ на вопросы об отставке теперь не просто слова.