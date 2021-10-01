«Локо» подпортил статистику России. Из наших в Европе проиграл только он

В Риме – без шансов. Ещё хорошо, что без разгрома.

После побед «Зенита» и «Спартака» болельщики размечтались о российском «хет-трике» в Европе. Тренер «Локомотива» Марко Николич выпустил всех сильнейших против «Лацио» в надежде поддержать почин наших клубов. Но не смог.

Обескураживающий первый тайм «Локомотива»

«Локомотив», как и «Спартак», пропустил в начале матча, пусть и не на первой минуте. По истечении трети тайма Педро вошёл в штрафную, вырезал подачу в центр, откуда Башич головой переправил мяч в ворота железнодорожников – 1:0. Быстрый гол не изменил планы «Лацио»: команда Сарри продолжила атаковать, задействуя левый фланг, за который у «Локомотива» отвечали Живоглядов и Жемалетдинов.

Фото: РИА Новости

Хозяева то и дело беспокоили Гильерме – нанесли четыре удара в створ – и увеличили разрыв в счёте. Луис Альберто выполнил передачу во вратарскую с угла поля, на ближней штанге никого из железнодорожников не оказалось, Маринато тоже не сориентировался, а Габбарон, коснувшись мяча, протолкнул его за линию ворот! Есть ощущение, что пропущенный гол – вина Гильерме. Во-первых, никто не закрыл ближнюю штангу, во-вторых, вратарь неудачно вышел из ворот. 0:2 в гостях – почти приговор.

Команда Николича пыталась создать что-либо в атаке, но лишь дважды потревожила Томаса Стракошу. Окончательно добить интригу мог Мурика, но его удар заблокировал Пабло.

«Локомотив» избежал разгрома

Картина игры «Локомотива» во втором тайме не поменялась: ни точных обостряющих передач, ни прицельных ударов. К удивлению, первым на перестановки решился Сарри, выпустив Милинковича-Савича и Лукаса Лейву. На 64-й минуте сербский полузащитник выдал великолепную передачу в штрафную площадь, но Педро, пробивая в касание, запустил мяч в перекладину – «Локомотив» чудом не пропустил третий.

За 15 минут до конца матча Гильерме пришлось крутиться белкой в колесе. Сначала Милинкович-Савич пробил выше ворот с убойной позиции, а через несколько мгновений Фелипе Андерсон нанёс сильный удар с линии штрафной площади рядом с левой штангой.

Последние минуты матча ничего хорошего игрокам «Локомотива» не сулили. Железнодорожники уступили в Италии и после двух туров Лиги Европы занимают последнее место, имея одно очко. «Локомотив» не выигрывает в еврокубках на протяжении 13 матчей после победы со счётом 2:1 над «Байером» в сентябре 2019 года. Что касается противостояний с итальянскими клубами, то красно-зелёные выиграли только одну игру из 14 (3:0 против «Интера» в 2003 году). Следующий матч в еврокубках команда Николича проведёт дома 21 октября с «Галатасараем».