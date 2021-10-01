«Семья плакала после гола». Интервью с игроком «Шерифа», прибившим «Реал»

До первых лигочемпионских матчей в группе D все считали «Шериф» аутсайдером. Но игры с «Шахтёром» и «Реалом» доказали обратное. А победным голом в Мадриде отметился экс-футболист «Тамбова» Себастьян Тилль. Именно он стал игроком, прибившим «Реал». Люксембуржец рассказал об атмосфере в победной раздевалке, секрете успеха команды и реакции на слова Дирка Кюйта, что «Шерифу» нечего делать в ЛЧ.

— Каждый в команде был очень счастлив. Наверное, вы видели, как мы побежали после игры, все были под впечатлением, наслаждались моментом. Сразу после матча меня поздравили друзья и семья.

— Никто из «Реала» не подошёл после матча?

— Нет. Думаю, они были злы из-за поражения. Во время матча немного поговорил с Модричем, но только о футболе.



— Какие были слова главного тренера после победы?

— Ещё до игры Юрий Вернидуб сказал нам: «Наслаждайтесь моментом в игре с «Реалом» на таком большом стадионе». Поэтому мы играли без лишнего давления, демонстрируя свои лучшие качества. А после игры тренер был очень горд и счастлив за нас.

«Семья плакала после моего гола»

— У вас очень футбольная семья. Какие были их эмоции?

— Брат, мама и папа были очень горды. Семья плакала после гола и была очень счастлива.



— Представляли ли этот момент в прошлом году, играя за «Тамбов» в сложной для клуба финансовой ситуации?

— Нет. Я пришёл в «Шериф» выигрывать титулы и играть в Лиге чемпионов.

— «Шахтёр», «Реал», «Интер» будет следующим?

— Мы двигаемся от игры к игре. Завтра матч в чемпионате, сфокусированы на этом. Но когда время придёт, будем анализировать игру с «Интером». Конечно, хотим победить.



— Главный тренер после победы в Мадриде говорил что-то про «Интер»?

— В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать.

— Юрий Вернидуб был капитаном в «Зените». Говорили с ним когда-то о России?

— Нет, в основном говорим только про «Шериф». Иногда обсуждаем Украину, потому что мой брат играет там. А так общаюсь с Александром Карапетяном, с которым играл в «Тамбове». Много бывших футболистов «Тамбова» поздравили меня, у нас даже есть чат, иногда общаемся там. Я очень благодарен фанатам и людям в команде, сотрудникам клуба. Это был не самый лучший опыт из-за того, что команду закрыли. Но я счастлив, что знал этих игроков, мы были семьёй.

«Деньги не играют в футбол»

— Состав «Шерифа» в 64 раза дешевле, чем состав «Реала». В чём секрет успеха?

— Тренер каждый раз говорит нам: «Деньги не играют в футбол». Атмосфера в «Шерифе» замечательная, мы все из разных стран, как большая семья. Юрий Вернидуб хочет, чтобы мы всегда выкладывались на 100 процентов. Мы всегда тренируемся по максимуму. Это и есть ключ к успеху, чтобы осуществлять наши мечты. Все игры разные, возможно, нам немного повезло. Вратарь играл невероятно. В матчах с такими командами, как «Реал», всегда нужна удача. Если бы они реализовали все моменты, счёт мог бы быть другим.



— Наверняка вы читали высказывание Дирка Кюйта, что «Шерифу» не место в Лиге чемпионов. Было обидно?

— Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.



— У вас есть татуировка с кубком Лиги чемпионов. Сейчас это кажется реальным?

— Все футболисты в детском возрасте мечтают о Лиге чемпионов. Это всегда было моей мечтой. У меня есть и тату с флагом Люксембурга, потому что хочу играть за свою страну.

«Сейчас у меня контракт с «Шерифом», но в футболе никогда не знаешь, что может произойти»

— Какие остались впечатления о России?

— Я жил в Саранске, там было очень холодно (смеётся). А так все стадионы в России очень большие, новые. Болельщики замечательные! Я наслаждался этим.

— Российским клубам очень тяжело даются победы в еврокубках, «Спартак» и «Зенит» недавно чуть поправили ситуацию, но всё же. В чём проблема?

— РПЛ – большая лига, но на данный момент российские клубы испытывают проблемы с выступлением в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В последние годы ни одна команда не выступала на хорошем уровне. Понимаю, что болельщики могут злиться, ведь команды не показывают должного результата в еврокубках.



— В случае хорошего предложения из России, вернулись бы сюда? После непростого периода в «Тамбове».

— На данный момент у меня контракт с «Шерифом». Я сфокусирован на выступлении здесь. Но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас я счастлив в «Шерифе».