Трусость Спаллетти, мощь Мозеса и Промеса. Ключевые факторы триумфа «Спартака» в Неаполе

«Спартаку» повезло, что «Наполи» так рано остался вдесятером — это абсолютно правдивый аргумент. Но я бы его чуть расширил. «Спартаку» повезло, что из-за удаления Лучано Спаллетти кардинально перестроил игру во всех фазах и отказался от ключевых аспектов, ставивших красно-белых в тупик в первом тайме.

1. Резко изменившийся стиль игры «Наполи»

До перерыва «Наполи» показал очень приличную позиционную структуру, создавал преимущество «3 в 2» в середине (Умяров и Литвинов стабильно не успевали), обстукивал и смещал линии «Спартака», после чего следовали либо передачи за спину, либо диагональные переводы на высоко включавшегося правого защитника Ди Лоренцо. Айртону тяжело давался контроль оппонента, центральные защитники также действовали недостаточно синхронно, поэтому оба манёвра у «Наполи» раз за разом проходили.

В обороне итальянцы напирали на высокий прессинг, они почти не садились в средний блок, и поэтому, например, доля длинных передач у «Спартака» в стартовые 15 минут достигла аж 20% (позже она упала до 8%, а на некоторых отрезках составляла вообще 4%). С общей точностью передач происходило примерно то же самое: незадолго до удаления в период с 16-й по 30-й минуту она составила 67%, а дальше взлетела до 90%.

Красная карточка радикально изменила стиль игры «Наполи». Сразу после перерыва команда: а) перестала прессинговать, откатилась назад по схеме 4-4-1, позволила сопернику владеть мячом. Даже Жиго смог после перерыва спокойно заходить за центр поля и начинать атаки; б) позиционная структура в финальной трети, доставлявшая проблемы «Спартаку», также исчезла: Инсинье заменили ещё в первом тайме (а именно он шустро работал с мячом в левом полуфланге), Ди Лоренцо перешёл на левый фланг, где стал уже не так опасен, диагональные переводы пропали; в) «Спартаку» стало гораздо проще прессинговать «Наполи» при тех же свободных ударах, центральные защитники смело добегали за оппонентами при средних передачах от вратаря. Фактически итальянцы перестали выходить вперёд через контроль.

Резюмируя, в играх с некоторыми соперниками даже игра в большинстве мало что даёт со стратегической точки зрения (например, если ты взламываешь радикально посаженный автобус). Но по командам с претензиями на стиль красные карточки могут бить очень сильно. Минус один футболист в фазе розыгрыша мяча, минус один футболист в стадии прессинга – это очень чувствительно, если не знаешь, как правильно реагировать. Спаллетти предпринял банальное и часто встречающееся решение, но оно лишь облегчило жизнь «Спартаку». Красно-белые обрели мяч, а вместе с ним – и уверенность.

2. Доминирование «Спартака» на правом фланге

В правой стороне поля у «Спартака» действовали Бакаев и Мозес – два игрока с яркими индивидуальными качествами. Доминирование команды Витории в этой зоне началось как раз после удаления. Во-первых, оба футболиста сами по себе начали агрессивно и дерзко работать с мячом, во-вторых, Мозес начал получать больше свободы. «Наполи» играл 4-4-1 без прессинга – в такой формации по умолчанию сложно контролировать чужую широкую схему 5-Х-Х в случае разворотов атаки.

Мозес, вне всяких сомнений, провёл лучший матч в сезоне. На его счету – 7 обводок (6 удачных), 3 забега с мячом, заработанное на себе удаление, пас на первый гол, суммарно 6 навесов и 5 касаний в чужой штрафной. Но я бы выделил и другое: в первом тайме он здорово помогал обороне, снял с дальней штанги две подачи, стабильно добегал и дорабатывал. Лишь в концовке при 3:1 Мозес почему-то выключился и не заузил пространство в центре штрафной – видимо, к тому времени уже конкретно наелся и потерял концентрацию.

Бакаев также выглядел cолидно – выводил мяч из сложных ситуаций за счёт дриблинга (4 удачных обводки), не отлынивал от борьбы, показал приличную для самого себя надёжность в обращении с мячом, отдал 8 передач в штрафную (4 точных). За счёт игры двух футболистов «Спартак» делал разницу в этой зоне и вынуждал «Наполи» вжиматься.

3. Очень достойная игра пары опорников

Поначалу Литвинову и Умярову было очень тяжело, «Наполи» терзал их зону за счёт создания численного большинства, а после диагональных забросов за спину оба опорника никак не успевали на второй темп из-за изначально высокого расположения. Итальянцы могли минимум дважды забивать из зоны подбора.

Но во втором тайме, когда оборонительными задачами Литвинова и Умярова стал не контроль пространства при чужих позиционных атаках, а агрессивные добегания в фазе прессинга, они стали выглядеть гораздо лучше. И тот же перехват Умярова перед третьим голом – закономерное событие, к которому были предпосылки — всю вторую половину Наиль провёл здорово. Хотя то, насколько уверенно он после этого вывел мяч вперёд, убрав оппонента на замахе, приятно удивило.

С точки зрения игры с мячом Умяров и Литвинов тоже большие молодцы. Литвинов вообще стал лучшим по продвижению мяча: 7 точных передач с продвижением из 7 попыток, 10 передач в финальную треть (9 точных), роскошнейшая общая точность пасов 96% (45 из 47). Быстрота решений, чёткие передачи вперёд между линиями (некоторыми Руслан отрезал по 5-6 соперников), надёжность и минимизация потерь – это как раз то, что требуется от классного опорника. Литвинов в Италии этим критериям соответствовал.

4. Эффективность (наконец-то!) Промеса

Промеса на многих ресурсах признали лучшим игроком матча благодаря его дублю. Квинси поучаствовал во всех трёх голах – перед вторым мячом он классно и очень своевременно покатил на ход включившемуся Айртону. Как и для Мозеса, для Промеса это был лучший матч в новом сезоне. Он показал очень высокую вовлечённость, максимальную эффективность (два удара – два гола), отдал 4 передачи под удар (!) и набрал 0,67 xG + 0,41 xA.

Если бы такая реализация у Квинси была бы на протяжении сезона, то «Спартак» находился бы максимально близко к призовой тройке.

5. Эффективные замены

Все смеются над нырком Соболева после его неточного удара головой, но ведь выход фактурного нападающего тоже усилил «Спартак» и позволил ему прижать «Наполи» к воротам. Александр стал адресатом для передач из глубины поля, принимал мяч, ставил спину, разворачивал атаки направо на Мозеса. За счёт этого алгоритма, к примеру, нигериец был выведен на отличную позицию в начале второго тайма – последовал прострел, отскок, уход мяча на угловой. А с углового «Спартак» забил.

Супермомент с неудавшимся ударом Соболева головой тоже состоялся после предварительной игры нападающего спиной к чужим воротам – он остановил мяч после заброса от Джикии, отдал Мозесу и рванул в центр штрафной. Впрочем, выход Соболева в любом случае после травмы Понсе был неизбежным и безальтернативным сценарием. Тогда как с Игнатовым Витория рисковал – но риск полностью оправдался. Факт в том, что все появившиеся на поле футболисты усилили игру, в том числе Ломовицкий, который мог успеть отметиться голевой передачей.

6. Наработки при угловых

Угловые хочется вынести в отдельный пункт, поскольку именно после одного из них «Спартак» сравнял счёт, да и в целом на стандартах красно-белые тоже выглядели солидно.



«Наполи» обороняется зонным принципом, где первая линия чётко играет по мячу, а пара человек из второй может мешать соперникам разбегаться. Поэтому «Спартак» пытался предварительно сместить чужие линии за счёт розыгрыша. Итальянцы отправляли к угловому флажку лишь одного футболиста (второй прибегал позже по факту развития атаки), и Бакаев с Промесом (или Мозес с Промесом) разыгрывали большинство.

Далее «Наполи» стал отправлять к угловому флажку двух игроков – и «Спартак» стал просто подавать.

Но в эпизоде с голом красно-белые применили быстрый розыгрыш. Итальянцы замешкались, прибежали поздно и уже «на суете», Бакаев увёл Малькюи, а Мозес легко раскачал один в один Политано. Прострел у него не получился, зато помог двойной рикошет.

Далее стало ещё интереснее. «Наполи» продолжал сохранять структуру обороны в первой линии, тогда как во второй у команды становилось меньше игроков: двое выдёргивались на возможный розыгрыш. «Спартак» начал применять блоки – Кофрие сдерживал Фабиано Руиса (единственного, кто мешал), Жиго беспрепятственно разбегался. На 73-й минуте француз нанёс удар из опаснейшей точки – первая линия не сняла мяч

Следующий угловой – такая же история. «Наполи» убирает Элмаса из подбора и ориентирует его против Игнатова, но Жиго и Кофрие снова «2 в 1» против Руиса. Кофрие ненавязчиво блокирует, Жиго мощно выпрыгивает и бьёт.

То есть и при стандартах удаление ухудшило структуру «Наполи», «Спартак» этим пользовался – а Спаллетти не нашёл оптимального решения.

Резюме

Безусловно, удаление радикально повлияло на рисунок игры – не хочется утверждать, что в равных составах «Спартак» непременно проиграл бы матч, но шансы красно-белых на успех по первым 25 минутам действительно казались мизерными.

Далее же сказались чрезмерный прагматизм Спаллетти (испугался и полностью отказался от своей игры), а также достойная реакция «Спартака». Убеждён, что одной из главных причин неудач команды Витории на старте сезона были именно психологические проблемы, сугубо по игре она уступила лишь дважды – «Бенфике», а в остальных случаях был как минимум равный футбол.

Эта победа должна помочь «Спартаку» наконец-то поверить в свои силы. Всё-таки далеко не каждый обыграл бы «Наполи» даже в формате «11 на 10».

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.